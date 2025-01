AI. NEWS STIRI Costul ascuns al confortului: cum vă compromit aplicațiile uzuale confidențialitatea Ionut Razvan Share







De Ziua confidențialității datelor, Kaspersky atrage atenția asupra compromisurilor de confidențialitate adesea trecute cu vederea atunci când utilizăm aplicații populare. Acestea includ aplicațiile de social media, dar și altele, cum ar fi aplicațiile de comerț electronic, de fitness și de monitorizare a sănătății. Deși aceste aplicații aduc un plus de confort, ele colectează și distribuie cantități uriașe de date personale, expunând utilizatorii la profilare invazivă și la potențiale riscuri de securitate. Numai în 2024, Kaspersky a detectat peste 49 de miliarde de instanțe în care web trackers colectau date despre comportamentul utilizatorilor la nivel global. Odată cu evoluția urmăririi datelor bazate pe inteligență artificială și a analizei predictive, riscurile legate de confidențialitate asociate cu aceste aplicații sunt mai importante ca niciodată. Multe dintre aplicațiile pe care le folosim zilnic, adesea fără să ne dăm seama, colectează în liniște informații sensibile. Unele dintre cele mai îngrijorătoare categorii includ aplicații de social media precum TikTok, Instagram și Threads, care colectează în mod constant date despre locația unui utilizator, obiceiurile de navigare ale acestuia și chiar date vocale. Aplicațiile de socializare bazate pe video sau fotografii, pot folosi inteligența artificială pentru a accesa galeriile foto și a analiza imaginile și metadatele încorporate, putând determina localizarea dumneavoastră geografică. Aplicațiile de cumpărături sunt, de asemenea, folosite pentru a colecta date referitoare la istoricul achizițiilor, locația și chiar prezența offline în apropierea magazinelor fizice. La fel ca aplicațiile de social media, retailerii pot urmări mișcările noastre atât online, cât și offline, creând un profil detaliat al obiceiurilor și comportamentului nostrum de consum. Aplicațiile de sănătate și fitness contribuie și mai mult la crearea unui profil detaliat al unui utilizator, colectând unele dintre cele mai intime date personale ale noastre, inclusiv indici de sănătate și rutine zilnice care pot fi partajate cu terți. De Ziua confidențialității datelor, nu uitați să: Verificați permisiunile aplicațiilor: încercați întotdeauna să dezactivați permisiunile inutile (de exemplu, accesul la locație pentru aplicațiile care nu au nevoie de acest lucru). Aveți grijă să nu acceptați orbește permisiunile în timpul instalării și să le refuzați pe cele care par excesive.

Utilizați instrumente axate pe confidențialitate: folosiți un VPN pentru a vă masca adresa IP și pentru a vă schimba locația virtuală. În plus, asigurați-vă că utilizați metode de plată anonimizate și browsere axate pe confidențialitate pentru tranzacțiile sensibile.

Solicitați aplicațiilor să nu urmărească datele dispozitivului dumneavoastră: activați setările „Do Not Track” pe dispozitivul dumneavoastră și în cadrul aplicațiilor individuale. Utilizați o soluție de securitate cu funcționalitatea „Do Not Track” pentru a limita și mai mult urmărirea.

Evitați conexiunile Wi-Fi publice: rețelele Wi-Fi publice sau false deschise vă pot expune datele, de aceea, acolo unde este posibil, încercați întotdeauna să evitați utilizarea serviciilor publice. Utilizați un VPN dacă trebuie să vă conectați.

Examinați setările aplicațiilor: efectuați un audit profund de confidențialitate al aplicațiilor dumneavoastră și ajustați setările după cum este necesar și dezinstalați toate aplicațiile pe care nu le mai utilizați. Majoritatea utilizatorilor de smartphone-uri au zeci de aplicații instalate, dar folosesc zilnic doar un număr redus dintre acestea.

