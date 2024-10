STIRI TECH ATEN anunță completarea seriei de modele UC232 Ionut Razvan Share







ATEN International, furnizor mondial de top în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță completarea seriei UC232 USB la RS-232, care include modelele UC232AF, UC232B, UC232C, UC232A1 și UC232A. Aceste soluții de conectivitate sunt ideale pentru laptopuri și PC-uri care nu dispun de un port COM sau DB-9, oferind o conectivitate rapidă și fiabilă pentru o gamă largă de aplicații industriale și comerciale. Performanță rapidă și fiabilă Modelele din seria UC232 suportă rate de transfer de date de până la 921,6 Kbps, asigurând astfel, o performanță optimă pentru sisteme de automatizare industrială, instrumente științifice, sisteme de punct de vânzare și alte aplicații specializate. Fiecare adaptor integrează caracteristici avansate de anti-interferență electromagnetică (anti-EMI), garantând o transmisie stabilă a semnalului. Adaptorul UC232AF USB la RS232 – cel mai nou produs din serie Adaptorul UC232AF USB la RS232 este un accesoriu ideal pentru laptopuri și PC-uri desktop care nu dispun de un port serial COM sau DB-9. Este compatibil cu sistemele de operare Windows, Mac și Linux, cu rate de transfer de până la 921,6 Kbps pentru performanță rapidă și oferă o soluție convenabilă de conectivitate pentru mai multe tipuri de sisteme și aplicații. Echipat cu chip FTDI, UC232AF asigură o transmisie stabilă cu sisteme de operare noi, menținând în același timp compatibilitatea și cu sistemele mai vechi. În plus, funcția sa plug-and-play permite o configurare ușoară și utilizare instantanee. „Completarea seriei de modele UC232 a venit ca o inițiativă realizată ca răspuns la nevoile în continuă evoluție ale pieței. Analizând cerințele clienților noștri și tendințele din industrie putem oferi soluții care să corespundă așteptările lor.” a declarat Sorin Oprescu, Field Applications Engineer Eastern Europe ATEN. Caracteristici principale: Suportă interfața serială RS-232;

Utilizează cipul FTDI pentru o compatibilitate îmbunătățită a dispozitivelor;

Performanță dovedită în capacitatea de anti-interferență electromagnetică (anti-EMI) pentru o transmisie stabilă;

Conformitate deplină cu specificațiile USB;

Rată de transfer de date de până la 921,6 Kbps;

Compatibilitate cu sistemele de operare: Windows, Mac și Linux;

Funcționează cu telefoane mobile, PDA-uri, camere digitale, modemuri și adaptoare terminale ISDN. Adaptor pentru consolă UC232B USB la RJ-45 (RS-232) Acest adaptor de la ATEN suportă cablu RJ-45 drept, fără a fi necesară folosirea unui cablu RJ-45 rulat pentru conectarea routerului de rețea, modemului sau a switch-ului de rețea pentru configurare. De asemenea, oferă performanță dovedită în capacitatea de anti-interferență electromagnetică (anti-EMI) pentru transmisie stabilă, ceea ce îl recomandă ca soluție de conectivitate de încredere și este adoptată de cele mai importante întreprinderi din întreaga lume. Soluțiile ATEN de conectivitate includ aceste 5 modele: Adaptorul UC232AF USB la RS-232 cu cip FTDI;

Adaptorul UC232C USB la RS-232;

Convertorul cu lungime un 1 m UC232A1 RS-232;

Adaptor consolă UC232B USB la RJ-45 (RS-232);

Adaptorul de 35 cm UC232A USB la RS-232. Comparare: UC232AF Adaptor USB la RS-232 (FTDI) UC232A Adaptor USB la RS-232 (35cm) UC232A1 Convertor 1M USB la RS-232 UC232B USB la RJ-45 (RS-232) UC232C Adaptor USB-C la RS-232 Numărul de porturi ale dispozitivului 1 1 1 1 1 Interfața de intrare USB Type-A USB Type-A USB Type-A USB Type-A USB Type-C Interfață de ieșire RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RJ-45 RS-232 Rata de transfer a datelor 921.6 Kbps 921.6 Kbps 921.6 Kbps 921.6 Kbps 921.6 Kbps Sistem de operare legal ✔ N/A N/A N/A N/A Lungimea cablului 1.2 m 0.35 m 1 m 0.45 m 0.45 m Standard USB 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Tags: