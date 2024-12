FEATURED STIRI Riscurile utilizării online a instrumentelor gratuite de conversie a fișierelor Ionut Razvan Share







În primele 10 luni ale anului 2024, Kaspersky a detectat și blocat 476 de milioane de amenințări web-based în toată Europa*. Amenințările de pe web cuprind o gamă largă de riscuri cibernetice care pot declanșa evenimente sau acțiuni dăunătoare prin internet. Potrivit experților Kaspersky, un astfel de risc implică utilizarea serviciilor online gratuite pentru a converti formatele de fișiere, despre care avertizează că poate expune utilizatorii la amenințări cibernetice. Aceste site-uri web oferă conversia rapidă și gratuită a unui fișier *.pdf în *.doc sau a unui fișier imagine *.heic în *.jpg, de exemplu. Utilizatorii individuali și corporativi care se ocupă cu conversia fișierelor în mod regulat le folosesc adesea în grabă și pot trece cu vederea unele riscuri asociate cu aceste instrumente „gratuite”. Software-ul pentru sistemele de operare desktop și mobile care poate efectua aceste sarcini de conversie este disponibil, dar adesea necesită un preț de abonament pe care mulți utilizatori nu sunt dispuși să îl plătească. Iar în mediile corporative, acest software poate fi indisponibil pentru o instalare rapidă și ușoară. Drept urmare, utilizatorii apelează la servicii online gratuite. Cu toate acestea, există riscuri serioase de securitate cibernetică asociate cu utilizarea serviciilor online gratuite pentru a converti imagini, documente și alte tipuri de fișiere. Mai jos sunt câteva dintre riscurile potențiale atât pentru utilizatorii individuali, cât și pentru cei corporativi. Riscuri privind confidențialitatea datelor Expunerea informațiilor sensibile: atunci când încărcați fișiere în aceste servicii, riscați să expuneți date sensibile sau confidențiale furnizorului de servicii. Acest lucru poate fi deosebit de îngrijorător pentru utilizatorii corporativi, deoarece fișierele pot conține informații confidențiale sau despre clienți.

Politici de păstrare a datelor: multe servicii gratuite nu specifică în mod clar cât timp păstrează fișierele pe care le încărcați sau dacă le șterg după procesare. Fișierele ar putea fi stocate pe termen nelimitat.

Utilizarea neautorizată a datelor: unele servicii pot revendica drepturi de proprietate asupra fișierelor sau datelor încărcate pe platforma lor prin termeni de serviciu ambigui, ceea ce poate duce la utilizarea abuzivă a conținutului de proprietate sau personal.

Companiile din industriile reglementate (de exemplu, asistența medicală, finanțele) pot încălca legile prin încărcarea fișierelor sensibile în servicii terțe neaprobate. Acest lucru poate duce la amenzi mari și daune asupra reputației.

Dacă un furnizor de servicii este piratat, fișierele stocate pe serverele acestuia pot fi scurse, expunând informații sensibile. Malware și amenințări de phishing Injectare de cod rău intenționat: unele servicii dubioase pot modifica fișiere sau pot include cod rău intenționat în rezultat, cum ar fi scripturi încorporate în PDF-uri sau metadatele imaginilor.

Site-uri de phishing: site-urile web de conversie de fișiere false pot fi configurate pentru a fura informații sensibile, cum ar fi acreditările utilizatorului, mai ales dacă este necesară autentificarea sau abonamentul. Atacurile Man-in-the-Middle Atacatorii ar putea intercepta fișiere dacă serviciul folosește protocoale de comunicare nesigure sau dacă site-ul în sine este compromis. „În timp ce serviciile gratuite de conversie a fișierelor online oferă o comoditate de netăgăduit, ele reprezintă o zonă oarbă de securitate cibernetică în creștere, mai ales că fluxurile de lucru digitale se bazează din ce în ce mai mult pe soluții rapide și convenabile. Pericolul real nu constă doar în riscurile imediate ale expunerii datelor sau a programelor malware, ci și în modul în care aceste servicii ar putea evolua. Pe măsură ce mai mulți utilizatori încredințează fișiere sensibile unor astfel de platforme, stimulentul pentru infractorii cibernetici să le exploateze va crește doar. Am putut observa o creștere a schemelor avansate de phishing sau chiar a atacurilor bazate pe inteligență artificială, în care actorii rău intenționați folosesc fișierele încărcate pentru a viza utilizatorii cu precizie. Pentru mediile corporative, dependența de aceste servicii ar putea duce la vulnerabilități sistemice, mai ales pe măsură ce organismele de reglementare înăspresc controlul asupra practicilor de manipulare a datelor. Ceea ce pare o scurtătură inofensivă astăzi ar putea deveni calul troian de mâine”, comentează Marc Rivero, Security Researcher, Global Research and Analysis Team. Iată cum puteți minimiza riscurile: Utilizați servicii de încredere: utilizați numai platforme de conversie de fișiere cu reputație bună și binecunoscute, care au politici de confidențialitate clare și practici de tratare a datelor. Verificați caracteristicile de securitate: asigurați-vă că site-ul folosește HTTPS și, de preferință, criptare end-to-end pentru transferurile de fișiere. Citiți Termenii și politicile: înțelegeți modul în care serviciul gestionează, stochează și șterge fișierele încărcate. Utilizați instrumente offline: pentru fișiere sensibile sau confidențiale, luați în considerare utilizarea software-ului offline sau local în locul serviciilor online. Orientări corporative: Urmați politicile de securitate IT ale organizației dumneavoastră și utilizați instrumente aprobate pentru manipularea și conversia documentelor. Evitați reutilizarea acreditărilor: nu utilizați niciodată acreditările corporative sau sensibile pe platforme terțe. * Aceste detectări provin din linia principală de soluții B2B și B2C a Kaspersky.

