Schneider Electric, multipremiat pentru design în acest sezon

Schneider Electric, lider în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, a primit cele mai importante premii de design din lume, în acest an.

Aceste premii de design apreciate recunosc și răsplătesc conceptul și funcționalitatea excepționale și inovatoare, în materie de design, ale produselor Schneider Electric și rolul lor în susținerea și încurajarea societății de a profita la maximum de energia și resursele oferite pentru a crea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Recunoscut de 132 de experți în design de nivel înalt din peste 20 de țări pentru proiectarea produselor care au cea mai mare putere inovatoare, Schneider Electric a primit șapte premii prestigioase IF Design Awards în mai multe categorii, inclusiv Hardware și construcții, Industrie/Unelte și Interfață pentru Digital Media.

Produsele câștigătoare ale premiilor de design IF 2022 sunt alarma Wiser DC Smoke, The SpaceLogic Controller Series, noul dispozitiv de cablare Ovalis, întrerupătorul de circuit de medie tensiune EvoPact, The Facility Expert for Small Business Advisor, Jueshi – dispozitivul de protecție împotriva supratensiunii și Clipsal Max9 – dispozitivul de protecție a circuitelor.

Alarma Wiser DC Smoke este concepută pentru a proteja împotriva riscului potențial de incendii în gospodărie. Poate fi integrată cu ușurință și conectată wireless cu sistemul smart home Wiser. Caracteristicile inteligente de design, cum ar fi iluminarea LED camuflată și butonul supradimensionat, contribuie la un aspect minimalist și la un produs ușor de utilizat.

The SpaceLogic Controller Series este o parte importantă a EcoStruxure Building Operation, care oferă clienților oportunitatea de a efectua gestionarea și analiza mai bune a energiei și al cărei design compact și capacitate de integrare a funcțiilor reduc volumul și costul instalării.

Gama New Ovalis de dispozitive de cablare la prețuri accesibile, este concepută pentru a oferi clienților caracteristici estetice atractive, conectivitate și ergonomie, precum și o instalare ușoară pentru electricieni.

Cu designul produselor Schneider Electric, sofisticat, ergonomic și ușor de utilizat, compania a primit, de asemenea, trei premii notabile la Red Dot Awards 2022.

Produsele câștigătoare includ, încă o dată, alarma Wiser Smoke, SEMC-I Surge Protection Device și Putuo MT – Motor Mechanism – un motor electric care poate acționa de la distanță sau manual întrerupătoarele cu carcasă turnată. Noul său design impresionează prin ușurința de utilizare și eficiență și permite utilizatorilor să comute rapid între modurile automat și manual.