Companiile românești Questo, Steepsoft AI și Ascendia sunt în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, conform Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală

Companiile românești Questo, Steepsoft AI și Ascendia sunt în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, fiind incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2024. Questo, care a creat o platformă ce permite explorarea în lumea reală a obiectivelor turistice cu ajutorul unor jocuri create pe baza informațiilor legate de istoria și cultura fiecărei destinații, s-a clasat pe locul 13, cu o rată de creștere de 1.955%, înregistrată în perioada 2020-2023. Steepsoft AI, care se află pe locul 32, cu o rată de creștere de 1.008% în ultimii patru ani, dezvoltă algoritmi personalizați de inteligență artificială (IA) care optimizează performanța și acuratețea în diverse activități, precum analiza predictivă sau procesarea limbajului natural. Ascendia, care a avut o creștere de 822% între 2020 și 2023, ce o plasează pe locul 45 în clasament, creează soluții de e-learning pentru diverse domenii – educație, traininguri pentru angajați, asistență medicală, divertisment – ce pot fi utilizate atât în sectorul privat, cât și în cel public.

De asemenea, start-upurile românești Finqware, Plant an App și Kinderpedia au fost incluse în categoria „Companies to Watch”, care reunește companiile cu cea mai rapidă dezvoltare în perioada 2021-2023, dar care încă nu îndeplinesc criteriile pentru a intra în principala categorie a topului Fast 50. Finqware, care se află pe locul 6, cu o rată de creștere de 856%, oferă soluții de automatizare a activităților de management al numerarului, de contabilitate și de reconciliere a operațiunilor financiare ale companiilor. Plant an App, care a avut o creștere de 252% între 2021 și 2023, ce o plasează pe locul 19 în această categorie, creează aplicații cu ajutorul inteligenței artificiale, precum Bazinga AI, o platformă no-code ce permite construirea de proofs of concept (POC) funcționale pe bază de IA, cu ajutorul cărora companiile pot să valideze rapid rentabilitatea și fezabilitatea unei investiții în IA. Kinderpedia, care se află pe locul 24, cu o creștere de 119%, a creat o soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe.

La categoria „Impact Stars”, care premiază start-upurile ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra mediului de business, societății sau mediului înconjurător, în domeniul diversității sau al inovației, clasamentul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală 2024 oferă recunoaștere companiilor românești SymphoPay, Infosec Center și Innoship. SymphoPay a creat o platformă cloud de integrare a plăților la POS pentru bănci și comercianți, Infosec Center a dezvoltat un sistem integrat de monitorizare avansată a echipamentelor industriale și de mentenanță predictivă, iar Innoship este o platformă avansată care permite comercianților cu amănuntul să optimizeze livrările către clienți.

Recunoașterea specială CE Tech Rocketship, oferită de Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, îi revine start-upului românesc DRUID, specializat în dezvoltarea de asistenți virtuali inteligenți dedicați proceselor complexe din organizații. De asemenea, Google Cloud a oferit o recunoaștere specială în cadrul acestei categorii companiei locale Hermix, care a dezvoltat o platformă care ajută companiile să cunoască oportunitățile de business din sectorul public prin automatizarea activităților de marketing pentru zona business-to-government, a celor de vânzare și de pre-vânzare, precum și de participare la licitații publice.

„România este reprezentată în ediția din acest an a programului Fast 50 Europa Centrală în toate categoriile clasamentului, prin nu mai puțin de 11 start-upuri, care au reușit să se remarce prin creșterea accelerată din ultimii ani, prin potențialul de dezvoltare, prin efectele pozitive în diverse domenii ale soluțiilor inovatoare pe care le-au creat, precum și prin potențialul de business la nivel global al soluțiilor dezvoltate de ei. Aceste rezultate reflectă diversitatea și potențialul ecosistemului românesc de start-upuri, la a cărui dezvoltare suntem onorați să contribuim prin beneficiile pe le care le aduce platforma Fast 50”, a spus Andrei Ionescu, Partener, Consulting Market Leader pentru Deloitte România și coordonatorul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală în România.

Companiile de tehnologie cu cea mai mare creștere din Europa Centrală

Câștigătorul principalei categorii a clasamentului, care oferă recunoaștere companiilor de tehnologie înființate în urmă cu cel puțin patru ani și care au cea mai rapidă creștere în Europa Centrală, este Oddin.gg, din Republica Cehă, cu o creștere a veniturilor de 7.958%, care a creat un ecosistem end-to-end de pariuri sportive pentru esports.

Companiile incluse în clasamentul principal din acest an au înregistrat o creștere medie de 1.604%.

Clasamentul din acest an, aflat acum la cea de-a 25-a ediție, este dominat de jucători din domeniul software (28), urmat de domeniile fintech (șapte companii), media și divertisment (cinci companii), tehnologii de mediu (patru companii), și de comunicare, hardware și sănătate (către două companii).

Categoriile „Companies to watch” și „CE Tech Rocketship”

Pe lângă categoria principală, care include companiile cu cea mai mare creștere din sectorul tehnologiei, programul Deloitte 2024 Central Europe Technology Fast 50 include și categoria „Companies to watch”, care oferă recunoaștere start-upurilor ce încă nu îndeplinesc criteriile pentru clasamentul principal Fast 50. Prima poziție din această categorie, în care au intrat companii cu venituri de minimum 10.000 de euro în 2021 și 2022 și de cel puțin 30.000 de euro în 2023, i-a revenit start-upului Patron GO, din Cehia, care folosește open banking, analiza datelor și expertiza umană pentru a identifica și sugera clienților modalități mai bune de a-și gestiona finanțele. Compania a înregistrat o rată de creștere de 1.169%.

Categoria „CE Tech Rocketship”, prin care Google Cloud oferă recunoaștere companiilor ce dezvoltă soluții de calitate, cu potențial de a fi implementate la nivel global, este dominată anul acesta de România, prin DRUID, câștigător al categoriei, și prin Hermix, care a obținut o recunoaștere specială.