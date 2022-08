Veniturile de semiconductori la nivel vor crește cu doar 7% în 2022, conform estimărilor Gartner

Veniturile înregistrate la nivel global în 2022 pe piața de semiconductori va fi de doar 7,4%, mai reduse față de creșterea de 26,3% înregistrată în 2021, conform datelor disponibile în cea mai recentă prognoză publicată de Gartner. Această valoare este o revizuire în scădere față de cea prognozată în raportul publicat trimestrul precedent, care prevedea o creștere de 13,6% în 2022.

„Deși deficitul de cipuri scade, piața globală a semiconductorilor intră într-o perioadă de vulnerabilitate, care va persista până în 2023, când se preconizează că veniturile din semiconductori vor scădea cu 2,5%”, a declarat Richard Gordon, Practice VP la Gartner, completând: „Am observat deja o vulnerabilitate a evoluției pe piața de semiconductori destinați produselor finite, în special pe cele expuse consumatorului final. Creșterea inflației, a impozitelor și a ratelor dobânzilor, împreună cu costurile mai mari ale energiei și combustibilului, pun presiune pe venitul consumatorilor. Acest lucru afectează cheltuielile pentru produse electronice, cum ar fi PC-uri și smartphone-uri.”

În general, veniturile globale din semiconductori pentru 2022 au fost ajustate comparativ cu prognoza din trimestrul precedent cu 36,7 miliarde de dolari, la 639,2 miliarde de dolari, deoarece se așteaptă o înrăutățire a condițiilor economice pe parcursul anului (vezi Tabelul 1). Cererea și prețurile pentru memorii s-au redus, în special în domenii legate de consumatori, cum ar fi PC-urile și smartphone-urile, ceea ce va contribui la încetinirea ritmului de creștere.

Tabelul 1. Prognoza veniturilor din semiconductori la nivel mondial, 2021-2023 (milioane USD)

2021 2022 2023 Venituri 594.952 639.218 623.087 Creștere (%) 26.3 7.4 -2,5

Sursa: Gartner (iulie 2022)

Livrările de PC-uri vor scădea cu 13,1% în 2022, după ce au înregistrat creșteri în 2020 și 2021. Se estimează că veniturile din semiconductorii destinați PC-urilor vor înregistra o scădere de 5,4% în 2022. Veniturile din semiconductorii destinați smartphone-urilor sunt pe cale să încetinească la un procent de +3,1% în 2022, comparativ cu o creștere de 24,5% în 2021.

Din perspectiva mediului enterprise, stocurile se recuperează rapid, termenele de livrare încep să se scurteze, iar prețurile încep să se diminueze.

„Piața semiconductorilor intră într-un ciclu de scădere a industriei, ceea ce nu este o noutate și s-a mai întâmplat de multe ori înainte”, a mai spus Gordon, completând: „În timp ce segmentul de consum va încetini, veniturile din semiconductorii destinați pieței centrelor de date vor rămâne mai mult timp la același ritm de creștere (de 20% în 2022) datorită investițiilor continue în infrastructura cloud. În plus, segmentul de electronice auto va continua să înregistreze o creștere de două cifre în următorii trei ani, datorat creșterii numărului de semiconductori per vehicul și tranziției la vehiculele electrice și autonome. Valoarea de semiconductori per vehicul va crește de la 712 USD în 2022 la 931 USD în 2025.”