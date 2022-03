FREE NOW susține Ucraina

FREE NOW ia măsuri pentru a sprijini refugiații din Ucraina. Pasagerii FREE NOW au de astăzi opțiunea de a rotunji suma de plată pentru cursele efectuate direct din aplicație, iar FREE NOW va dubla valoarea donațiilor până la 100.000 de euro lunar, pentru trei luni consecutive.

Fondurile colectate astfel vor fi direcționate către Comitetul Internațional al Crucii Roșii, care oferă asistență pentru situații de urgență și asistență medicală refugiaților ucraineni, precum și ajutor la reunirea familiilor separate de război.

„FREE NOW își exprimă solidaritatea față de comunitatea ucraineană și pune la dispoziția utilizatorilor aplicației opțiunea de a dona diferența până la valoarea rotundă a cursei. Este unul dintre momentele în care simțim să fim alături de comunitățile din care facem parte și să le susținem eforturile de ajutorare a victimelor conflictului din Ucraina”, spune Daria Marinescu, Head of Marketing FREE NOW România.

Pasagerii care călătoresc cu FREE NOW au disponibilă în aplicație opțiunea de a rotunji suma totală de plată, încă din momentul în care comandă o cursă sau oricând până la finalizarea ei. Prin această inițiativă, grupul FREE NOW estimează că valoarea totală a donațiilor va depăși 550.000 de euro lunar, care vor fi direcționați către servicii de asistență de urgență și medicală acordate refugiaților ucraineni, precum și pentru ajutor la reunirea familiilor separate de război, prin Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

În plus, prin intermediul organizațiilor implicate în inițiative de sprijin, FREE NOW România oferă curse gratuite refugiaților în opt orașe unde este disponibilă aplicația, pentru a ajunge la centrele de adăpost sau la familiile gazdă. Astfel, atât voluntarii, cât și membrii ONG-urilor implicate pot apela la FREE NOW pentru a primi curse gratuite. Activități similare de susținere a organizațiilor de ajutorare sunt întreprinse de platformă în Polonia și Germania.

„Suntem în contact cu organizațiile neguvernamentale pentru a afla nevoile actuale și pentru a ne putea implica cu resursele necesare. Pentru a sprijini acolo unde este cel mai mult nevoie, facem apel la reprezentanți ai ONG-urilor implicate să ne contacteze pentru a ne solicita curse gratuite în funcție de nevoi”, continuă Daria Marinescu, Head of Marketing FREE NOW România.

Persoanele interesate de astfel de sprijin trebuie să contacteze: ucraina@free-now.com și să furnizeze informații despre organizația reprezentată și nevoile acesteia. Mai multe informații sunt disponibile pe site.

Solidaritatea față de Ucraina este exprimată de întregul grup FREE NOW și de acționarii săi, care au alocat deja peste un milion de euro pentru activități de susținere. În țările direct implicate în asistența rapidă pentru refugiați, cum ar fi România, precum și în Polonia și Germania, FREE NOW oferă, de asemenea, sprijin organizațiilor umanitare care ajută Ucraina.