AI. NEWS FEATURED STIRI NETOPIA Payments lansează o serie de inițiative dedicate inovării în e-commerce Ionut Razvan Share







NETOPIA Payments, lider pe piața soluțiilor de plăți electronice din România, își intensifică eforturile în dezvoltarea industriei de e-commerce, nu doar prin servicii de plată performante, ci și printr-un angajament puternic față de educarea publicului și sprijinirea antreprenorilor. În urma achiziției de către fondul de investiții Innova Capital, NETOPIA Payments își consolidează misiunea de a facilita transformarea digitală a economiei românești, organizând o serie de evenimente dedicate dezvoltării unei comunități de afaceri informate și colaborative. Într-un mediu digital în rapidă evoluție, NETOPIA Payments își asumă rolul de educator, sprijinind antreprenorii români prin resurse valoroase și parteneriate strategice, pentru a adopta soluții tehnologice moderne și pentru a-și dezvolta afacerile. Această toamnă marchează lansarea unor inițiative cheie, menite să sprijine companiile din România să navigheze complexitatea pieței de e-commerce. „Am ales să ne concentrăm pe educarea publicului și sprijinirea antreprenorilor deoarece considerăm că acesta este un pas esențial către creșterea sustenabilă a pieței de e-commerce din România. Transformările digitale sunt rapide, iar succesul afacerilor depinde de capacitatea lor de a înțelege și de a adopta noile tehnologii. Prin inițiativele noastre educaționale, ne dorim să facilităm acest proces de adaptare și să contribuim activ la dezvoltarea unui mediu de afaceri agil și inovator,” a declarat Felix Crișan, CEO NETOPIA Payments. În această toamnă NETOPIA Payments lansează eComm Accel, un accelerator pentru start-up-uri și antreprenori care au deja un business și doresc să își accelereze dezvoltarea. Programul oferă acces la resurse valoroase și sesiuni de mentorat, ajutând companiile să adopte soluții tehnologice avansate pentru a-și îmbunătăți performanțele și a crea experiențe superioare pentru clienți. De asemenea, pe 5 noiembrie 2024, NETOPIA Payments organizează Commerce Innovation Summit, un eveniment de amploare dedicat explorării impactului inteligenței artificiale asupra comerțului online. Sub tema „AI-Commerce: Navigating the Full Journey”, summitul va aduce în prim-plan inovațiile care transformă comerțul digital, de la optimizarea experienței utilizatorilor (UX/UI) până la soluții de plată avansate și personalizate. Referindu-se la importanța acestui summit, Horia Grozea, Sales & Business Development Director la NETOPIA Payments, a declarat: “AI-ul schimbă fundamental fiecare etapă a experienței de cumpărare online, de la momentul în care clientul intră pe site-ul magazinului online, până la felul în care interacționează cu produsele și face plata. Prin acest summit, ne dorim să oferim antreprenorilor acces la cele mai avansate soluții și strategii, pentru a-i ajuta să își crească afacerile și, implicit, să le ofere clienților lor o experiență de cumpărare mai bună”. Evenimentul va acoperi subiecte esențiale pentru orice business în e-commerce: Conversia traficului în vânzări : Strategii și tehnologii avansate pentru a transforma vizitatorii în clienți.

: Strategii și tehnologii avansate pentru a transforma vizitatorii în clienți. Cash vs. digital : Cum să optimizezi plățile și să aduci valoare adăugată afacerii și consumatorilor.

: Cum să optimizezi plățile și să aduci valoare adăugată afacerii și consumatorilor. Experiența post-achiziție : Soluții inovatoare pentru a îmbunătăți retenția și loialitatea clienților.

: Soluții inovatoare pentru a îmbunătăți retenția și loialitatea clienților. AI-Commerce: Inteligența artificială și revoluția în personalizare și eficientizarea proceselor de vânzare. Commerce Innovation Summit se va desfășura pe 5 noiembrie 2024, între orele 09:00 și 15:30 și reprezintă o oportunitate unică de a învăța de la cei mai buni din industrie. Mai multe detalii despre eveniment și înscrieri pot fi găsite pe pagina oficială a summitului. O altă inițiativă de educare pe care NETOPIA Payments o va derula chiar începând cu luna septembrie este seria de e-commerce în podcastul „Noi Venim Din Viitor”. Această ediție specială va explora transformările rapide din comerțul online, prin interviuri cu clienți NETOPIA Payments, care vor discuta alături de Mirel Bran despre provocările unui business online, dar și despre tendințele tehnologice care redefinesc experiențele de cumpărare în mediul digital. Prin aceste demersuri, NETOPIA Payments își propune să contribuie activ la dezvoltarea unui ecosistem de e-commerce inovator și sustenabil în România. Angajamentul companiei față de educarea și sprijinirea antreprenorilor români rămâne o prioritate, în paralel cu oferirea celor mai avansate soluții de plăți electronice.

Tags: