Veniturile Xiaomi din T3 depășesc estimările și ating 92,5 miliarde RMB

Xiaomi Corporation, companie de electronice de larg consum și producție inteligentă cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”), și-a anunțat rezultatele consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2024 („T3 2024” sau „Perioada”). Veniturile pentru perioadă au atins un nou record, marcând al treilea trimestru consecutiv de creștere robustă. În T3 2024, veniturile au atins 92,5 miliarde RMB, reprezentând o creștere de 30,5% de la an la an. Profitul net ajustat a ajuns la 6,3 miliarde RMB, menținându-se niveluri istorice ridicate. Strategia de concentrate pe segmentul premium a făcut progrese semnificative, cu marja totală a profitului brut atingând 20,4% și rămânând ridicată. Cele trei afaceri principale ale Xiaomi – smartphone-uri, IoT și produse de lifestyle, servicii de internet – au realizat venituri de 47,5 miliarde RMB, 26,1 miliarde RMB și, respectiv, 8,5 miliarde RMB. Veniturile din afacerea cu vehicule electrice inteligente („EV”) și alte inițiative noi au atins 9,7 miliarde RMB, apropiindu-se de pragul de 10 miliarde RMB, cu performanța generală ce depășește așteptările. Creșterea subliniază ecosistemul inteligent „Human x Car x Home” al Xiaomi ca un nou motor de creștere, determinând grupul să atingă rezultate record.

În T3, resursele de numerar ale Xiaomi continuă să prezinte o tendință ascendentă, atingând un nou maxim de 151,6 miliarde RMB în 30 septembrie 2024. În timpul festivalului de cumpărături Double 11 din acest an (echivalentul Black Friday in China), valoarea brută cumulativă a mărfurilor („GMV”) omnicanal a Xiaomi a depășit 31,9 miliarde RMB, atingând un record. Pe măsură ce segmentele sale de afaceri prosperă, Xiaomi și-a consolidat avantajul competitiv, pornind într-o nouă etapă de dezvoltare.

Cota de piață a smartphone-urilor Xiaomi în China continentală a crescut pentru al treilea trimestru consecutiv; în timp ce vânzările din seria Xiaomi 15 depășesc 1 milion de unități

Livrările globale de smartphone-uri Xiaomi au ajuns la 43,1 milioane de unități în T3, în creștere cu 3,1% față de anul trecut. Potrivit Canalys, livrările globale de smartphone-uri Xiaomi s-au clasat printre primele trei mărci de smartphone-uri la nivel global pentru al 17-lea trimestru consecutiv, cu o cotă de piață de 13,8%. În special, în clasamentul livrărilor de smartphone-uri în China continentală, Xiaomi a urcat pe locul 4, cota sa de piață crescând cu 1,2 puncte procentuale la 14,7%, marcând trei trimestre consecutive de creștere.

În T3, veniturile din smartphone-urile Xiaomi au atins 47,5 miliarde RMB, în creștere cu 13,9% față de anul trecut. Compania a continuat să facă progrese semnificative în strategia de concentrare pe segmentul premium al smartphone-urilor. Potrivit datelor de la terți, smartphone-urile Xiaomi cu un preț de 3.000 RMB și mai mult au reprezentat 20,1% din totalul livrărilor de smartphone-uri în China continentală, reprezentând o creștere de 7,9 puncte procentuale față de anul trecut. În funcție de categoriile de preț, Xiaomi a obținut creșteri anuale ale cotei de piață pe trei segmente pentru smartphone-uri în China continentală în T3 2024. În segmentul 3.000 – 4.000 RMB, cota de piață a Xiaomi a ajuns la 18,1%, în creștere cu 9,3 puncte procentuale față de anul trecut. În segmentul 4.000 – 5.000 RMB, cota de piață a Xiaomi a ajuns la 22,6%, în creștere cu 9,7 puncte procentuale față de anul trecut. În segmentul 5.000 – 6.000 RMB, cota de piață a Xiaomi a ajuns la 6,9%, în creștere cu 2,4 puncte procentuale față de anul trecut.

Gama de smartphone-uri premium Xiaomi continuă să aibă o creștere puternică, iar seria Xiaomi 15 a atins un volum de vânzări cu 1 milion de unități mai rapid decât generația anterioară. De la debut, seria a fost în mod constant un bestseller, stabilind noi recorduri pentru vânzările inițiale de smartphone-uri flagship. În timpul festivalului de cumpărături Double 11 din 2024, a condus atât la volumul vânzărilor, cât și la veniturile pe platformele principale de comerț electronic în segmentul de preț de 4.000 RMB – 5.999.

Marja de profit brut a afacerii IoT atinge un nou maxim, livrările de aparate de aer condiționat și mașini de spălat rufe crescând cu peste 50%

Afacerile Xiaomi IoT și produse de lifestyle și-au menținut un impuls puternic de creștere în T3, veniturile ajungând la 26,1 miliarde RMB, în creștere cu 26,3% față de anul trecut, marja de profit brută atingând un nivel record de 20,8%, în creștere cu 2,9 puncte procentuale față de 2023.

Folosind tehnologia proprietară pentru a dezvolta produse inovatoare, ecosistemul IoT al Xiaomi a înregistrat o creștere atât în ​​volum, cât și în valoare. Livrările de frigidere și de mașini de spălat au atins niveluri record, livrările de aparate de aer condiționat depășind 1,7 milioane de unități, în creștere cu peste 55% față de anul trecut; livrările de frigidere au depășit 810.000 de unități, în creștere cu peste 20% față de anul trecut; iar livrările de mașini de spălat au depășit 480.000 de unități, în creștere cu peste 50% față de anul trecut.

