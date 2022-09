Samsung a lansat canalul său oficial de știri în limba română și relaționare cu mass-media locală

Samsung Electronics a lansat Samsung Newsroom România, canalul său oficial de știri în limba română și relaționare cu mass-media locală. Acesta își propune să informeze consumatorii și presa română despre cele mai recente acțiuni ale companiei, atât pe plan național, cât și de la nivel global.

Platforma Samsung Newsroom România va furniza cele mai noi informații despre activitatea companiei, acțiuni de CSR, produse și servicii, date de afaceri etc., cu scopul de a facilita o întelegere în profunzime a brandului și a modulului în care acțiunile locale contribuie la evoluția Samsung.

În 2021, peste 100 de comunicate de presă trimise la nivel local cu scopul de a ține la curent consumatorii, reprezentanții mass-media, ambasadorii brandului și nu numai, cu ultimele lansări de produse locale, proiecte comunitare etc., au inspirat jurnaliști și bloggeri în realizarea a peste 20.000 de articole într-un an. În plus, Samsung organizează în mod regulat întâlniri tematice cu jurnaliștii și creatorii de conținut, oferindu-le acestora posibilitatea de a cunoaște îndeaproape reprezentanții companiei și de a înțelege mai bine viziunea, misiunea și valorile Samsung.

Samsung Newsroom România are un aspect modern, în linie cu versiunea globală a platformei, construită pentru ca utilizatorii să găsească ușor informații specifice despre produse, activități, comunicate de presă, interviuri, fotografii și videoclipuri. Reprezentanții mass-media vor putea, de asemenea, să intre în contact direct cu purtătorii de cuvânt Samsung România, să acceseze informații pentru a redacta materiale în exclusivitate, în funcție de specificul publicațiilor de știri sau de articolele sau interviurile pe care vor să le realizeze.

Prin Samsung Newsroom România, compania își extinde rețeaua de hub-uri de știri care include acum Germania, Polonia, SUA, Brazilia, Marea Britanie etc. Noua platformă poate fi accesată aici: https://news.samsung.com/ro/.