PC Garage te echipează gratuit

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România și în același timp un reper pentru pasionații de gaming si tehnologie, a dat startul la o nou campanie “Te echipăm gratuit”. Astfel, până pe 16 octombrie 2022, clienții care achiziționează orice procesor + orice placă de bază + orice placă video, vor primi cadou la alegere un SSD ADATA Legend 710 de 512GB sau o carcasă Spacer SPIDER cu iluminare RGB.

Campania se desfășoară între 26 septembrie – 16 octombrie în limita stocului disponibil și pentru un coș de minim 2000 lei.

SSD-ul oferit cadou este un ADATA Legend 710 cu interfață PCI Express 3.0 x4 și format M2. El vine echipat cu un radiator de culoare albastră, oferă viteze de lucru la 2400MB/s citire și 1800MB/s scriere şi o capacitatea de 512GB stocare.

Cu această ocazie reamintim performanțele aduse de un SSD în sistem, precum vitezele mari de boot, transferul rapid de fișiere, accesarea mult mai rapidă a conținutului, performanțe în gaming și per total o viteză mai mare a calculatorului. În plus, SSD-ul nu are părți mecanice și ocupă mult mai puțin spațiu în carcasă, iar consumul de energie este mult mai scăzut.

Cea de a doua opţiune de cadou este o carcasă Spacer Spider în format MiddleTower cu panou lateral transparent. Este o carcasă modernă, excelentă pentru sistemele puternice. Sunt incluse aici patru ventilatoare RGB de 120mm, se pot monta plăci video de 350mm lungime și coolere CPU de maxim 170mm înălțime.

O carcasă de calitate are un rol esențial în timp. Deşi funcţia sa principală este de a găzdui restul de componente ale unui PC, ea este şi principalul element care ajută la o bună răcire a acestuia prin felul în care aerul este administrat. De asemenea, carcasa este responsabilă pentru izolarea componentelor de praful din exterior, este cea care oferă opţiuni de wire management și evident, aspectul PC-ului.