Dell a prezentat noua familie Inspiron – în variante disponibile de 13, 14 și 16 inci – care oferă o experiență captivantă pe streaming video, navigare în rețelele sociale și creare de conținut.

Proiectate pentru a oferi un plus de performanță, noile laptopuri Inspiron Plus sunt gândite pentru cei care doresc să dea viață proiectelor lor creative și să le împărtășească cu ceilalți.

Inspiron 16 Plus dispune de procesoare Intel Core seria H de generația a 12-a și, opțional, de grafică NVIDIA GeForce RTX 3060, care permite editarea rapidă a fotografiilor și videoclipurilor. Are o zonă activă 16:10 mai mare , o rezoluție a ecranului de până la 3k, permițând utilizatorilor să vadă mai mult conținut în timp ce lucrează sau se joacă. Camera web FHD încorporată, cu reducere a zgomotului temporal și wide dynamic range, oferă detalii clare. Cele două microfoane captează vocile în mod distinct și vin cu funcții de anulare a ecoului și de reducere a zgomotului ambiental bazată pe AI. Un obturator mecanic de confidențialitate a camerei oferă un plus de securitate.

Inspiron 16 Plus îmbunătățește experiența de vizionare cu Dolby Vision® și Dolby Atmos®. Cu Dolby Vision, profitați din plin de gama dinamică superioară a conținutului HDR, cu negru infinit și imagine strălucitoare.

Inspiron 14 Plus este un nou membru al familiei Inspiron, conceput pentru a răspunde nevoilor celor care doresc un Inspiron Plus, dar preferă un format mai mic. Inspiron 14 Plus este disponibil în varianta Dark Green și oferă performanțe impresionante într-un design gândit pentru conectivitatea în mișcare. Configurațiile selectate atât ale Inspiron 14 Plus, cât și ale Inspiron 16 Plus sunt certificate Intel® Evo™.

Inspiron 13, 14 și 16 și Inspiron 2 în 1

Laptopurile Inspiron și 2 în 1 oferă performanțe deosebite pentru nevoile zilnice, fie că este vorba de verificarea e-mailurilor, postarea pe rețelele de socializare sau streaming-ul de muzică și filme. Experiența este personalizabilă, facilitând alegerea caracteristicilor care sunt cele mai importante, cu culori opționale, cititoare de amprente, tastaturi retroiluminate și multe altele.

Noua familie Inspiron este animată de Windows 11 și include mai multe opțiuni pentru a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor, cu procesoare Intel® Core™ de generația a 12-a sau procesoare AMD Ryzen™ seria 5000 cu grafică AMD Radeon™. Familia Inspiron oferă, de asemenea, posibilitatea de a alege între mai multe opțiuni de culoare – Platinum Silver, Pebble Green sau Light Pink.

Noul portofoliu oferă o experiență captivantă în fața ecranului, cu un raport 16:10 și ramă îngustă pe cele patru laturi pentru mai mult spațiu de vizualizare. Variantele de rezoluție încep de la FHD+. Soluția opțională ComfortView Plus asigură confortul chiar și atunci când petreceți în fața ecranului perioade lungi de timp.

Având ca scop menținerea familiei și a prietenilor aproape, noile caracteristici permit și mai multă conectivitate. Produsele sunt echipate cu o cameră web FHD încorporată și microfoane duble cu tehnologie de reducere a zgomotului.

Iar pentru o mai mare flexibilitate, noul Inspiron 14 2 în 1 dispune de un touchpad cu 14% mai mare, oferind spațiu suplimentar pentru navigare. Un stilou activ, opțional, oferă o experiență de scriere naturală și precisă.