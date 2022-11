Studiu OPPO: 70 la suta dintre romani folosesc smartphone-ul pentru a asculta muzica atunci cand fac sport

70% dintre romani folosesc smartphone-ul pentru a asculta muzica atunci cand fac sport, 60% isi masoara astfel distanta parcursa si viteza, iar 40% apeleaza la device pentru a monitoriza numarul de calorii arse, potrivit unui sondaj realizat de OPPO pe un esantion relevant national de 1.376 de respondenti.

Cele mai populare sporturi practicate de respondenti sunt Alergarea, cu 56.24%, si Fitness-ul, cu 40.78%. Podiumul este completat de Cardio, cu 28,68%.

38.97% dintre respondenti folosesc telefonul, in diferite scopuri, atunci cand fac sport. Dintre cei care practica sporturi, 32.22% folosesc un smartphone in timpul sesiunilor de activitati de 2-3 ori pe saptamana. In acelati timp, 29.05% dintre respondenti folosesc device-urile zilnic, cand fac sport, iar 22.91% saptamanal.

In general, ca materiale media pe care respondentii le acceseaza prin intermediul smartphone-ului, topul este condus de muzica, ascultata de mai bine de 8 din 10 respondenti, filme si seriale, urmarite de 53.27% dintre respondenti si eBooks, pentru 23.95% dintre respondenti.

OPPO este implicat activ in sport, promoveaza un stil sanatos de viata si este si partener oficial al UEFA pentru mai multe competitii gestionate de forul fotbalistic, inclusiv UEFA Champions League, Supercupa UEFA, finala UEFA Futsal Champions League si finala UEFA Youth League, pentru urmatoarele doua sezoane.

Aceasta noua colaborare extinde parteneriatele sportive existente si ambitiile OPPO de a inspira si implica utilizatorii pasionati de sport. Producatorul de smartphone-uri este deja in al patrulea an de parteneriat cu Wimbledon si Roland Garros si este si partener global al Consiliului International de Cricket (ICC).

Studiul OPPO a fost realizat pe un esantion relevant national de 1.376 respondenti, intre 12 si 21 septembrie 2022. Esantionul studiat reproduce din punct de vedere al principalelor caracteristici structura socio-demografica a populatiei utilizatorilor de Internet din Romania, de peste 18 ani.