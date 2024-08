ENTERTAINMENT STIRI Nou access point wireless marca Allied Telesis Ionut Razvan Share







Allied Telesis, un furnizor lider de produse hardware și software care le permit clienților să construiască soluții de schimb de date sigure, bogate în funcții și scalabile, a anunțat de curînd lansarea noului acces point wireless TQ7403 Wi-Fi 6E (802.11ax). Conceput pentru a oferi performanțe wireless de neegalat, distribuție eficientă a lățimii de bandă și conectivitate fără întreruperi, oferă un punct de acces ideal de clasă întreprindere pentru rețele wireless de înaltă performanță. TQ7403 este echipat cu un sistem tri-radio care acceptă benzile de 2,4GHz, 5GHz și 6GHz. Suportul pentru banda de 6GHz minimizează interferența, asigurând o conectivitate fluidă și eficientă chiar și în medii cu densitate mare. Cu o capacitate brută de până la 2,4 Gigabiți, acest punct de acces poate face față cerințelor tot mai mari ale aplicațiilor care necesită lățime de bandă și proliferarea dispozitivelor IoT. Ca parte a seriei TQ, configurațiile și caracteristicile TQ7403 sunt accesibile prin intermediul platformei de gestionare fără fir Autonomous Wave Controller (AWC). TQ7403 este proiectat având în vedere flexibilitate și pregătire pentru viitor, acceptând puncte de acces virtuale și mai multe SSID-uri pentru a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor. În plus, actualizările de firmware viitoare vor debloca și alte capabilități, asigurând că TQ7403 rămâne în fruntea tehnologiei wireless. „Suntem mândri să prezentăm TQ7403, care adaugă un alt grad de flexibilitate soluțiilor noastre wireless”, a declarat Rahul Gupta, Chief Technology Officer la Allied Telesis. „Adăugarea suportului pentru lățimea de bandă de 6 GHz extinde capacitățile de autoajustare AWC la un nou nivel, făcându-l o soluție ideală pentru întreprinderile care caută o soluție wireless completă și flexibilă, care să ofere o experiență de utilizator fără întreruperi.”

Tags:

Previous Article Kaspersky: înșelătorii care vizează fanii Jocurilor Olimpice