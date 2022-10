Gartner estimează că volumul cheltuielilor IT la nivel mondial va crește cu 5,1% în 2023

Conform ultimei prognoze a analiștilor Gartner, cheltuielile efectuate la nivel mondial pentru IT sunt estimate să însumeze 4,6 trilioane USD în 2023, ceea ce marchează o creștere de 5,1% față de 2022. Cererea pentru IT în 2023 se preconizează a fi consistentă, pe măsură ce companiile vor continua să își deruleze inițiativele de digitalizare a afacerilor ca răspuns la evoluțiile economice.

„Cheltuielile IT ale companiilor sunt protejate de impactul recesiunii, deoarece directorii generali și directorii financiari, în loc să reducă bugetele IT, cresc cheltuielile pentru inițiativele de digitalizare a afacerii”, a declarat John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst la Gartner. „Turbulențele economice vor schimba contextul investițiilor în tehnologie, crescând cheltuielile în unele domenii și accelerând scăderile în altele, dar nu se preconizează că vor avea un impact semnificativ asupra nivelului general al cheltuielilor pentru tehnologie ale companiilor”, a completat Lovelock.

„Cu toate acestea, inflația a redus puterea de cumpărare a consumatorilor în aproape fiecare țară din lume. Puterea de cumpărare a consumatorilor a fost redusă până la punctul în care mulți amână acum achizițiile de dispozitive din 2022 până în 2023, reducând cheltuielile pentru dispozitive cu 8,4% în 2022 și cu 0,6% în 2023”, a detaliat Lovelock. Analiștii Gartner au discutat în cadrul Gartner IT Symposium/Xpo™ despre tendințele care influențează piața IT.

Tehnologiile care sunt menținute în companii față de cele care susțin procesele de afaceri sunt evidențiate prin ratele lor de creștere proiectate în 2023. Există suficiente cheltuieli pe piața centrelor de date pentru a menține centrele de date locale existente, dar noile cheltuieli continuă să fie orientate către opțiunile cloud, așa cum demonstrează creșterea estimată pentru 2023 de 11,3% a cheltuielilor pentru software (vezi tabelul 1).

Tabelul 1. Estimarea cheltuielilor IT la nivel mondial (milioane USD)

Cheltuieli

2021 Creștere 2021 (%) Cheltuieli

2022 Creștere 2022 (%) Cheltuieli

2023 Creștere 2023 (%) Sisteme de centre de date 189.506 6,1 209.190 10,4 216.262 3,4 Software 732.030 14,8 790.385 8,0 879.625 11,3 Dispozitive 807.580 15,8 739.982 -8,4 735.394 -0,6 Servicii IT 1.207.966 12,8 1.258.150 4,2 1.357.914 7,9 Servicii de comunicații 1.459.483 3,8 1.435.401 -1,7 1.469.220 2,4 Total general IT 4.396.565 10,2 4.433.108 0,8 4.658.416 5,1

Sursa: Gartner (octombrie 2022)

Organizațiile continuă să protejeze investițiile digitale destinate creșterii eficienței

Într-o economie în scădere sau în deteriorare, experiența convențională recomandă reducerea costurilor, inclusiv a costurilor cu componenta IT. Cu toate acestea, un sondaj Gartner realizat în luna iulie 2022 cu participarea a peste 200 de directori financiari a constatat că 69% dintre aceștia au în plan creșterea cheltuielilor pentru tehnologiile digitale, în timp ce 2023 Gartner CIO and Technology Executive Survey a relevat faptul că directorii IT au sarcina de a accelera timpul de valorificare a investițiilor digitale.

„Companiile vor folosi tehnologia digitală în primul rând pentru a-și remodela fluxurile de venituri, adăugând noi produse și servicii, schimbând fluxul de încasări pentru produsele și serviciile existente, precum și pentru a schimba beneficiile-cheie oferite de acestea”, a spus Lovelock. „Această tendință a alimentat trecerea de la cumpărarea de tehnologie la construirea, compunerea și asamblarea tehnologiei pentru a susține catalizatorii specifici ai afacerii. Această schimbare este fundamentală pentru creșterea ponderii cloud-ului față de soluțiile locale din perspectiva noilor cheltuieli IT”, a subliniat reprezentantul Gartner.

„Cu toate acestea, pe măsură ce organizațiile caută să obțină concomitent și eficiența operațiunilor, la lista proiectelor de transformare digitală sunt adăugate reducerea costurilor și/sau evitarea costurilor în perioada actuală de incertitudine economică, nevoile operaționale și de back-office mai tradiționale ale departamentelor din afara IT”, a concluzionat Lovelock.

O analiză mai detaliată a perspectivelor pentru cheltuielile IT globale este disponibilă în webinarul Gartner „IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Recession Proof?”. Aflați despre prioritățile de top ale CIO în 2022 în e-book-ul Gartner 2022 Leadership Vision for Chief Information Officers disponibil gratuit.

Metodologia Gartner de prognozare a cheltuielilor IT se bazează pe analiza riguroasă a vânzărilor pentru întreaga gamă de produse și servicii IT realizate de un număr de peste o mie de furnizori. Gartner folosește tehnici de cercetare primare, completate de surse secundare de cercetare, pentru a construi o bază de date cuprinzătoare ce conține date despre dimensiunea pieței pe care cărora își bazează prognozele.

Prognoza trimestrială Gartner privind cheltuielile IT oferă o perspectivă unică asupra cheltuielilor IT în segmentele hardware, software, servicii IT și telecomunicații. Aceste rapoarte îi ajută pe clienții Gartner să înțeleagă oportunitățile și provocările pieței.