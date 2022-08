Majoritatea utilizatorilor (85%) sunt preocupați de confidențialitatea datelor pe Android

Utilizatorii sunt cel mai interesați să afle cum să-și configureze setările de confidențialitate, în special pe Android (85%). În ceea ce privește aplicațiile, majoritatea solicitărilor din acest an au fost legate de regulile de securitate Google (22%).

Kaspersky a analizat datele anonimizate, furnizate voluntar de utilizatorii Privacy Checker, un site web care oferă sfaturi utile cu privire la instrucțiuni legate de confidențialitate și securitate pentru diverse platforme de internet și aplicații digitale.



Potrivit „Digital Privacy and Security Survey“, realizat de Institutul Calyx în 2021, 80% dintre respondenți au fost îngrijorați cu privire la subiectul confidențialității digitale, în ultimul an, și 59% au spus că se simt mai conștienți de modul în care sunt tratate datele lor decât erau cu un an în urmă. Pentru a ajuta la atenuarea acestor preocupări, utilizatorii pot limita cantitatea de date personale disponibile online, cu servicii precum Kaspersky Privacy Checker, care oferă ajutor specializat în această privință. Descoperirile Kaspersky au fost evidențiate pe baza datelor anonime referitoare la vizitele effectuate pe site-ul web Kaspersky Privacy Checker între ianuarie 2022 și iulie 2022. De asemenea, aceste observații au inclus și analiza serviciilor și platformelor cel mai des întâlnite în solicitările utilizatorilor, referitoare la instrucțiunile de setare a securității.

Conform acestor date, au existat mult mai multe solicitări de acest fel pentru serviciile pe Android, în comparație cu alte sisteme de operare. Windows și iOS au obținut același rezultat (6%), iar cel mai mic număr de solicitări a fost înregistrat pentru Mac (3%).

Datele pentru cele mai vizualizate pagini de pe site-ul Privacy Checker confirmă, de asemenea, cea mai mare popularitate pentru solicitările referitoare la Android – primele cinci erau toate legate de instrucțiunile pentru acest sistem de operare. Cel mai mare număr de utilizatori au fost interesați de setările de confidențialitate de nivel mediu pentru Google (17%). Următoarele trei poziții au înregistrat toate același procent (9%), fiind ocupate de solicitările pentru un nivel mediu de confidențialitate pentru Chrome și WhatsApp, precum și cele mai stricte setări de confidențialitate legat de Google. Pe a cincea poziție se află instrucțiunile pentru un nivel mediu de securitate pe Facebook (7%).

În ceea ce privește setările aferente serviciilor, utilizatorii au fost cel mai adesea interesați de regulile pentru Google (22%), WhatsApp (14%), regulile de confidențialitate ale sistemelor de operare și Chrome (12% fiecare). Instagram (11%) a închis primele cinci poziții, depășind ușor Facebook, anul acesta, în ceea ce privește numărul de solicitări – ponderea Facebook a fost de 10%.

În plus, pe platforma Privacy Checker, utilizatorii pot alege dintre trei niveluri diferite de setări de securitate – puternic, mediu și relaxat. Anul acesta, pentru toate serviciile, cea mai mare pondere a cererilor a fost legată de instrucțiuni de nivel mediu. Excepția a fost pentru browserul Safari, unde utilizatorii au fost mai interesați de cele mai stricte reguli de confidențialitate – 54% față de 45% pentru nivelul mediu.

Informații detaliate despre setările de confidențialitate ale contului sunt disponibile pe site-ul Kaspersky Privacy Checker. În plus, Kaspersky a pregătit și o scurtă listă de verificare pentru a ajuta utilizatorii să-și protejeze informațiile personale pe toate platformele: