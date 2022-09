F64 aniversează 21 ani de activitate

F64, cel mai mare magazin dedicat pasionaților de fotografie din România și un reper pentru toti cei interesați de fotografie, videografie și artă digitală, anunţă startul celui mai aşteptat eveniment dedicat pasionaţilor de imagine, Photo Story 2022. Ajuns la cea de a 6 ediţie, Photo Story nu este doar un eveniment ci şi o tradiţie F64 prin care aceştia sărbătoresc alături de clienţii şi partenerii lor încă un an de activitate, anul acesta marcând aniversarea a 21 de ani de pasiune pentru fotografie. Astfel Photo Story 2022 va avea loc în perioada 3 octombrie – 6 octombrie 2022, iar structura sa de anul acesta va fi una dinamică ce include atât evenimente offline cât şi sesiuni online. Vor fi invitaţi ambasadori ai brandurilor voastre favorite, vor avea loc dezbateri și vor fi exista sesiuni de touch & try cu cele mai noi modele disponibile pe piaţă şi în oferta magazinului.

Accesul la evenimentul Photo Story 2022 se face doar în baza unei înscrieri prealabile, accesând link-ul de mai jos.

https://academia.f64.ro/photostory/

Povestea magazinului F64 începe în anul 2001, cu doar 5 angajați, lucru care se schimbă rapid în anii ce urmează, ajungând acum să vorbim de un magazin specializat pe foto, video & audio echipat cu o “armată” de specialişti gata sa răspundă nevoilor tale.

Pentru ediția aniversară a 21 de ani, Photo Story aduce în prim-plan ambasadori internaționali ai celor mai importante branduri, dezbateri live cu diferite tematici, precum şi sesiuni de demo unde participanţii vor avea ocazia să vadă şi să testeze cele mai noi echipamente foto din oferta magazinului.

Astfel, în perioada 3-6 octombrie vor exista o serie de activări cheie, după cum urmează:

3 Octombrie – sesiune de Portret Beauty, cu Bernard Bertrand, ambasador Panasonic – sesiune de testare produse pentru cei prezenţi, plus transmisiune live

4 Octombrie – sesiune De la Fotografie la Print, cu Clive Booth, ambasadorul Canon din UK – pentru participanţii de la locaţie vor fi disponible sesiuni de touch&try cu camerele Canon EOS R și obiectivele RF, plus o demonstrație de print cu modelele Canon Pro 300 și Pro 1000 ; evenimentul va fi de asemenea transmis live

5 Octombrie – eveniment offline alături de Marian Sterea, ambasador Sony – include o sesiune de touch & try cu un model, în magazinul F64

6 Octombrie – dezbatere LIVE cu tematica “Cum poti face bani din fotografie?” unde vor fi prezenți Dana Tudoran, Marius Tudor, Gina Buliga și încă 2 invitați.

Istoria F64 nu se opreste aici. Știai de serviciile pe care F64 le oferă clienților?

Private Shopping Session – este un serviciu de consultanță complet gratuit alături de un specialist F64. Clienții vor primi informații în funcție de nevoile lor și de proiectele foto sau video pe care vor sa le ducă la bun sfârșit. De asemenea, clienții beneficiază de asistență tehnică online din partea unor specialiști în fotografie sau videografie. Serviciul este gratuit și poate fi accesat de oriunde.

Vloggspot – oferă doritorilor opţiunea de a testa Studioul Vloggspot F64, locaţie ce oferă opţiunea de a face podcasturi, vlogguri sau transmisiuni LIVE complet izolați fonic și având la dispoziție o serie întreagă de echipamente performante.

Academia F64 – un hub de learning și conținut pentru pasionații de imagine și creatorii de conținut. Cu ocazia aniversării a 21 de ani, aceştia vor găsi pe Academia F64, în luna septembrie, o serie de oferte atractive, precum și câteva cursuri gratuite.

Istoricul F64

Povestea F64 își are debutul la începutul anilor ’90, când Marian Alecsiu deschidea un magazin foto în complexul Unirea, pentru developare și procesare de fotografii. Într-o dimineață, unul dintre prietenii şi clienţii magazinului a întrebat dacă un aparat dintre cele expuse este de vânzare, iar răspunsul a fost “de ce nu?”. Și așa a început totul, urmând ca ulterior, în 2001 să fie fondat F64.

Mai jos, avem o parte din momentele cheie din istoricul companiei:

2001 – Se înființează magazinul, cu doar 5 angajați

2002 – Se deschide primul sediu pe strada Mihai Vodă și se lansează primul site

2007 – Încep să se susțină cursuri de fotografie și evenimente gratuite

2008 – Magazinul se mută pe strada Vigilenței

2009 – Se lansează Blogul F64 și pagina de Facebook

2010 – Se deschide Call-Center-ul

2011 – Se inaugurează showroom-ul din Unirii și se lansează Canalul de Youtube

2012 – În showroom-ul F64 apare cafeneaua și încep să se susțină primele cursuri acreditate

2013 – Se înființează F64 – Grupul celor pasionați de fotografie, Blogul F64 câștigă la Webstock, secțiunea Best Corporate Blogs

2014 – Apar o mulțime de servicii: de printing, închiriere, verificarea coletului la livrare, Call-Center-ul lansează chat-ul, se extinde perioada de retur, mai apare un curs acreditat

2015 – Apar serviciile de consultanță foto la domiciliu și cel de developare și scanare. F64 obține titlurile Best IT & C online shop la Romanian E-commerce Gala Awards și Online shop of the year în cadrul aceleiași gale.

2016 – Se organizează cel mai mare concurs foto, „Misiune Fotografică 0015” (peste 35.000 fotografii de la peste 17.000 participanți). Blogul F64 câștigă din nou la secțiunea Best Corporate Blogs din cadrul Webstock.

2017 – F64 achiziționează un nou depozit, Blogul F64 câștigă locul II la Webstock, are loc prima ediție Photo Story.

2018 – Se lansează o nouă platformă web, se ating 50.000 membri pe Grupul F64, 22.000 de subscriberi pe Youtube, iar la Webstock F64 câștigă titlul de Best Specialized Youtube Channel. Are loc a 2-a ediție Photo Story.

2020 – F64 lansează serviciul de consultanță video la distanță / prin Whatsapp

2021 – Se lansează Academia F64, o platformă pentru comunitatea de creatori de conținut unde aceștia se pot înscrie la cursuri online și offline și pot afla informații despre evenimentele relevante.

2021 – F64 inaugurează la început de aprilie noul F64 Experience Store, amplasat tot pe Bd. Unirii, la nr. 64.