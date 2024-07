STIRI TECH Revoluția siguranței: Românii aleg încuietorile moderne și se îndreaptă către magazine specializate Ionut Razvan Share







În ultimii trei ani, 70% dintre români au achiziționat încuietori clasice, iar doar 30% au optat pentru încuietori moderne, cu parametri de securitate superiori, potrivit unui studiu realizat de ASSA ABLOY Opening Solutions România. Cu toate acestea, tendința de achiziție pentru viitor indică o creștere semnificativă a interesului pentru soluții moderne, de trei ori mai mare decât pentru cele clasice. De asemenea, românii încep să cumpere mai mult din magazine specializate sau direct de la producător, acest aspect fiind o dovadă a conștientizării tot mai mari cu privire la necesitatea securizării locuinței și a familiei. „Peste două treimi dintre clienți au optat în ultimii trei ani pentru încuietori tradiționale, dar interesul pentru tehnologiile avansate crește constant. Potrivit analizei noastre, 16% dintre clienți se vor orienta la următoarea achiziție către soluții moderne, în timp numărul celor interesați de încuietorile clasice este în scădere”, a declarat Florin Tihulcă, Director, Head of Romania, ASSA ABLOY Opening Solutions România. În decursul ultimilor trei ani, 76% dintre clienți au cumpărat lacăte, aproximativ 20% au investit în soluții de securitate inteligente, iar 15% au optat pentru cutii de valori. În viitor, lacătele rămân pe lista de cumpărături a doar 3% dintre respondenți, în timp ce interesul pentru soluțiile smart și cutiile de valori se menține constant. Principalul motiv pentru schimbarea sau îmbunătățirea soluției de acces este defectarea sistemelor existente (45%). Alți factori des menționați, în special de către persoanele cu vârsta de sub 30 de ani, sunt conștientizarea faptului că multe încuietori pot fi deschise facil, o senzație generală de nesiguranță sau confruntarea cu o amenințare directă de furt/efracție. Achizițiile specializate, în ascensiune Până în prezent, clienții au achiziționat încuietori și soluții de securitate în principal din magazinele DIY sau hypermarketuri, acestea reprezentând locul principal de cumpărături pentru 53% dintre respondenți. Magazinele specializate au fost următoarea destinație populară – cu un procent de 37%, în timp ce 36% achiziționează online, de multe ori direct de la producător. De asemenea, o proporție semnificativă a achizițiilor s-a realizat în principal online, fie direct de la producător (9%), fie prin intermediul unui retailer (7%), iar 5% din clienți au ales să comande produsele de securitate în cadrul unor livrări mai ample. Pentru achizițiile viitoare, cota unităților DIY și hypermarketurilor ca primă opțiune de cumpărături va coborî la 43%. Pe de altă parte, compania remarcă o tendință de creștere a achizițiilor din magazinele specializate, care se estimează că vor ajunge destinația principală pentru 26% dintre cumpărători, precum și a celor online direct de la producător, prognozate să reprezinte alegerea favorită pentru 13% dintre clienți. „Observăm o schimbare semnificativă în preferințele de achiziție ale clienților, cu o tendință clară către locații specializate, inclusiv online. Aceste evoluții reflectă dorința clienților de a avea acces la produse de specialitate și la inovații tehnologice în domeniul securității, ceea ce indică o tendință clară spre soluții mai avansate și personalizate pentru nevoile lor de securitate”, a adăugat reprezentantul ASSA ABLOY Opening Solutions România. Potrivit analizei realizate de ASSA ABLOY, cel mai important criteriu luat în calcul la achiziție este prețul (49%), urmat îndeaproape de garanția de calitate (42%) și de nivelul de securitate (31%). Alți factori menționați frecvent au fost recomandările venite din partea unui specialist și caracteristicile tehnice speciale (ambele menționate de 25% dintre clienți), urmate de perioada de garanție și experiența anterioară pozitivă (ambele 20%).

