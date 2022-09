Gartner susține ca riscul geopolitic va oferi directorilor CIO noi oportunitați de leadership

Problemele de guvernanța a tehnologiei care decurg din politica internaționala au facut ca geopolitica digitala sa devina rapid o problema pe care CIO din intreaga lume trebuie sa o abordeze si sa o controleze , afirma analistii Gartner. Patruzeci si unu la suta dintre consiliile de administrație considera schimbarile de putere si turbulențele manifestate la nivel geopolitic ca fiind unul dintre cele mai mari riscuri pentru performanța, potrivit unui sondaj Gartner . Gartner previzioneaza ca pana in 2026, 70% dintre companiile multinaționale vor ajusta lista țarilor in care isi desfasoara activitatea pentru a-si reduce expunerea geopolitica. „Geopolitica digitala este acum una dintre cele mai perturbatoare tendințe pe care CIO trebuie sa le abordeze, mulți dintre acestia fiind preocupați in acest moment de dispute comerciale, de impactul pe care o legislație locala o are asupra operațiunilor globale si de restricțiile impuse de reglementarile guvernamentale privind achiziția si utilizarea tehnologiei digitale,” a spus Brian Prentice , VP analist si Gartner Fellow, completand: „Ei trebuie sa se familiarizeze cu aceasta noua realitate si sa se pregateasca pentru impactul ei,” a adaugat Prentice. Geopolitica descrie influențele geografice asupra relațiilor de putere in relațiile internaționale. Concurența care rezulta intre națiuni se manifesta in diverse domenii, inclusiv economic, militar si la nivelul societații. Datorita importanței tot mai mari pe care tehnologia digitala o joaca in fiecare dintre aceste domenii, geopolitica digitala se contureaza ca o categorie de impact unica si distincta. Gartner susține ca CIO trebuie sa joace un rol esențial in evaluarea riscului corporativ si, daca este necesar, in redefinirea arhitecturii sistemelor digitale. Ei vor trebui sa gestioneze sau sa exploateze patru fațete distincte ale geopoliticii digitale (vezi Figura 1 atasat:Suveranitatea digitala va fi o sursa principala de obligații de conformitate complexe, dinamice si in continua expansiune pentru companiile multinaționale. Guvernele o abordeaza in primul rand prin competențele lor legislative si de reglementare, cum ar fi legile privind confidențialitatea precum GDPR, si apeleaza din ce in ce mai mult la legislația extrateritoriala. Companiile care au de-a face cu cetațenii unei jurisdicții sunt obligate sa respecte legile acesteia, indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea sau de locul in care traiesc cetațenii. CIO trebuie sa fie implicați in mod proactiv in a se asigura ca modelul si practicile operaționale ale organizației IT reflecta legile si reglementarile in vigoare la momentul actual. Rolul lor este de a fi la curent cu prevederile cadrului legal si de a prezenta altor directori modul in care organizația IT susține conformitatea la nivelul intregii companii.Industria tehnologica este de mare interes pentru factorii decizionali ai politicilor publice din intreaga lume datorita dimensiunii sale, cresterii rapide, importanței strategice, veniturilor fiscale, posibilitaților de angajare si lipsei de cerințe pentru un avantaj specific al resurselor naționale. Multe guverne naționale investesc in dezvoltarea unui sector tehnologic propriu. De exemplu, SUA incearca sa abordeze dezechilibrul regional in producția globala de cipuri prin Legea Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors ( CHIPS ) pentru America, iar Digital Economy Strategy 2030 a guvernului australian include construirea unui sector tehnologic dinamic si emergent ca pilon cheie. Eforturile de a inființa o industrie tehnologica naționala ofera CIO o oportunitate de a se implica proactiv intr-un dialog cu guvernele. Acestia trebuie sa adapteze in plan local inițiative specifice in țari care au cea mai buna integrare intre expertiza locala si accesul la sprijin guvernamental pentru co-inovare.Digitalizarea tot mai mare a operațiunilor militare si de securitate naționale va limita disponibilitatea unor tehnologii in diferite țari. Companiile si CIO sunt afectați de amploarea emergenta a razboiului cibernetic , precum si de digitalizarea tehnologiilor existente de lupta si de securitate. CIO nu mai pot conta pe disponibilitatea tehnologiei utilizate de companie pentru operațiunile sale in orice țara in care opereaza si probabil se vor confrunta cu furnizori restricționați si mandatați. Pentru a minimiza intreruperile, ei trebuie sa inființeze un centru de excelența pentru riscurile legate de furnizori si tehnologii, dublat de o evaluare regulata a expunerii furnizorilor cheie la restricțiile guvernamentale in continua evoluție.Concurența naționala pentru controlul asupra guvernarii spațiului cibernetic va avea impact asupra operațiunilor companiilor multinaționale. Pe masura ce tehnologia digitala devine parte integranta in toate aspectele societații, națiunile incearca sa se asigure ca propriile tehnologii reflecta si susțin in aceeasi masura valorile lor de baza si cetațenii lor. Guvernele ajung din ce in ce mai mult la concluzia ca au nevoie de o infrastructura digitala naționala pe deplin protejata. Acțiunile intreprinse de guverne pentru controlul guvernarii spațiului cibernetic sunt dincolo de influența CIO, dar vor avea un impact profund asupra capacitații unei companii de a opera la nivel internațional. CIO pot extinde gradul de ințelegere al echipei executive pe subiectul competiției transnaționale pentru controlul asupra spațiului cibernetic si impactul pe care il are asupra operațiunilor companiei lor prin realizarea unui briefing anual de actualizare a situației din mediul cibernetic.