Noile modificări ale Codului Fiscal, lovitură puternică pentru afacerile mamelor antreprenor

Noile modificări aduse Codului Fiscal vin cu o presiune foarte mare asupra mediului economic, iar cele mai vulnerabile sunt micile afaceri pornite din hobby de către mame pentru care antreprenorialul este singura soluție pentru a produce venit.

În România sunt zeci de mii de femei aflate în situații de incertitudine și instabilitate financiară și pentru ele este esențial să poată avea un venit sigur pentru creșterea și educația copiilor. Sunt mame care nu își găsesc loc de muncă în orașe mai mici sau sate, care au copii mici pe care nu au cu cine să îi lase ca să meargă 8 ore la muncă, care suferă de boli cronice ce le împiedică să lucreze ca angajat, care au copii bolnavi sau sunt divorțate ori au partenerul în incapacitate de muncă și trebuie să se descurce singure cu toate cheltuielile casei. Pentru aceste mame, antreprenorialul este soluția ideală pentru că le permite să-și transforme abilitățile în produse și servicii. Mamele își administrează micile afaceri de acasă, în ritmul familiei lor, le promovează online și astfel obțin un venit decent care înlocuiește practic un salariu.

Pe de altă parte, sunt mame care au început deja o mică afacere și s-au împotmolit, se află în impas financiar ca urmare a pandemiei, a războiului din Ucraina sau a creșterii prețurilor și, odată cu introducerea noilor modificări ale Codului Fiscal, viitorul lor arată sumbru. Trăiesc zilnic cu perspectiva sărăciei și cu teama că vine iarna și vor trebui să renunțe la visele lor pentru că nu vor avea din ce să supraviețuiască.

“Odată cu introducerea noilor modificări, continuitatea acestor afaceri este puternic pusă la încercare, precum și situația financiară firavă a acestor antreprenoare. Afacerile gestionate prin intermediul micro-întreprinderilor vor fi obligate să aibă unul sau mai mulți angajați cu normă întreagă în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării la Registrul Comerţului pentru a nu trece de la un impozit de 3%, cum era până la data acestei modificări legislative, la un impozit de 16%.

De exemplu, o afacere de tip hand-made nou-înființată va trebui să aibă un venit de minim 3.000 lei la 30 de zile de la înființare ca să își poată permite un angajat, costurile cu contabilitatea, taxe etc, dacă dorește să plătească un impozit de 1% în loc de 16%, din moment ce varianta de a plăti 3% a fost eliminată. Acest obiectiv este destul de greu de realizat atât de repede pentru afacerile mici fără sprijin din partea unor mentori cu experiență.

Am dat doar un exemplu de modificare a Codului Fiscal adusă de OUG 16/2022 cu impact în afacerile mici, însă sunt mai multe modificări despre care vom discuta detaliat pe parcursul întâlnirilor noastre din cadrul programului VISS.

În ceea ce privește afacerile mamelor, există 2 posibilități: fie acestea nu își vor permite să se alinieze noilor modificări legislative și vor decide să renunțe la visele lor sau să își închidă propriile afaceri, fie vor investi timp în educația lor și vor reuși să-și crească afacerea pentru a face față ulterior noilor taxe” – Oana Luca – Expert Contabil – Mentor în Programul VISS.

Pentru mamele aflate în situațiile descrise mai sus, Asociația Mamprenoare – Asociația Mamelor Antreprenor din România a lansat proiectul VISS (Viziune, Încredere, Sprijin, Succes), proiect care are ca obiectiv sprijinirea mamelor aflate în dificultate să își continue proiectele antreprenoriale și să obțină stabilitatea financiară mult dorită.

Proiectul este practic un incubator de afaceri din care fac parte 18 mentori, antreprenoare cu experiență, experți (contabili, avocați, specialiști în vânzări, branding, promovare etc.), coach-i, consultanți în afaceri, experți în diverse forme de finanțare etc.. care vor consilia timp de 2 luni afacerile înscrise în acest proiect.

Participantele în proiect se vor întâlni în fiecare sâmbătă, timp de 8 săptămâni cu mentorii din program și vor lucra atât la planurile lor de afaceri și la strategii, cât și la construirea unei mentalități de antreprenor de succes. La finalul perioadei de 2 luni afacerile care parcurg toate etapele programului, până la înființare vor fi lansate public, în cadrul unui eveniment. Cinci dintre participante, alese în funcție de câteva criterii bine stabilite, vor primi un sprijin în servicii de branding, webdesign, promovare, asistență juridică, servicii de contabilitate etc. în valoare de 1500 euro/afacere.

Companiile nou-înființate vor fi listate pe platforma de antreprenoriat feminin mamprenoare.eu și monitorizate atent timp de 1 an de la lansare, perioadă în care antreprenoarele vor avea parte de pregătire antreprenorială continuă în cadrul hub-ului Mamprenoare.