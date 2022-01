Tradesilvania, platforma de administrare a asseturilor digitale, anunță cifre record pentru 2021

Tradesilvania, companie românească de investiții în criptomonede și gestionare de asseturi digitale, anunță înregistrarea unei cifre record de 200 milioane euro active totale tranzacționate în platformă pentru anul 2021.

O creștere record, de 600%, a fost observată și asupra bazei de clienți persoane juridice, care au investit în criptomonede și bunuri digitale, iar trendul se menține și la început de 2022.

Platforma oferă acces la 44 de criptomonede, 101 de parități crypto, un portofel electronic securizat și o aplicație mobilă care permite utilizatorului să acceseze portofoliul de oriunde și oricând, răspunzând astfel interesului în creștere al românilor pentru zona de criptomonede.

“Anul 2021 a reprezentat pentru noi un an de dezvoltare pe toate segmentele, atât la nivel de produs, prin dublarea numărului de monede puse la dispoziția clienților, implementarea serviciului de savings, cel de trading automat etc. cât și la nivel de echipă, unde am reușit să dezvoltăm poate cel mai performant și complet cadru de conformitate, fiind în acest moment în dialog direct cu autoritățile pentru reglementarea suplimentară și dezvoltarea legislației specifice și în România. Evoluția clienților persoane juridice, printre care mai multe companii listate la BVB, nu a fost o surpriză pentru noi. Procentul de creștere ne-a surprins, mai ales în lipsa unor acțiuni de marketing cu scopul de atragere de companii. Creșterea de 600% indică faptul că România este tot mai pregătită pe subiectul investițiilor în bunuri digitale cu o dinamică crescută, inclusiv crypto.“ a menționat Ciprian Dobrescu, CEO Tradesilvania.

Interesul românilor se poate vedea și prin faptul că EGLD (prima monedă crypto românească, lansată de ELROND) are o valoare 1 la 1 cu capitalizarea acțiunilor Băncii Transilvania (indice TLV la BVB), poziționându-se într-un moment de vârf și la 2:1.

Prin soluțiile de încărcare a portofelului digital gratuit, prin plata cu card VISA sau MasterCard sau prin plata prin transfer bancar cu RON sau EUR, Tradesilvania este unul dintre puținele exchange-uri de monede digitale care oferă acces la sistemul blockchain și achiziția de criptomonede direct către cumpărător, cu un comision de 0%, fără alte comisioane ascunse și cu un serviciu de suport clienți disponibil în limbile română și engleză.

Tradesilvania este singurul exchange din România și printre puținele din Europa care a obținut certificarea ISO 27001 – securitatea informațiilor și ISO 9001 – managementul organizației.

“În spatele platformei Tradesilvania stau 7 ani de dezvoltare tehnică continuă prin aplicarea celor mai noi tehnologii și peste 5 ani de integrare continuă cu parteneri din domenii precum cel bancar, instituțional, parteneri de infrastructură tehnică ceea ce ne permite să reprezentăm cu succes România pe harta crypto a Europei, la acest moment deservind și clienți din Spațiul Economic European.” a declarat Răzvan Moldovan, Deputy CEO Tradesilvania.

Un alt element de diferențiere este secțiunea OTC (over the counter) pentru instituții și tranzacții mari (100.000-5.000.000 euro) cu un comision de 0.1%.