ASUS Republic of Gamers dezvăluie seria ROG Phone 6

ASUS Republic of Gamers (ROG) a prezentatm la ROG Phone 6: For Those Who Dare, noua serie de smartphone-uri de gaming ROG Phone 6, împreună cu noile căști de gaming ROG Cetra True Wireless și noi modele ROG Delta, plus o colecție de accesorii pentru ROG Phone 6.

Pentru o experiență de gaming captivantă cu ROG Phone 6, au fost prezentate, de asemenea, mai multe căști de gaming, inclusiv noul model ROG Cetra True Wireless Pro dual-mode cu fir/fără fir, cu un ESS Quad DAC și un microfon cu atentuarea zgomotului prin AI, și ROG Cetra True Wireless cu latență redusă în redarea audio în jocuri. Pentru un sunet detaliat și realist în căști, au fost prezentate căștile de gaming ROG Delta S Wireless – primele modele ROG dual-mode wireless – și variantele ușoare ROG Delta S Core de 270 de grame.

ROG Phone 6 și ROG Phone 6 Pro: putere invincibilă și specificații supreme

Seria ROG Phone 6 este alimentată de cea mai recentă platformă mobilă flagship Snapdragon 8+ Gen 1, o componentă puternică de top, care oferă putere și îmbunătățiri pentru un spor de performanță suprem în toate experiențele trăite cu acest dispozitiv. Snapdragon 8+ Gen 1 oferă un gameplay amplificat – dezlănțuit cu întreaga suită de caracteristici Snapdragon Elite Gaming® plus un GPU Qualcomm® Adreno™ îmbunătățit – oferind un plus de performanță de peste 50%5 în comparație cu Snapdragon 888, care a alimentat ROG Phone 5. Dispozitivul este susținut de până la 18 GB de memorie RAM LPDDR5 și până la 512 GB spațiu de stocare, pentru cea mai fiabilă și stabilă experiență de joc.

Sistemul de răcire îmbunătățit GameCool 6 include tehnologia de răcire a procesorului la 360°, o cameră de vapori cu 30% mai mare și foi de grafit cu 85% mai mari6, împreună cu un design centrat pe CPU pentru a crește disiparea căldurii din nucleu. În combinație cu noul manager din Armoury Crate, seria ROG Phone 6 permite jucătorilor să regleze setările de performanță pentru diferite jocuri, oferindu-le un avantaj competitiv în orice scenariu de joc.

Pentru imagini de gaming ultra-fluide și ultra-reactive, seria ROG Phone 6 este echipată cu un ecran AMOLED HDR10+ de 6,78 inci la 165 Hz, cu o rată de eșantionare tactilă de 720 Hz, lider în industrie, și cu o latență tactilă ultra-redusă de 23 ms, o performanță de top la nivel mondial. Acest afișaj uimitor poate fi setat la 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz sau 165 Hz pentru o experiență de gaming de neegalat. Imaginile superbe sunt reglate în colaborare cu Pixelworks®, companie de top în domeniul procesării vizuale, pentru acuratețea culorilor.

Pentru posibilități de control și mai avansate, sistemul AirTrigger 6 a fost îmbunătățit semnificativ. Senzorii ultrasonici suportă pe deplin gesturi variate, inclusiv funcții noi, precum „Dual Action”, „Press and Lift” și „Gyroscope Aiming”.

Sistemul audio GameFX de pe ROG Phone 6 dispune de difuzoare duble simetrice cu șapte magneți, care emit sunetul frontal, pentru efecte sonore stereo cu adevărat echilibrate, și există, de asemenea, un conector convenabil de 3,5 mm pentru căști. Sunetul a fost optimizat în colaborare cu pionierul suedez în domeniul audio digital Dirac, ceea ce face din ROG Phone 6 un telefon de gaming cu o calitate audio cu adevărat impresionantă. ROG Phone 6 dispune de soluția audio spațială Dirac Virtuo™, care utilizează algoritmi brevetați pentru a permite un sunet stereo imersiv din difuzoarele încorporate în smartphone, îmbunătățind în același timp calitatea generală a sunetului difuzoarelor. Tehnologia Snapdragon Sound™ de pe ROG Phone 6 asigură o procesare cu latență foarte redusă, pentru jocuri fără lag și streaming de muzică fără pierderi, astfel încât jucătorii pot auzi fiecare detaliu al muzicii lor, exact așa cum a intenționat artistul.

Bateria de mare capacitate de 6000 mAh dispune de funcții avansate de întreținere pentru o performanță mai bună și o durată de viață extinsă. Există, de asemenea, un adaptor HyperCharge de 65 de wați pentru încărcare rapidă.

