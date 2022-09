Meta a lansat Creators of Tomorrow

Meta a lansatun program în care au fost invitați creatori online din 15 piețe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Pe măsură ce tehnologia și social media se schimbă, Meta își dorește ca prin platformele sale să dea o voce noii generații inspiraționale de creatori online – permițându-le acestora să își valorifice pasiunile și să atragă noi urmăritori. Printre cei zece creatori de conținut români se numără și Cristina Nuță și Livia Fălcaru . Din ce în ce mai mulți oameni consumă și creează cultură, prin creatorii individuali pe care îi urmăresc – artiști preferați, creatori video, persoane publice, jurnaliști și sportivi., cea mai nouă campanie marca Meta, își propune să aducă împreună tinerele talente ce vin cu abordări inovative de conținut video și divertisment interactiv, în cadrul aplicațiilor Meta. Pe parcursul anului viitor, compania de tehnologie va lucra alături de creatori pentru a-i ajuta să își crească audiența și să își transforme pasiunile în profesii cu ajutorul instrumentelor Meta. Totodată, în lunile următoare, Meta va aduce în prim-plan mai multe talente remarcabile din întreaga lume. Creators of Tomorrow sunt cei care ies în evidență în comunitățile lor online și prezintă o abordare de cea mai bună calitate a formatelor video, a tehnologiei și a divertismentului interactiv. Iată ce însemană Creator of Tomorrow pentru Cristina Nuță (Kiki), fotograf: Creator of Tomorrow, dacă ar fi să îmi conturez o imagine în minte a acestui termen, îl văd așa: un Content Creator care profită de la început de orice schimbare și acționează în direcția acesteia, care oferă publicului conținut de calitate atât la nivel informațional, dar și vizual, un comediant care te face să râzi fără să supere pe nimeni, un sportiv care inspiră, motivează și oferă lecții pe care nu le înveți la școală și lista ar putea continua la nesfârșit. Cred că internetul a fost creat să ne fie un ajutor, apoi timpul l-a transformat și divizat în N categorii. Creator of Tomorrow este inspirație și productivitate. În România, Meta a selectat 10 creatori pentru a deveni primii ambasadori oficiali ai campaniei Creators of Tomorrow. Fiecare dintre ei are o personalitate puternică, un talent unic și sunt recunoscuți pentru susținerea domeniilor cheie – de la jocuri, călătorii, comedie, artă, încrederea în sine, tehnologie și multe altele. Încă un lucru pe care toți îl au în comun: de la experimentarea conținutului video, la construirea unei lumi captivante ce aprofundează interacțiunea cu fanii și comunitățile lor, Creatorii reprezintă o generație de voci cu un potențial în a face viziunea să devină realitate. Livia Fălcaru, artist vizual și ilustrator, participantă în campanie vorbește despre cum noile tehnologii influențează și transformă conținutul online: „Cred că aici pot fi răspunsuri variate și sincer am mixed feelings despre asta personal. Pe de-o parte, îmi place să îmbrățișez orice e nou și îmi place că lucrurile sunt în continuă schimbare. Eu la rândul meu sunt un om care are nevoie de contexte noi din când în când pentru a mă simți bine. Simt că apariția unor noi tehnologii ne va simplifica viața, dar totodată o va face ceva mai complexă în unele aspecte. Contează mult ce fel de conținut online creezi. De exemplu pentru mine, artist vizual la bază, a fost un challange binevenit să îmi adaptez arta noilor tehnologii. Ca ilustrator îmi place să îmi văd munca aplicată în diverse contexte cu care oamenii interacționează — spre exemplu în filtre AR sau stickere de Instagram. Încerc să îmi păstrez esența muncii mele, dar să mă și adaptez vremurilor și schimbării în același timp. Uneori îmi vine natural, alteori trebuie să mă străduiesc un pic mai tarePe măsură ce trendurile culturale continuă să fie amplificate prin conținut digital, pentru creatori apar noi oportunități de a se dezvolta și de a contribui la viitorul internetului – fie că este vorba de construirea propriilor piețe digitale, de găzduirea evenimentelor “face-to-face” cu fanii din jurul lumii, ori de colaborările cu diferite brand-uri pentru promovarea de noi experiențe. Pe măsură ce continuă să lucreze la Metavers, Meta va continua îi sprijine pe tinerii implicați în Creators of Tomorrow și le va oferi, atât lor cât și altor creatori, acces la instrumente de ultimă oră, educație și resurse, pentru ca ei să beneficieze de oportunități și inovații. Odată cu debutul campaniei, Meta lansează și o serie de evenimente internaționale, în cadrul cărora creatorii au ocazia de a se cunoaște și de a se perfecționa. Pe parcursul evenimentului din București, creatorii participanți vor avea șansa de a se familiariza cu platforma Spark AR și de a crea propriile lor filtre pe Instagram. În lunile următoare, Meta va rula atât programe, cât și experiențe, ce vor pune în lumină talentele acestora și îi va ajuta în dezvoltarea carierelor în plină ascensiune. La acest link îi puteți cunoaște pe Creators of Tomorrow ai României.