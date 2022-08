Un nou monitor de gaming de la Porsche Design și AGON by AOC – PD27S

Porsche Design și AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de monitoare de gaming și accesorii IT, a lansat Porsche Design AOC AGON PRO PD27S, un monitor de gaming premium de 68,6 cm/27 inchi.

Cu o rată de reîmprospătare de 165 Hz ridicată la 170 Hz, un timp de răspuns Grey-to-Grey (GtG) de 1 ms, precum și certificare DisplayHDR 400 și o gamă largă de culori, PD27S este echivalentul monitorului de gaming al unei mașini sport. PD

PD27S împărtășește designul funcțional impecabil al modelului PD32M de 32 de inci lansat în aprilie. PD27S a primit premiul “iF Design Award 2022” și premiul “Red Dot Award: Product Design 2022”. Pentru o performanță mare în sesiuni de joc intense și de lungă durată, jucătorii trebuie să se poată baza pe echipamentul lor de gaming solid și robust. Principala atracție a PD27S este suportul din aluminiu turnat și sablat, cu o construcție robustă și funcțională și o formă unică, care amintește de volanul și spițele roților unui automobil sport. Designul curat și elegant al lui PD27S prezintă suprafețe conice pe carcasa sa în partea din spate și în părțile laterale, urmărind dispunerea funcțională a componentelor interne. Inserțiile din plasă metalică, asemănătoare cu prizele de aer ale unei mașini, acoperă difuzoarele din partea stângă și dreaptă a monitorului. Aceste secțiuni sunt retroiluminate indirect cu lumină RGB personalizabilă (Light FX) pentru a spori dinamismul și imersiunea. Datorită suportului ergonomic, PD27S oferă reglaj pe o înălțime de 150 mm și posibilitatea de pivotare și înclinare.

Designul exclusivist al modelului PD27S se îmbină cu expertiza în materie de ecrane a lui AGON by AOC pentru a oferi caracteristici premium pentru jucătorii ambițioși. Porsche Design AOC AGON PRO PD27S dispune de un panou plat IPS pe 10 biți (AAS) pentru o precizie ridicată a culorilor și o gamă largă de culori. Acesta acoperă 95% din gama DCI-P3 și 99% sRGB. Datorită rezoluției sale QHD (2560×1440) pe o diagonală de 27″, PD27S are o densitate ridicată a pixelilor de 109 ppi, perfect potrivită pentru utilizarea zilnică la birou. O rezoluție QHD este, de asemenea, alegerea principală a gamerilor ambițioși pentru a obține cu ușurință framerate-uri și claritate ridicate. Rata de reîmprospătare de 165 Hz / 170 Hz și timpul de răspuns GtG de 1 ms asigură o mișcare fluidă în jocurile cu ritm rapid, efectul de ghosting fiind practic zero. Datorită tehnologiei Adaptive-Sync, PD27S suportă o rată de reîmprospătare variabilă, eliminând artefacte precum tearing-ul și stuttering-ul.

PD27S este echipat cu un hub USB 3.2 cu 4 porturi, dispozitivele externe, cum ar fi tastatura, mouse-ul sau unitățile portabile de stocare pot fi conectate rapid și ușor, reducând astfel aglomerația de cabluri și oferind fiecărui birou un aspect curat și funcțional. Pentru a completa experiența audio-vizuală, PD27S dispune de două difuzoare de 5W îmbunătățite cu DTS pentru a oferi un sunet clar și bogat.

Porsche Design AOC AGON PRO PD27S este acum disponibil în magazinele Porsche Design, în magazinele specializate și online la www.porsche-design.com, precum și în anumite magazine online, la un preț recomandat de 2469 lei.