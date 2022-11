Gartner a identificat principalele 5 cazuri de utilizare a inteligentei artificiale in departamentele financiare ale companiilor

Folosind atat surse interne, cat si externe de date, modelele prezic cererea si veniturile asociate tinand cont de o varietate de elemente, inclusiv departamentele de business, liniile de produse, identificatorii de produs, tipurile de clienti si regiunea in care activeaza.

Detectarea anomaliilor si erorilor:

Detectarea anomaliilor foloseste o serie de modele de invatare automata (machine learning – ML) pentru a evidentia tranzactiile sau soldurile care sunt eronate sau care pot incalca principiile sau politicile contabile. O solutie cuprinzatoare va include, de asemenea, analize in timp real in timpul introducerii datelor, prevenind aparitia erorilor in fluxul de lucru si evitand corectiile ulterioare deosebit de costisitoare.