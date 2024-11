FEATURED SMARTPHONES STIRI Kaspersky analizează mitul conform căruia telefoanele mobile spionează conversațiile Ionut Razvan Share







Când prietenii se adună și vorbesc despre un anumit subiect, de multe ori descoperă că, la scurt timp după ce își verifică rețelele sociale, apar anunțuri legate de acea conversație privată. Această situație recurentă a dus la speculații potrivit cărora telefoanele mobile ascultă conversații pentru a personaliza publicitatea. Cu toate acestea, nu este nimic bizar în acest fenomen. Experții Kaspersky resping această idee și oferă sfaturi despre îmbunătățirea nivelului de confidențialitate a utilizatorilor. Impresia pe care o au mulți oameni că telefonul lor mobil le ascultă conversațiile pentru a le valorifica ulterior în anunțurile publicitare online țintite are de fapt alte cauze: urmărirea obiceiurilor online și schimbul de preferințe între dispozitivele din apropiere. Urmărirea obiceiurilor online este permanentă, cât timp utilizatorul este conectat la Internet. Datele urmărite includ site-urile web pe care le vizitează, produsele pe care le examinează și le cumpără, căutările pe care le efectuează, conținutul care îi place pe rețelele sociale și chiar locația înregistrată prin GPS pe dispozitivul său. Aceste informații permit companiilor să învețe despre interesele și preferințele utilizatorilor și să facă recomandări personalizate. De exemplu, dacă căutați trasee de drumeții, este posibil să vedeți ulterior anunțuri pentru excursii în locuri în care drumețiile sunt populare, chiar dacă nu ați căutat în mod special acea locație. Dar adevăratul vinovat din spatele mitului că telefoanele mobile spionează conversațiile este capacitatea de a împărtăși preferințele între dispozitivele din apropiere. Cu alte cuvinte, smartphone-urile au o caracteristică care le permite să facă schimb de informații despre obiceiurile de cumpărături între ele. Așa cum oamenii împărtășesc informații atunci când vorbesc, dispozitivele fac același lucru, având ca scop îmbunătățirea personalizării ofertelor online. Este de remarcat faptul că acest schimb nu este asociat cu proprietarul telefonului mobil, ci mai degrabă cu numărul de înregistrare pe internet (IP) al dispozitivului. Asta înseamnă că nicio dată cu caracter personal nu este „scursă”. Din punct de vedere tehnic, ceea ce se transmite sunt „metadate”, care nu permit identificarea persoanelor implicate. „În fiecare zi căutăm sau consumăm conținut online, iar acest schimb între dispozitive are loc în mod constant. Nu observăm acest lucru când e vorba de subiecte generale, pentru că presupunem că este doar publicitate de masă. Dar ne atrage atenția atunci când vorbim despre un anumit subiect, cum ar fi o călătorie într-o țară neobișnuită, un anumit produs sau serviciu, și apoi vedem reclame despre acestea. Cazurile specifice creează percepția că telefonul mobil a ascultat conversația”, explică Leandro Cuozzo, analist de securitate pentru America Latină la Kaspersky. Experții recomandă monitorizarea aplicațiilor care urmăresc în mod activ comportamentul sau interacțiunile de navigare. Pentru a face acest lucru, pur și simplu verificați permisiunile pentru fiecare aplicație atunci când este instalată și dezactivați funcțiile care sunt considerate invazive. Dacă doriți să limitați partajarea datelor personale, puteți revizui setările telefonului pentru a împiedica aplicațiile să acceseze (și să partajeze cu terțe părți) date despre istoricul de navigare sau obiceiurile de consum. Pentru a vă îmbunătăți confidențialitatea online, Kaspersky vă recomandă: Utilizați modul incognito: dacă preferați să nu vă ajustați întreaga configurație sau trebuie doar să ascundeți istoricul de căutare, puteți utiliza modul incognito. În acest fel, browserul nu va stoca informații despre paginile pe care le vizitați, cookie-uri, parole etc. În plus, modul incognito vă permite să continuați să utilizați fișierele normale fără interferențe și nu va șterge informațiile pe care browserul le-a salvat deja.

Blocați instrumentele de urmărire web: o altă modalitate de a evita urmărirea este utilizarea unor programe și extensii speciale, cum ar fi popularul AdBlock Plus, care împiedică și rețelele sociale să vă urmărească activitatea (trebuie să activați această funcție în setări). De asemenea, puteți obține o listă cu toate instrumentele de urmărire blocate în mod implicit. Produsele Kaspersky oferă deja protecție împotriva urmăririi web.

Obișnuiți-vă să utilizați VPN-uri: o rețea privată virtuală (VPN) este un instrument esențial pentru utilizatorii care se conectează la diferite rețele Wi-Fi. Unele servicii sunt gratuite, în timp ce altele sunt plătite, dar uneori este mai bine să investiți în securitate cibernetică decât să pierdeți toate informațiile valoroase.

