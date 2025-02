STIRI TECH & TRENDING AXIS: Camere termice robuste pentru detectare fiabilă în orice condiții de iluminare și vreme Ionut Razvan Share







Axis Communications anunță lansarea a trei camere IP robuste, care oferă imagini termice de înaltă calitate, indiferent de condițiile de iluminare și vreme. Acestea asigură o detectare și o verificare fiabilă, cu o rată redusă de alarme false – totul în timp ce protejează confidențialitatea. Echipate cu un senzor performant, cu o sensibilitate termică extrem de ridicată, acestea reprezintă o soluție ideală pentru supraveghere precisă și eficientă. AXIS Q1972-E oferă imagini termice de înaltă rezoluție într-un format tip bullet. Cu patru opțiuni de obiective (10 mm, 19 mm, 25 mm și 35 mm), acest model asigură o instalare optimă pentru diverse scenarii de supraveghere. De asemenea, sunt disponibile două camere termice de tip box. AXIS Q2111-E este echipată cu un obiectiv de 60 mm, fiind ideală pentru detectarea pe distanțe mari și captarea evenimentelor aflate la depărtare. AXIS Q2112-E oferă imagini termice de înaltă rezoluție și mai multe opțiuni de obiective (10 mm, 19 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm), permițând un câmp vizual mai larg sau mai îngust, inclusiv pentru monitorizare la distanțe mari. Camerele termice de tip box pot fi montate pe o unitate de poziționare (comercializată separat), asigurând un câmp vizual neobstrucționat de 360 Caracteristici cheie: Detectare termică de înaltă rezoluție și pe distanțe lungi

Opțiuni flexibile de montare

Suport pentru analize avansate

Varietate de opțiuni pentru obiective

Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault Modelele sunt certificate IK10, IP66/67, NEMA 4X și NEMA TS2, fiind rezistente la impact și condiții meteorologice extreme. Datorită porturilor I/O și tehnologiei edge-to-edge, permit integrarea și activarea altor dispozitive, precum difuzoare de rețea sau sirene cu lumină stroboscopică. În plus, includ Axis Edge Vault, o platformă hardware de securitate cibernetică, care protejează dispozitivul și datele sensibile împotriva accesului neautorizat. Aceste camere oferă și stocare securizată a cheilor criptografice, certificată FIPS 140-2 Level 2, pentru protecție avansată a informațiilor.

