ATEN lansează noul switch HDMI 4 x 2 True 4K cu vizualizare multiplă

ATEN International, lider în soluții de conectivitate și management KVM și AV/IT, anunță lansarea ATEN VP2420, un switch matrix HDMI 4×2 True 4K pentru prezentări, cu funcții Multi-View. Creat pentru colaborări fără întreruperi și ideal în luarea deciziilor eficiente, ATEN VP2420 îmbunătățește orice mediu de întâlnire prin vizualizări True 4K și funcționalități inteligente. Acesta permite comutarea fără efort între mai multe surse conectate la display-uri cu rezoluții mixte, asigurând un flux neîntrerupt chiar și atunci când dispozitivele sunt conectate sau deconectate. Perfect pentru săli de ședințe, spații de întâlnire de dimensiuni medii, săli de clasă și camere de control, VP2420 duce prezentările și sesiunile de instruire la un nou nivel prin experiențe de vizualizare dinamice și posibilitatea de ajustări intuitive ale layout-ului. În sălile de ședințe și spațiile de dimensiuni medii, afișarea simultană a conținutului de la mai mulți participanți poate fi o provocare. ATEN VP2420 rezolvă această problemă prin afișarea avansată Multi-View și adaptarea automată a layout-ului, permițând afișarea a până la 4 surse video pe un singur ecran cu rezoluție impresionantă True 4K/60. Acest lucru oferă detalii și claritate de neegalat, facilitând compararea datelor și schimbul de idei, pentru a îmbunătăți colaborarea și procesul decizional. În plus față de funcția de împărțire a conținutului, VP2420 oferă două display-uri independente: unul care gestionează până la 4 surse simultan pentru o imagine de ansamblu detaliată și altul care evidențiază conținutul esențial. Pentru sălile de clasă inteligente, VP2420 include 6 layout-uri Multi-View pentru a prezenta materialele educaționale într-un mod dinamic. Profesorii pot utiliza opțiuni precum quad, triple, imagine-în-imagine (PiP), imagine-cu-imagine (PbP) și vizualizare pe întreg ecranul, toate schimbându-se fără întreruperi în mai puțin de o secundă. De asemenea, dispozitivul suportă configurații audio versatile, inclusiv încorporarea sau extragerea separată a sunetului. Fie că este utilizat ca unitate independentă sau integrat în sisteme de control, VP2420 oferă scalabilitate viitoare, putând conecta până la 4 switch-uri de prezentare în cascadă. Controlul este simplificat cu ajutorul panoului frontal, controlerelor IR, interfeței web, aplicației mobile, RS-232 sau Ethernet. În medii critice, cum ar fi centrele de operațiuni de transport, securitate sau urgență, VP2420 poate fi integrat cu video wall-uri pentru distribuirea flexibilă a unor volume mari de date, datorită layout-urilor ajustabile intuitiv și funcției Multi-View. Acest lucru sprijină deciziile rapide și colaborarea între echipe în situații de urgență. La evenimentul de lansare, Nicholas Lin, Vicepreședinte Senior al ATEN, a declarat: „Ne propunem să oferim o soluție ideală pentru întâlniri, care să îmbunătățească eficiența colaborării pentru clienții noștri și să ridice experiența prezentărilor la un nou nivel. Datorită funcției Multi-View a VP2420, prezentarea detaliată a datelor devine posibilă, permițând participanților să dezvolte idei și să compare informații pe un singur ecran.” Caracteristicile principale ale ATEN VP2420 includ: Afișaj Multi-View cu adaptare automată a layout-ului: permite afișarea a până la 4 surse video pe un singur ecran; Excelență vizuală cu True 4K și scalare avansată: rezoluție impresionantă True 4K/60; Ieșire Matrix pe două display-uri: unul pentru gestionarea a 4 surse simultan, iar celălalt pentru evidențierea conținutului esențial; Layout-uri Multi-View rapide: opțiuni precum quad, triple, PiP, PbP și full screen, cu tranziții în mai puțin de o secundă; Flexibilitate audio cu funcții de încorporare și extragere: suportă integrarea sau separarea sunetului din semnalul video; Control diversificat: panou frontal, control IR, interfață web, aplicație mobilă, RS-232 și Ethernet.



