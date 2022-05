Billie Eilish începe turneul mondial cu un concert în cadrul Telekom Electronic Beats, cu surprize pentru fanii din România

Telekom Electronic Beats o aduce pe Billie Eilish, câștigătoare a premiilor GRAMMY® și Oscar, la Telekom Forum din Bonn, Germania, pe 1 iunie 2022.

Vedeta americană Billie Eilish va susţine în exclusivitate pentru Telekom Electronic Beats primul său concert de după pandemie, în avanpremiera primului său turneu mondial HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOUR, pe 1 iunie, la Telekom Forum din Bonn, Germania.

În cadrul acestui spectacol special, Billie va cânta alături de fratele ei FINNEAS la sediul Deutsche Telekom din Germania, interpretând piese de pe albumul său de debut multipremiat cu discuri de platină „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” și de pe cel mai recent album al său, „Happier Than Ever”, care a ajuns, de asemenea, în topurile de specialitate.

„Să cânt este un lucru atât de special pentru mine, iar faptul că pot să mă reîntâlnesc cu fanii mei din Europa după atâta timp, este imens„, spune Billie Eilish, o exponentă a Generaţiei Z, cu care Telekom urmăreşte să se conecteze prin intermediul artelor şi divertismentului.

Pentru primul concert al lui Billie Eilish din Europa de după pandemie, Telekom Romania Mobile a pregătit două surprize pentru fanii artistei din ţara noastră.

În primul rând, urmăritorii paginii de Instagram a Telekom Romania Mobile vor putea câștiga prin tragere la sorți patru bilete duble, cu transport și cazare incluse, la concertul multiplei laureate a premiilor GRAMMY® și Oscar, care se va desfășura în data de 1 iunie 2022 la Telekom Forum din Bonn.

”Ne continuăm misiunea de a le oferi românilor Mobil așa cum vor, simplu și corect și să punem accent pe îmbunătățirea experienței alături de Telekom Mobile. Ne concentrăm eforturile pentru a răspunde nevoilor de comunicare nelimitată, fără bariere și, în același timp, nevoilor de entertainment și optimism. Billie Eilish este urmărită de milioane de fani din întreaga lume și suntem convinși că toți câștigătorii concursului vor avea partea de o experiență de neuitat în cadrul concertului de la Bonn”, declară Ruxandra Rău, Director Brand și Comunicare Telekom Romania Mobile.

Fanii care nu vor câștiga bilete la concertul de la Bonn al lui Billie Eilish vor putea urmări live concertul transmis de Telekom Romania Mobile pe pagina oficială de Facebook, dar și pe www.electronicbeats.ro.

Telekom Electronic Beats a fost creat pentru a oferi momente culturale excepționale, valorificând puterea tehnologiei și a experiențelor din viața reală.

Concertul live susținut de Billie în colaborare cu Deutsche Telekom urmează campaniilor anterioare „What We Do Next” și „Project Futureproof”, care au celebrat uriașul potențial al Generației Z.

„Am sărbătorit cea de-a 20-a aniversare a Telekom Electronic Beats chiar anul trecut și, în timp ce lumea continuă să se confrunte cu provocări fără precedent, sperăm că platforma noastră va continua să contribuie la crearea unui viitor pașnic și optimist„, spune Ulrich Klenke, Chief Brand Officer la Deutsche Telekom AG. „Prin colaborarea cu Billie, avem ocazia să creăm o seară plină de optimism cu unul dintre cele mai importante talente ale generației sale.„