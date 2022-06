MOCAPP dezvoltă un parteneriat cu Ludo.com pentru a sprijini creatorii de artă și conținut digital să intre în Metaverse

MOCAPP, platforma de Influencer Ads care face legătura dintre branduri și influenceri, anunță lansarea programului I.AM (Influencers Academy for the Metaverse), o inițiativă de educație Web3 dedicată influencerilor, creatorilor de conținut și artiștilor. În acest sens, MOCAPP dezvoltă un parteneriat strategic cu Ludo.com, primul motor de căutare universal pentru Metaverse (NFT-uri, aplicații și experiențe).

Astfel, prin programul I.AM, influencerii din ecosistemul MOCAPP vor avea acces la o nouă sursă de venituri, prin crearea, promovarea și monetizarea propriilor NFT-uri, Ludo.com oferind suportul logistic și tehnic pentru lansarea (mintarea) colecțiilor NFT. Începând cu anul viitor, cei doi parteneri au în plan să dezvolte aplicații de tip „play to earn” dedicate creatorilor digitali.

Îîn cadrul parteneriatului, Sergiu Drăgănuș (DAO Spark, Ludo.com) va susține cursul intitulat “NFT opportunities for digital creators and influencers”, care va fi accesibil pe majoritatea platformelor video și pe site-ul MOCAPP.net în toamnă.

Cu ocazia lansării acestei inițiative, Ludo.com anunță cooptarea antreprenorului Florin Grozea în echipa de Advisors. Florin Grozea a fost gazda panelului „Bring a NFT project to the spotlight” în cadrul summitului „The State of the Metaverse”, organizat de Ludo.com pe 9 iunie în București. Evenimentul și-a propus conectarea oamenilor influenți din domeniu: creatori și lideri din industrie (dezvoltatori dapp, artiști NFT), conectori (influenceri, companii de PR, agenții media) și colecționari (investitori, integratori DeFi și alți parteneri de afaceri care activează în ecosistem).

NFT-urile (Non Fungible Tokens) reprezintă o unitate de date unică într-un registru contabil informatic denumit blockchain. Acestea oferă posibilitatea de a converti orice creație proprie într-o operă de artă digitală ce poate fi vândută ulterior ca NFT pe marketplace-urile dedicate. Anul 2021 a fost denumit „anul NFT-urilor” datorită exploziei de proiecte și creații lansate peste tot în lume. Se estimează că în prezent, piața totală a NFT-urilor depăsește 80 miliarde de dolari, din peste 400.000 de produse digitale.