Seria ROG Phone 6 este acum echipată cu un sistem de camere foto triple, cu o cameră principală cu unghi larg de 50 MP Sony® IMX766 de 50 MP cu calitate îmbunătățită a imaginii și procesare HDR, o a doua cameră ultra-wide de 13 MP și o cameră macro. Printre funcțiile software îmbunătățite se numără modul video HDR10+. Camera frontală de 12 MP oferă selfie-uri de grup de înaltă calitate și transmisiuni video în direct.

ROG Phone 6 este disponibil în culorile Phantom Black și Storm White, fiind echipat cu iluminarea Aura RGB pe spate, până la 16 GB de memorie RAM LPDDR5 și până la 512 GB de stocare. ROG Phone 6 Pro este disponibil exclusiv în culoarea Storm White și este dotat cu un mini-display color ROG Vision pe spate, 18 GB de memorie RAM LPDDR5 și 512 GB de stocare.

Experiențe de joc captivante: Căști ROG cu fir și fără fir

ASUS ROG a prezentat o gamă de căști wireless și cu fir. Noile modele ROG Cetra True Wireless Pro și ROG Cetra True Wireless oferă un sunet remarcabil și conexiuni cu latență redusă.

ROG Cetra True Wireless Pro este un model dual cu fir / fără fir, cu un ESS Quad DAC și un microfon AI Noise-Canceling Microphone, oferind un sunet și o comunicare excepțională în timpul jocului, cu libertatea de a comuta cu ușurință între modurile USB-C® wireless și cu fir.

În modul Bluetooth, se utilizează cea mai recentă tehnologie Snapdragon Sound pentru o conexiune cu latență redusă și streaming de muzică premium. Modul de gaming cu latență ultra-redusă de 45 ms7 oferă sunete perfect sincronizate în joc pe ROG Phone 6. În plus, căștile Cetra True Wireless Pro dispun de mai multe profiluri Active Noise Cancelation (ANC) pentru a reduce zgomotul de fond cu frecvență mai largă și pentru a îmbunătăți reducerea zgomotului produs de vânt, pentru o experiență audio și mai captivantă.

Pentru modul cu fir, inginerii ROG au dezvoltat, de asemenea, optimizatorul audio in-line cu ESS 9280 Quad DAC încorporat pentru un sunet de calitate excepțională, spațial, bogat și detaliat. În plus, microfonul cu atenuarea zgomotului de fond prin AI reduce cu până la 95% peste 500 de milioane de tipuri de zgomote de fond, cum ar fi discuțiile, tastările și clicurile de mouse, pentru o comunicare vocală foarte clară.

Seria ROG Cetra include, de asemenea, ROG Cetra True Wireless, care este un model exclusiv wireless ce dispune de un mod Gaming, pentru un sunet wireless cu latență redusă care oferă o mai bună sincronizare cu imaginile de pe ecran.

ROG Delta S Wireless este primul set de căști de gaming ROG cu două moduri de conectare wireless. Acesta poate fi utilizat fie în modul 2,4 GHz, fie în modul Bluetooth®, pentru o flexibilitate maximă la conectarea dispozitivelor. Microfoanele ascunse AI Beamforming cu AI Noise Cancelation asigură o preluare impecabilă a vocii și reduc zgomotul de fond cu până la 95% pentru o comunicare clară în timpul jocului, oferind confort și stil fără a compromite calitatea comunicării în joc.

Gama ROG Delta include, de asemenea, noul ROG Delta S Core, o cască ușoară de 270 de grame, proiectată pentru și mai mult confort.

Gamă extinsă de accesorii

Un ecosistem de accesorii modulare le permite jucătorilor să își optimizeze experiența de joc pe seria ROG Phone 6. Printre accesorii se numără AeroActive Cooler 6, ROG Kunai 3 Gamepad pentru ROG Phone 6, ROG Phone 6 Glass Screen Protector, carcase și multe altele. AeroActive Cooler 6 cu clipsare are un cooler termoelectric alimentat de AI și un ventilator care oferă un flux de aer de răcire sporit, direct în punctele fierbinți de pe capacul din spate al ROG Phone 6. Rezultatul este că poate scădea temperatura de suprafață cu până la un uimitor 25°C8. AeroActive Cooler 6 adaugă, de asemenea, patru butoane fizice suplimentare pentru a permite o experiență de control autentică, asemănătoare unei console.

Disponibilitate și prețuri

Telefonul de gaming ROG Phone 6 este disponibil la precomandă pe piața locală în două configurații (12GB RAM/256GB stocare, 16GB RAM/512GB stocare) și în cele două culori Phantom Black și Storm White. Prețurile pornesc de la aprox. 5099 lei, respectiv de la 5799 lei (taxe inclusiv).

Modelul ROG Phone 6 PRO va fi disponibil în România la sfârșitul lunii august, prețurile configurației cu 18GB RAM și 512GB stocare pornind de la aproximativ 6599 lei (taxe inclusiv).