Potrivit Canalys, livrările globale de tablete Xiaomi au continuat să aibă o creștere rapidă, menținând locul 5 la nivel global și locul 3 în China continentală. Produsele portabile, global, au crescut cu peste 50% față de anul trecut, iar livrările de ceasuri inteligente și căști TWS au atins niveluri record.

Veniturile din serviciile de internet ating un nou maxim, marja brută rămânând ridicată

Pe parcursul perioadei, afacerea cu servicii de internet și-a continuat avansul rapid, veniturile crescând cu 9,1% pe an, până la 8,5 miliarde RMB, atingând un nivel record. Marja de profit brut a serviciilor de internet a atins 77,5%, în creștere cu 3,1 puncte procentuale față de anul precedent.

Baza de utilizatori de internet Xiaomi a continuat să se extindă. MAU la nivel global și în China continentală au atins maxime record. În septembrie 2024, MAU global a atins 685,8 milioane – o creștere de 10,1% pe an, în timp ce MAU din China continentală a ajuns la 167,9 milioane – în creștere cu 10,6% pe an.

Xiaomi SU7 a atins ținta de livrare de 100.000 de vehicule, cu venituri din EV inteligente de 10 miliarde RMB

Xiaomi EV a înregistrat din nou o creștere peste așteptări. În T3 2024, veniturile din afacerile cu vehicule electrice inteligente și din alte inițiative noi au atins 9,7 miliarde RMB, apropiindu-se de pragul de 10 miliarde RMB, marja profitului brut al afacerii crescând la 17,1%. Xiaomi a continuat să crească producția, livrările din seria Xiaomi SU7 ajungând la 39.790 de vehicule în trimestrul respectiv. Începând cu 30 septembrie 2024, Xiaomi a livrat 67.157 de vehicule din seria Xiaomi SU7.

În octombrie 2024, livrările lunare ale seriei Xiaomi SU7 au depășit 20.000 de vehicule. Mai mult, Xiaomi a atins o producție cumulată de 100.000 de vehicule pe 13 noiembrie 2024 și ținta de livrare de 100.000 de vehicule pe 18 noiembrie 2024. Xiaomi se va strădui atingă livrarea a 130.000 de vehicule pentru întregul an 2024. Rețeaua de vânzări și service Xiaomi se extinde, de asemenea, rapid, cu 127 de centre de vânzări inteligente de vehicule electrice în 38 de orașe din China continentală, începând cu 30 septembrie 2024, motivând Grupul să accelereze livrarea.

În octombrie 2024, Xiaomi SU7 Ultra Prototype și-a încheiat provocarea turului Nürburgring Nordschleife, doborând recordul pentru „Cea mai rapidă mașină cu patru uși din lume Nürburgring Nordschleife” cu un timp de 6’ 46”874. Precomenzile sunt acum deschise pentru Xiaomi SU7 Ultra, produs în serie, care este alimentat de un sistem cu trei motoare format din Xiaomi HyperEngine V8s și un Xiaomi HyperEngine V6s. Xiaomi SU7 Ultra atinge o viteză maximă proiectată de 350 km/h. La prețul de 814.900 RMB, precomenzile pentru Xiaomi SU7 Ultra au ajuns la 3.680 de vehicule în primele 10 minute. Xiaomi SU7 Ultra este programată pentru lansarea oficială în martie 2025.

Angajat să devină un lider global în domeniul evolutiv al tehnologiilor de ultimă oră, cu investiții sporite în cercetare și dezvoltare

Xiaomi se angajează să investească sustenabil în tehnologiile de bază fundamentale și să devină un lider global în domeniul evolutiv al tehnologiilor de ultimă oră. În T3 2024, cheltuielile legate de cercetare și dezvoltare ale Xiaomi au ajuns la 6,0 miliarde RMB, în creștere cu 19,9% față de anul trecut. La 30 septembrie 2024, Xiaomi avea 20.436 de angajați în cercetare și dezvoltare. Xiaomi a obținut peste 41.000 de brevete în întreaga lume. În 2024, clasamentul Grupului în familiile de brevete globale valabile ale brevetelor esențiale standard 5G („SEP”) declarate s-a îmbunătățit, iar compania a ajuns pe locul 8 la nivel mondial.

Pe 14 noiembrie 2024, Xiaomi EV și-a dezvăluit tehnologia de pre-cercetare a șasiului inteligent, prezentând patru tehnologii de bază: Xiaomi Full Active Suspension, Xiaomi Quad-HyperEngine, Xiaomi 48V Electric Mechanical Brake și Xiaomi 48V SbW System. În plus, sistemul de conducere inteligentă al Xiaomi va fi redenumit HAD, versiunea pionier a produsului fiind pregătită pentru lansare până la sfârșitul lunii decembrie 2024. Până în prezent, sistemul de conducere inteligentă al Xiaomi a acoperit peste 75 de milioane de kilometri, NOA reprezentând 81% din această distanță, acoperind 333 de orașe la nivel național, cu prezența Xiaomi SU7. Acest lucru demonstrează progresele semnificative ale Xiaomi în sectorul de conducere inteligentă. Începând cu 30 octombrie 2024, Xiaomi SU7 Pro și Xiaomi SU7 Max au început o lansare treptată a funcției de asistență la navigare în oraș (NOA urban), marcând o nouă fază pentru conducerea inteligentă a Xiaomi.

În octombrie 2024, Xiaomi a lansat oficial Xiaomi HyperOS 2, marcând un pas semnificativ către construirea unui ecosistem AI cuprinzător. Acesta dispune de trei inovații tehnologice de bază – HyperCore, HyperConnect și HyperAI – care oferă o experiență proaspătă și avansată pentru utilizatorii globali în funcționalitatea fundamentală, conectivitate inteligentă între dispozitive și interacțiuni AI.