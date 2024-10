STIRI TECH Gartner arată că veniturile pieței mondiale din semiconductori au crescut cu 1,1% în 2022 Ionut Razvan Share







Veniturile mondiale din semiconductori au crescut cu 1,1% în 2022, ajungând la 601,7 miliarde USD, în creștere de la 595 miliarde USD în 2021, conform rezultatelor preliminare date publicității de Gartner. Veniturile combinate ale primilor 25 de furnizori de semiconductori au crescut cu 2,8% în 2022 și au reprezentat 77,5% din piaţă.

„Anul 2022 a început cu multe categorii de dispozitive afectate de lipsa semiconductorilor, ceea ce a dus la termene de livrare prelungite și la creșterea prețurilor, implicit la reducerea producției de echipamente electronice pentru multe tipuri de piețe finale. Ca urmare, OEM-urile au început să adreseze acest deficit prin stocarea de cipuri”, a declarat Andrew Norwood, VP Analyst la Gartner.

„Cu toate acestea, din a doua jumătate a anului 2022 economia globală a început să încetinească sub presiunea inflației ridicate, a creșterii ratelor dobânzilor, a costurilor mai mari ale energiei și a blocajelor continue în China datorate COVID-19, ceea ce a afectat multe lanțuri de aprovizionare globale. De asemenea, consumatorii au început să reducă cheltuielile, cererea de PC-uri și smartphone-uri s-a diminuat, iar companiile au început să reducă cheltuielile în așteptarea unei recesiuni globale, toate acestea având un impact asupra creșterii globale a semiconductorilor”, a detaliat Andrew Norwood.

Samsung Electronics s-a menținut pe primul loc, deși veniturile sale au scăzut cu 10,4% în 2022, în principal din cauza scăderii vânzărilor de memorii și flash NAND (vezi tabelul 1). Intel a rămas pe locul 2 cu o cotă de piață de 9,7%. Compania a fost afectată de declinul semnificativ al pieței PC-urilor destinate utilizatorilor finali și de concurența puternică în zona sa principală de business, procesoarele x86, iar rata de creștere a veniturilor s-a diminuat cu 19,5%.

Tabel 1. Top 10 furnizori de semiconductori în funcție de venituri, la nivel mondial, 2022 (milioane USD)

Loc în 2022 Loc în 2021 Producător Venituri în 2022 Cotă de piață

2022 (%) Venituri în 2021 Creștere

2021-2022 (%)

1 1 Samsung Electronics 65.585 10,9 73.197 -10,4

2 2 Intel 58.373 9,7 72.536 -19,5

3 3 SK Hynix 36.229 6,0 37.192 -2,6

4 5 Qualcomm 34.748 5,8 27.093 28,3

5 4 Micron Technologies 27.566 4,6 28.624 -3,7

6 6 Broadcom 23.811 4,0 18.793 26,7

7 10 AMD 23.285 3,9 16.299 42,9

8 8 Texas Instruments 18.812 3,1 17.272 8,9

9 7 MediaTek 18.233 3,0 17.617 3,5

10 11 Apple 17.551 2,9 14.580 20,4

Alții (din afara top 10) 277.501 46,1 271.749 2,1

Total piață 601.694 100,0 594.952 1,1

Sursa: Gartner (ianuarie 2023)

Veniturile din vânzarea de memorii au scăzut cu 10% în 2022

Memoriile, care au reprezentat circa 25% din vânzările de semiconductori în 2022, a fost categoria de dispozitive cu cele mai slabe performanțe, înregistrând o scădere a veniturilor cu 10%. Până la jumătatea anului 2022, piața de memorii dădea deja semne de diminuare semnificativă a cererii, deoarece producătorii OEM de echipamente electronice au început să epuizeze stocul de memorii pe care îl dețineau în așteptarea unei cereri mai mari. Condițiile s-au înrăutățit până la punctul în care majoritatea companiilor producătoare de memorii au anunțat reduceri ale cheltuielilor de capital (capex) pentru 2023, iar unele au redus producția de plăcuțe semiconductoare pentru a reduce nivelul stocurilor și a încerca să readucă piețele în echilibru.

Veniturile celorlalte categorii cu excepția memoriilor au crescut cu 5% în 2022

Veniturile globale din categoriile non-memory au crescut cu 5,3% în 2022, dar performanța a variat considerabil între diferitele categorii de dispozitive. Cea mai puternică creștere s-a înregistrat la categoria analogice, cu o creștere de 19%, urmată îndeaproape de categoria discrete, cu 15% în plus față de 2021. Creșterea atât pentru analogice, cât și pentru cele discrete a fost determinată de cererea puternică din partea pieței de producție de automobile și cea de producție industrială, susținută de tendințele de creștere înregistrate în domeniile vehiculelor electrice, automatizărilor industriale și tranziția la energia regenerabilă.

