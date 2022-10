ABOUT YOU angajează specialiști IT pentru centrul de dezvoltare software de la Cluj

ABOUT YOU, compania fashion-tech, angajează specialiști IT pentru TECH Hub-ul (centrul de dezvoltare software) deschis în primăvara acestui an la Cluj. Fiind una dintre platformele de e-commerce cu cea mai rapidă creștere din Europa, ABOUT YOU se extinde rapid și își propune să devină unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul software/IT. În România, compania este în căutarea unui număr mare de programatori Backend, Frontend, Fullstack, cu experiență în tehnologii precum: PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS sau Dart/Flutter.

ABOUT YOU a intrat pe piața din România în 2019 și de atunci le oferă clienților branduri extraordinare și o experiență de cumpărare personalizată, iar de curând, compania a deschis un centru de dezvoltare software la Cluj, prin care susține comunitatea locală de IT și atrage talentele din România. Angajații vor avea oportunitatea să lucreze la una dintre companiile de e-Commerce cu cea mai rapidă creștere din Europa (peste 45 milioane de clienți unici prezenți în cele 26 de piețe europene) și, în același timp, să contribuie la dezvoltarea uneia dintre cele mai mari platforme de e-commerce cu o infrastructură bazată pe Cloud alături de SCAYLE Commerce Technology. Mai mult, echipele din România vor lucra cot la cot cu programatorii din Germania și restul țărilor unde compania are TECH-Hub-uri.

Centrul de dezvoltare software de la Cluj este situat în clădirea Central Business Plaza de pe strada Ploiești 9. Gândit și adaptat după modelul hibrid de lucru, TECH Hub-ul a fost special amenajat să ofere viitorilor angajați flexibilitatea și toate funcționalitățile de care au nevoie, din punct de vedere logistic și relaxare.

„Anul acesta ne-am propus să creștem și să investim puternic în divizia tech, care este și nucleul companiei noastre. Împreună cu SCAYLE, compani de software B2B, care asigură toată infrastructura de e-commerce necesară atât pentru noi cât și pentru brandurile și retailerii ABOUT YOU, avem toate șansele să reușim acest lucru. Primul pas a fost să deschidem birouri dincolo de granițele germane, momentan suntem prezenți pe piața din Croația și România, unde vrem să ne extindem echipa. În România, suntem în căutare de specialiști software care vor contribui direct la experiența de cumpărare a clienților ABOUT YOU din întreaga lume. Ne dorim ca noii angajați să simtă că au acces la oportunități de dezvoltare, la tehnologii de ultimă generație, că pot învăța și împărtăși cunoștințe cu echipa tech globală ABOUT YOU”, a declarat Iulia Ioana Druță, local HUB Manager About You.

Chiar dacă TECH Hub-ul din România are sediul la Cluj, membrii echipelor își vor putea desfășura activitatea de oriunde, indiferent de orașul sau țara în care se află. Mai mult, compania de fashion-tech oferă aceleași beneficii, oportunități de carieră și acces la cursuri de dezvoltare profesională tuturor angajatilor.