MGT EDUCATIONAL anunţă lansarea modelului OM SYSTEM OM-3 şi a trei noi obiective M.ZUIKO DIGITAL

MGT Educational, distribuitorul exclusiv al OM Digital Solutions în România, anunță lansarea unor noi inovații în domeniul imagisticii digitale. Aceste produse, care duc mai departe tradiția echipamentelor Olympus sub brandul OM SYSTEM, aduc în prim plan camera foto mirrorless OM-3, obiectivele prime M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II și 25mm F1.8 II, precum și super teleobiectivul M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II, echipat cu stabilizare IS Sync pe 5 axe.

Concepute pentru fotografi și creatori de imagine, cu orice nivel de experiență, aceste produse sunt o combinație perfectă de stil, performanță și versatilitate, care deschid perspective noi pentru explorarea creativă.

OM SYSTEM OM-3: Transformă-ți experiența creativă

Inspirată de legendarul aparat pe film Olympus OM-1, această nouă cameră compactă și ușoară pune la dispoziția fotografilor și realizatorilor de videoclipuri un instrument versatil, cu comenzi intuitive și performanțe puternice.

Caracteristici cheie:

Eleganță clasică combinată cu tehnologie avansată: Un design rafinat, cu accente retro, îmbinat perfect cu cele mai recente inovații din imagistica digitală.

Un design rafinat, cu accente retro, îmbinat perfect cu cele mai recente inovații din imagistica digitală. Profiluri ajustabile pentru exprimare creativă: Personalizați-vă stilul cu setări intuitive pentru profiluri monocrome și colorate.

Personalizați-vă stilul cu setări intuitive pentru profiluri monocrome și colorate. Tehnologii de fotografie computațională de ultimă oră: Acces la funcții precum Live ND/GND, Focus Stacking și HDR, direct din cameră, fără a fi necesară utilizarea unei aplicații suplimentare.

Acces la funcții precum Live ND/GND, Focus Stacking și HDR, direct din cameră, fără a fi necesară utilizarea unei aplicații suplimentare. Performanță video cu aspect cinematografic: Trecerea de la fotografiere la înregistrarea unor videoclipuri de calitate profesională se face ușor, prin utilizarea profilurilor OM-Cinema și a opțiunilor extinse de înregistrare.

Fie că surprindeți imagini statice sau creați conținut cinematografic, OM-3 oferă o versatilitate excepțională, transformându-l într-un instrument indispensabil pentru orice aventură creativă.

OBIECTIVE PRIME DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Noile obiective M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II și 25mm F1.8 II completează perfect capabilitățile camerei OM-3, oferind performanțe excepționale și durabilitate. Aceste obiective compacte și ușoare au o construcție solidă, rezistentă la stropire și praf, și sunt companionii ideali pentru orice călătorie, fie că fotografiați peisaje urbane sau obiective emblematice.

Caracteristici ale obiectivelor:

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II: Obiectiv cu unghi larg, ideal pentru fotografierea peisajelor și a scenelor urbane, oferind o deschidere generoasă de f/1.8 pentru un bokeh spectaculos și un control precis al profunzimii câmpului.

Obiectiv cu unghi larg, ideal pentru fotografierea peisajelor și a scenelor urbane, oferind o deschidere generoasă de f/1.8 pentru un bokeh spectaculos și un control precis al profunzimii câmpului. M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II: Obiectiv luminos cu o distanță focală standard, perfect pentru a surprinde imagini cu profunzime și percepție realistă, ideal pentru portrete și fotografierea cotidiană.

Ambele obiective dispun de un sistem de focalizare automată rapid și silențios, care creează premisele pentru obținerea unor fotografii și videoclipuri clare, de calitate profesională, cu ușurință și precizie.

UN SUPER OBIECTIV CU ZOOM TELE CU STABILIZARE ÎNCORPORATĂ

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II proiectat pentru sistemul MFT (Micro Four Thirds), este un obiectiv ultra performant, compact şi usor, destinat fotografilor care au nevoie de precizie, fiabilitate și portabilitate, oferind utilizatorilor posibilitatea de a captura imagini uimitoare în cele mai dificile medii.

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II: pune la dispoziția utilizatorilor un interval de distanțe focale cuprins între 200-800mm (în echivalent format 35mm), care poate fi extins până la 1600mm prin utilizarea teleconvertorului MC-20 2x, ceea ce oferă libertate de exprimare de neegalat fotografilor de păsări și wildlife. Obiectivul încorporează un sistem de stabilizare pe 5 axe IS Sync, care, coroborat cu sistemul de stabilizare al camerei, permite fotografierea din mână cu compensarea a până la 7 trepte de expunere, pentru a obține imagini clare, stabilizate, chiar și la zoom maxim. Obiectivul are un design compact și usor, este rezistent la stropire și praf (conf IPX1), fiind un instrument de lucru ideal pentru a captura frumusețea naturii, în condiţii de mediu solicitante.

Conceput pentru creatori, optimizat pentru mobilitate

OM SYSTEM OM-3, alături de seria M.ZUIKO DIGITAL Prime Lens II, oferă o soluție completă pentru cei care caută un echilibru perfect între stil, performanță și fiabilitate. Datorită designului rezistent la intemperii și funcțiilor inovatoare, atât fotografii, cât și videografii pot aborda cu încredere orice proiect, indiferent de condițiile de lucru.

Obiectivul M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II, prin construcția robustă și tehnologia sa de ultimă oră, redefinește posibilitățile fotografilor de natură și wildlife.

Disponibilitate

Livrările pentru aceste produse se vor face începând cu data de 27 februarie 2025.

Preţuri de listă recomandate (TVA inclus):

OM SYSTEM OM-3: 9.999 RON (body) / 11.999 RON (kit cu 12-45mm)

OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II: 7.499 RON

OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 17mm F1.8 II: 2.699 RON

OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 25mm F1.8 II: 2.199 RON