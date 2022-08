Veeam a fost clasat ca lider în Gartner Magic QuadrantTM 2022 în categoria soluții software de backup și de recuperare a datelor

Veeam® Software, liderul în backup, recuperare și managementul datelor care oferă o protecție modernă a datelor, a anunțat astăzi că a fost poziționat de Gartner, Inc. în Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Solutions.

Este al șaselea an consecutiv în care Gartner desemnează Veeam ca fiind un Lider în Magic Quadrant. În plus, este al treilea an consecutiv când Veeam se clasează pe cea mai înaltă poziție în ceea ce privește capacitatea de execuție (Highest in Ability to Execute). Cu peste 1 miliard de dolari în încasări anuale și peste 450.000 de clienți de toate dimensiunile și în diverse locații, Veeam continuă să ofere diversei sale comunități cea mai avansată protecție a datelor în toate mediile – Cloud, Virtual, Physical, SaaS și Kubernetes – plus cele mai înalte standarde în ce privește nivelul de asistență pentru clienți și parteneri.

Inovarea constantă și creșterea bazată pe produse au fost focusul central al VeeamON 2022, cea mai importantă conferință de protecție modernă a datelor din acest an. Veeam a dezvăluit inovațiile-cheie așteptate în a doua jumătatea a acestui an pentru soluțiile cloud-native (pentru AWS, Azure și Google Cloud) și ale ofertelor SaaS (Microsoft 365 și Salesforce), precum și o mai bună integrare a Kasten by Veeam K10 pentru protecția Kubernetes și, desigur, mult așteptatul Veeam Backup & Replication™ v12.

Rapoartele Magic Quadrant reprezintă apogeul unor cercetări riguroase, bazate pe fapte, pe piețe specifice, oferind o perspectivă largă asupra pozițiilor relative ale furnizorilor pe piețele în care creșterea este ridicată și diferențierea furnizorilor este distinctă. Furnizorii sunt poziționați în patru cadrane: Leaders, Challengers, Visionaries și Niche Players. Raportul a inclus analiza a 14 furnizori de soluții de backup și recuperare a datelor pentru întreprinderi.