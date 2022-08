Samsung lansează campania „TV fără cablu. Oriunde.”

Samsung derulează până la final de an campania „TV fără cablu. Oriunde.” Prin intermediul campaniei, consumatorii care achiziționează un Samsung Smart Monitor din gamele M5 și M7 (modelele 2021) și M5, M7 și M8 (modele 2022) primesc un card cadou ce asigură acces gratuit 30 de zile la serviciul de televiziune online prin aplicație, iNES Live TV.

Samsung Smart Monitor este un concept care transformă pentru prima oară monitorul într-un hub de productivitate, de management al altor dispozitive inteligente și de entertainment. Cu un design modern, disponibil în mai multe culori, monitorul se adaptează ușor în orice spațiu, indiferent de stil.

Smart Monitor nu are nevoie de un PC pentru conexiune la WiFi și navigare pe Internet. Prevăzut cu sistem de operare Tizen, monitorul are navigator de web deja integrat care permite utilizatorului să își verfice, spre exemplu, email-urile rapid. Mai mult, Smart Monitor are funcții optimizate pentru apelurile sau conferințele video. Prin tracking-ul feței și auto zoom al camerei web dedicate, imaginea utilizatorului pe durata conferințelor video rămâne una clară.

Aplicația Smart Things preinstalată permite utilizatorilor să gestioneze centralizat toate dispozitivele smart Samsung. Cu ajutorul monitorului, utilizatorii pot vizualiza starea dispozitivelor, le pot porni sau opri, pot opera modificări ale setărilor acestora, în funcție de propriile nevoi.

Lansată la finalul anului 2020, seria de monitoare Smart răspunde nevoilor actuale ale oamenilor care cer de la astfel de produse funcționalitate, dar și alternative de divertisment pentru acasă. Aplicațiile de TV Live sunt un nou pas în dezvoltarea televiziunii. Acum nu mai este nevoie nici măcar de cablu TV pentru a te bucura de conținut LIVE la rezoluție 4K sau Full HD. Totul se întâmplă prin intermediul conexiunii wireless la Internet, iar Samsung Smart Monitor a fost gândit cu acest scop în minte. Va permite, așadar, utilizatorilor să urmărească canalele preferate pe ecranul mare al monitorului de oriunde, atâta vreme cât au conexiune la Internet. Toate acestea sunt posibile fără a mai monta cabluri, splittere și fără a perfora pereții locuinței.

Cu seria Smart Monitor, utilizatorii pot alege să urmărească tipul de conținut preferat de ei și de familie – filme, seriale, desene animate etc. – având acces la servicii over-the-top (precum Netflix, Amazon Prime, Disney + etc.) și acum la televiziune online, fără a fi nevoie de conexiune la un PC sau televizor.

Despre campania „TV fără cablu. Oriunde.”:

Campania se derulează în perioada 28 iunie – 31 decembrie 2022 și este valabilă pentru achizițiile realizate pe Samsung eStore sau în magazinele partenere – Altex, Media Galaxy, eMag, PCGarage.

Cardul cadou vine sub forma unui cod electronic pentru activarea serviciului iNES Live TV și folosirea gratuită pe o perioada de 30 de zile.

Pentru a accesa gratuit serviciul iNes Live TV folosind codul primit în urma achiziționării unui Smart Monitor, utilizatorii trebuie să:

Își creeze cont pe pagina de campanie ;

Descarce aplicația iNES Smart din magazinul de aplicații Smart Hub Samsung.

Prin aplicația iNES Smart, Smart Monitor devine un TV wireless, care poate să funcționeze oriunde, fără a fi nevoie de cabluri sau splittere. Odată cu activarea serviciului, utilizatorii primesc acces la peste 80 de canale de televiziune, inclusiv 4K/UHD. Mai mult, grila TV poate fi consultată prin aplicație, direct pe Smart Monitor.