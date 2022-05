Vodafone anunță oferte noi, cu tarife reduse pentru serviciile către Republica Moldova

Vodafone România introduce oferte noi cu tarife reduse și beneficii incluse pentru serviciile de roaming internațional și apeluri internaționale către Republica Moldova începând de astăzi.

Astfel, pentru utilizatorii cartelelor prepaid, începând cu Oferta 6, minutele internaționale către Republica Moldova vor fi incluse în cele 2.000 de minute naționale disponibile pentru apeluri în afara rețelei, iar tariful pe minut la depășirea minutelor incluse va fi redus la tariful standard internațional SEE, de 0,19 Eurocredit/ minut. Tot de astăzi, minutele internaționale (fix și mobil) către Republica Moldova vor fi incluse în minutele internaționale către SEE pentru toate abonamentele RED și RED Infinity, în timp ce tariful la depășirea minutelor incluse va fi cel standard pentru SEE.

În cazul serviciilor de roaming, clienții prepaid beneficiază de 100 de minute de voce și 1GB de date în Republica Moldova, începând cu Oferta 15. Totodată, Vodafone anunță două noi extraopțiuni, disponibile începând cu luna iunie, de 4 Eurocredit cu 20 de minute pentru apeluri de voce și 2GB de date incluse, respectiv 10 Eurocredit cu 100 de minute pentru apeluri și 8GB de date.

În cazul abonaților Vodafone, aceștia vor beneficia, tot începând cu luna iunie, de 100 de minute pentru apeluri și 1GB de date dacă dețin un abonament RED Infinity 22. Tot pentru abonați vor fi disponibile două extraopțiuni, de 4,5 euro (TVA inclus) cu 20 de minute de voce și 2GB de date, respectiv de 12 euro (TVA inclus) cu 100 de minute și 8GB de date.