O nouă generație de absolvenți finalizează Orange Educational Program

Orange Romania premiază astăzi o nouă generație de absolvenți ai Orange Educational Program (OEP), proiectul educațional care crește viitoarele generații de specialiști în telecomunicații și printre primele inițiative de sustenabilitate implementate de o companie în România (1997). La gala de absolvire, care se desfășoară la Centrul de Training Orange din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, București, 31 de studenți vor primi certificatul care atestă parcurgerea și finalizarea programului Orange de educație academică în anul universitar 2023-2024. Pentru a le susține eforturile educaționale, pe parcursul studiilor, compania le-a oferit participanților de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, burse de practică, precum și burse pentru realizarea lucrării de licență în cadrul Orange în valoare de aproximativ 30.000 de euro. „Acum 27 de ani, am început această colaborare cu mediul academic din România, cu speranța într-un sistem educațional mult mai bine adaptat la cerințele pieței muncii și cu dorința de a contribui la formarea celor mai buni specialiști în telecomunicații din țară, dar nu numai. Universitatea Politehnica a fost prima instituție de învățământ care s-a implicat în acest parteneriat și alături de care am pus bazele acestei inițiative, iar din anul 2000 am deschis programul către toate universitățile din țară care au programe de tehnologia informației. Astăzi, OEP este prezent în cele mai importante 12 centre universitare din România, iar peste 1400 de studenți au absolvit cu succes programul. Ne onorează încrederea tinerilor și suntem convinși că aceștia vor fi cei care vor inova în domeniul telecomunicațiilor. De asemenea, le mulțumim partenerilor noștri pentru rezultatele pe care le-am obținut împreună”, a declarat Marius Maican, Technology Director Orange Romania.

