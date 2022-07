Up România: valoarea nominală a cardului de masă Up Dejun a crescut la 30 de lei și cardul Up Dejun permite plata comenzilor în aplicația Tazz

Up România își îmbunătățește oferta adresată beneficiarilor de carduri Up Dejun. De acum, aceștia pot achita comenzile din aplicația Tazz cu un card Up Dejun. Această funcționalitate a devenit activă în aceeași perioadă cu cea a majorării recente a tichetului de masă de la 20.17 de lei la 30 de lei.

Majorarea vine în sprijinul salariaților și compensează o parte dintre efectele inflației. Este o modalitate prin care angajatorii pot mări avantajele extrasalariale și puterea de cumpărare a salariaților, crescând motivația acestora și având efect direct în business datorită faptului că angajatorii au avantaje fiscale dacă acordă tichete de masă. Totodată, prin această majorare, beneficiarii Up Dejun vor putea avea mai mulți bani pe care să-i folosească pentru a comanda de la restaurantele listate în aplicația Tazz.

Cei aproximativ 1 milion de beneficiari de carduri Up Dejun, oferite de Up România, pot plăti foarte simplu comenzile din aplicația Tazz. Concret, utilizatorii trebuie să descarce aplicația și să se înregistreze, salvând cardul Up Dejun ca modalitate de plată în secțiunea ”Cardurile mele”. Ei pot înregistra și salva detaliile de plată ca în cazul unui card bancar obișnuit.

Utilizatorii pot plăti cu un card Up Dejun numai la partenerii Tazz care sunt și afiliați Up România. Pentru a descoperi restaurantele partenere Tazz și Up Dejun, utilizatorii Tazz pot aplica filtrul „Card Up Dejun” în secțiunea „Restaurante”, iar apoi pot urma pașii clasici de realizare a unei comenzi în aplicație.

„Ne bucurăm că momentul lansării parteneriatului cu Tazz este simultan cu cel în care crește valoarea nominală a tichetului de masă la 30 de lei, ceea ce înseamnă că, de acum, românii vor putea să se orienteze și mai mult către restaurante. Prin acest parteneriat, Up România vine în întâmpinarea beneficiarilor cu soluții adaptate nevoilor lor, care să le ofere o experiență completă și acces la o cât mai mare varietate de opțiuni. Ne interesează să ne adaptăm la dinamica pieței, știm că acest mod de a comanda mâncare a devenit o normalitate. Suntem parteneri cu o platformă în plină expansiune și continuăm să creștem numărul de parteneriate. Odată cu această decizie, susținem atât stilul de viață și preferințele beneficiarilor noștri, cât și restaurantele care sunt listate în aplicația Tazz. Promovăm diversitatea culinară și încurajăm românii să experimenteze noi bucătării și restaurante prin acces la o platformă cu mii de variante”, a declarat Loredana Vătăvoiu, Marketing Director Up România.

„Suntem bucuroși să urăm bun venit în familia Tazz partenerilor de la Up România. Împărțim valori comune precum inovația, flexibilitatea și dorința de a ne pune clientul în centrul acțiunilor noastre. Astfel, începând cu luna iunie, clienții noștri au peste 1000 parteneri la care iși pot achita coșul de cumpărături cu ajutorul cardului Up Dejun, soluția completând modalitățile de plată puse la dispoziția clienților. Ca urmare, Tazz devine singura aplicație de food delivery din România unde clienții pot plăti nu doar cu cardurile bancare, ci și cu cele de masă”, a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz by eMag.

Serviciul de food delivery Tazz este disponibil în prezent în peste 30 de orașe din România, printre care București, Timișoara, Brașov, Cluj Napoca, Iași, Oradea, Sibiu sau Craiova (lista completă poate fi consultată aici).