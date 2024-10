Integratorul IT Aliant își consolidează poziția și oferă soluții de business SaaS accesibile prin achiziția SoftPepper, furnizorul de soluții modulare BPM

Compania românească Aliant, integrator de soluții IT și lider în furnizarea de soluții de Hyper Automation și Managed Print Services, anunță achiziția a 67% din compania SoftPepper, jucător pe piața dezvoltării de software de business din România, cunoscut pentru platforma sa modulară BPM și soluțiile inovatoare de Ticketing, CRM sau ERP.

Achiziția SoftPepper reprezintă un pas strategic în strategia Aliant de a-și consolida poziția pe piața IT și de a extinde portofoliul de produse cu soluții inovatoare mai cuprinzătoare și personalizate. Integrarea capabilităților SoftPepper cu expertiza Aliant în IT, Hyper Automation și tehnologii precum RPA, Low Code și AI consolidează poziția companiei ca partener esențial pentru companiile care urmăresc optimizarea și creșterea într-un mediu de afaceri tot mai competitiv. În plus, îmbinarea cunoștințelor și experienței celor două companii va duce la dezvoltarea de noi soluții și de atragerea de noi parteneri, deschizând noi oportunități de afaceri și facilitând creșterea și diversificarea portofoliului de clienți.

„Împreuna cu SoftPepper atacăm frontal provocările de business ale clienților. Facem asta prin tehnologii avansate, inovație și agilitate. Indiferent de dimensiune, companiile pot beneficia acum de soluții flexibile de business, care includ componente ERP, CRM, Ticketing sau AI, într-un pachet accesibil care începe de la numai 199 de euro pe lună. Astfel, democratizăm accesul la tehnologie și expertiză și susținem business-urile să-și digitalizeze operațiunile într-un mod facil și la costuri reduse”, a spus Bogdan Ciubotaru, Managing Partner la Aliant.

„Achiziția SoftPepper reprezintă un moment important în evoluția noastră. Această integrare ne permite să oferim soluții personalizate și scalabile, adaptate nevoilor fiecărei companii, indiferent de dimensiune. Suntem dedicați să le oferim clienților noștri acces la tehnologie de vârf, într-un mod sustenabil și accesibil”, a adăugat Daniel Chiper, CEO la Aliant.

Cu venituri de peste 57 milioane de lei anul trecut, Aliant s-a impus în ultimii ani ca una dintre cele mai dinamice companii românești de IT. SoftPepper are peste 12 ani de experiență în domeniul aplicațiilor SaaS (Software as a Service), care permit utilizatorilor să se conecteze și să folosească o gamă largă de aplicații pe bază de cloud și a înregistrat în 2023 venituri de circa 2 milioane de lei.

„Parteneriatul reprezintă o oportunitate extraordinară de a combina expertiza noastră în dezvoltarea software cu capacitățile Aliant de integrare IT și automatizare. Împreună, vom putea oferi soluții inovatoare, scalabile și adaptabile, asigurând o evoluție continuă companiilor din România și nu numai”, a completat Laurențiu Giurescu, fondator SoftPepper.