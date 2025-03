STIRI KYOCERA lansează noi echipamente ECOSYS Ionut Razvan Share







Kyocera a lansat recent noi echipamente din gama ECOSYS, consolidându-și angajamentul față de tehnologia durabilă și costurile de operare reduse. Noile modele – ECOSYS PA4000x, ECOSYS MA4000x, ECOSYS MA4000wifx și ECOSYS MA2600cwfx – sunt concepute pentru a oferi performanțe superioare, securitate avansată și un impact ecologic redus. Caracteristici cheie ale noilor echipamente Noile modele ECOSYS de la Kyocera sunt optimizate pentru eficiență, securitate și sustenabilitate. Modelul ECOSYS PA4000x este o imprimantă A4 laser monocrom, cu o viteză de 40 ppm, procesor de 1 GHz, memorie RAM de 512 MB și ecran LCD cu 21 de caractere pe 5 linii, oferind conectivitate USB 2.0 și Ethernet Gigabit. Modelele ECOSYS MA4000x și ECOSYS MA4000wifx, două multifuncționale A4 laser monocrom de 40 ppm, oferă funcționalități 3-în-1 respectiv 4-în-1, scanare automată față-verso la o singură trecere, detecție colţ îndoit și viteze de scanare de până la 80 ipm. ECOSYS MA4000x este echipat cu ecran LCD iar ECOSYS MA4000x beneficiază de ecran tactil color si de conectivitate wireless dual band. Modelul ECOSYS MA2600cwfx, este un multifuncțional A4 laser color 4-în-1 de 26 ppm cu scanare automată față-verso la o singură trecere, detecţie colţ îndoit, viteze de scanare de până la 54 ipm, display tactil color si conectivitate wireless dual band. Toate cele patru echipamente includ caracteristici avansate de securitate, precum compatibilitatea cu protocolul TLS 1.3, prevenirea rulării programelor malware și opțional, criptarea datelor printr-un modul TPM. Aceste caracteristici asigură protecția informațiilor confidențiale ale companiilor. Nu în ultimul rând, toate beneficiază de tehnologia avansată ECOSYS, cu un cilindru patentat cu viață lungă de utilizare care elimină necesitatea înlocuirii frecvente a componentelor, reducând astfel deșeurile și costurile de operare. Prin lansarea acestor modele, Kyocera își reafirmă angajamentul său față de dezvoltarea de soluții de imprimare eficiente, economice și ecologice, oferind utilizatorilor echipamente fiabile, cu un impact redus asupra mediului. “Kyocera continuă să inoveze în domeniul echipamentelor de tipărire a documentelor, păstrând premisa unei fiabilități ireproșabile și oferind echipamente și soluții care nu doar îmbunătățesc productivitatea, ci și contribuie la un mediu mai sustenabil. Noile echipamente ECOSYS sunt proiectate pentru securitate maximă, dispun de memorie extinsă și au un controller ASIC de ultimă generație, asigurând performanțe superioare și o eficiență îmbunătățită,” a declarat Mihai Chivu, Product Manager, IT Bright Solutions. Toate echipamentele recent lansate de Kyocera sunt disponibile în stocul IT Bright Solutions, distribuitor unic al echipamentelor de tipărire Kyocera în România.

