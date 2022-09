Team Vitality, parteneriat cu Kingston FURY

Kingston FURY, divizia de gaming a Kingston Technology Company, Inc., anunţă un parteneriat European pe mai mulți ani cu Team Vitaliy, una dintre principalele organizații mondiale de eSports. Ca parte a parteneriatului, jucătorii de renume mondial ai echipei Team Vitality vor fi echipaţi cu cele mai bune SSD-uri și memorii RAM de pe piață, pentru a ajuta la îmbunătăţirea antrenamentului şi al perfromanţei.

Această colaborare se extinde pentru toate sediile Team Vitality, inclusiv centrele de performanță V.Hive, Stade de France și Berlin. În plus, brandul Kingston FURY va beneficia de vizibilitate digitală pe canalele de socializare ale echipei Team Vitality, cu accent pe lista CS:GO, formată din unii dintre cei mai buni jucători din lume, incluzând aici şi jucătorul desemnat de două ori ca fiind HLTV Best Player in The World “ZywOo” Mathieu. Fanii vor putea participa la tombole digitale pe tot parcursul parteneriatului.

Acesta este doar cel mai recent parteneriat dintr-un lung sir de parteneriate pentru Team Vitality, care își propune să se asocieze cu cele mai emblematice mărci, pentru ca jucătorii lor să obțină cel mai bun echipament și automat cea mai bună performanță.