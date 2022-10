Xiaomi a lansat o gamă extinsă de produse AIoT

Xiaomi a lansat o gamă variată de produse AIoT pentru casa inteligentă. Xiaomi Robot Vacuum X10+, seria Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum, Seria Xiaomi TV Q2, Xiaomi Smart Band 7 Pro și Redmi Pad sunt de acum disponibile pe piețele internaționale.

Un plus de stil: Xiaomi Smart Band 7 Pro

Echipat cu un ecran AMOLED rectangular de 1.64” și cu rezoluție înaltă, Xiaomi Smart Band 7 Pro îmbunătățește experiențele utilizatorilor. Zona vizuală este mai mare, ecranul are funcție de auto-reglare a luminozității, iar detaliile estetice sunt atent lucrate.

Xiaomi Smart Band 7 Pro monitorizează atât somnul, cât și antrenamentele, prin cele peste 110 moduri sportive. Marea noutate adusă de acestă brățară inteligentă este sistemul integrat GNSS, care asigură mai multă acuratețe în detectarea traseelor parcurse. Dispozitivul este rezistent la apă până la 5 ATM4, iar bateria sa asigură funcționarea neîntreruptă până la 12 zile. De asemenea, permite primirea de apeluri și mesaje, oricând și oriunde.

La nivel de design, Xiaomi Smart Band 7 Pro se remarcă prin cele peste 150 de watch face-uri disponibile în aplicație, două culori ale carcasei și 8 variante diferite de curele5. Este un gadget “must-have”, care se poate adapta la orice tip de ținută.

Xiaomi Smart Band 7 Pro are un preț recomandat de vânzare local de 499.99 lei în rețeaua partenerilor autorizați din România.

Curățenie totală, automatizată: Xiaomi Robot Vacuum X10+

Xiaomi Robot Vacuum X10+ este cel mai nou aspirator robot din portofoliul companiei. Dispozitivul este dotat cu stație de golire automată, mopuri pentru șters și rezervor. Nu reține umezeala și mirosurile atunci când nu este folosit, datorită funcției de uscare automată.

Este special adaptat pentru a curăța orice tip de pardoseală. Atunci când detectează covoarele prin senzorul său ultrasonic, mopul se ridică automat. Toate particulele de praf sunt aspirate cu o putere de 4.000 Pa1. Cele două perii înlătură cu succes chiar și petele dificile, acest aspirator robot fiind un partener de încredere pentru utilizatori.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ este alimentat de un sistem patentat S-Cross AITM care îi permite să evite toate obstacolele în timpul funcționării. De asemenea, are senzori laser duali și o cameră RGB de detecție. Alături de navigația LDS, acest aspirator robot își planifică eficient traseul de curățare, indiferent de dimensiunile și configurația locuinței. Are și certificare TÜV Rheinland, conformă cu standardele de securitate cibernetică și de protecție a vieții private.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ are un preț recomandat de vânzare de 899 de euro pe canalele oficiale Xiaomi. Disponibilitatea și prețurile din România vor fi anunțate în curând.

Curățenie rapidă: Seria Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum

Seria Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum este alcătuită din primele aspiratoare umed-uscate ale brandului. Are două modele portabile: Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum și Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Sunt adevărați maeștri ai curățeniei cu trei funcții – de aspirare, ștergere și spălare. Sistemul inteligent de detecției și funcțiile adaptive integrate le permit dispozitivelor să își regleze puterea de curățare în funcție de cantitatea de murdărie detectată. Resturile menajere, lichidele vărsate pe podea sau părul lăsat de animalele de companie vor dispărea la o singură apăsare.

Xiaomi oferă două modele în această serie, adaptate necesităților și dimensiunilor locuințelor unde sunt utilizate. Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum are un mod de funcționare la temperaturi înalte de 75°C2, care asigură o curățare mai profundă. Are funcție de auto-curățare, reumplere cu apă și uscare automată, atunci când este atașat la stația inteligentă. Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum este extrem de util în orice gospodărie și curăță eficient chiar și cele mai dificile zone. Aspiratorul este ușor de manevrat, acoperă spații mari, iar mânerul său ajustabil, la 90 de grade, permite folosirea în spațiile înguste de sub obiectele de mobilier.

Seria Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum are prețul recomandat de vânzare începând de la 599 de euro, pe canalele oficiale Xiaomi. Disponibilitatea și prețurile din România vor fi anunțate în curând.

Noi experiențe de vizionare: Seria Xiaomi TV Q2

Noua Serie Xiaomi TV Q2 livrează o calitate excepțională a imaginilor, datorită tehnologiei Quantum Dot Display. Această rezoluție 4K Ultra-HD duce la un nou nivel toate experiențele vizuale, prin culori naturale și tranziții fluide în timpul scenelor cu mișcări rapide.

Prin tehnologiile Dolby VisionTM IQ and Dolby Atmos® și senzorii de lumină ambientală, Seria Xiaomi TV Q2 își ajustează inteligent luminozitatea și setările de imagine și, în același timp, asigură performanțe audio uimitoare. Utilizatorii se vor bucura de experiențe cinematice de top.

Aceasta este și prima serie de televizoare Xiaomi cu sistem Google TV încorporat, ceea ce aduce conținut personalizat și surse inepuizabile de divertisment. Televizoarele pot fi folosite și ca hub de control al caselor smart prin intermediul Google Assistant3. Seria are preinstalată și aplicația Xiaomi TV+, care asigură și alte opțiuni, pornind de la programe TV până la filme și seriale de succes.

Seria Xiaomi TV Q2 are prețul recomandat de vânzare începând de la 599 de euro, pe canalele oficiale Xiaomi. Disponibilitatea și prețurile din România vor fi anunțate în curând.

Divertisment la toate nivelurile: Redmi Pad

Principalele elemente prin care Redmi Pad asigură experiențe audio-vizuale imersive sunt difuzoarele quad cu suport Dolby Atmos® și rata de refresh la 90 Hz. Cu un display de 10.61″ și o latență vizuală redusă, dispozitivul are rolul de a oferi experiențe de utilizare înalte. De asemenea, Redmi Pad este prima tabletă din lume care oferă certificare SGS pentru protecția ochilor. În plus, Redmi Pad are și certificare TÜV Rheinland pentru condiții de lumionzitate redusă, care asigură un confort maxim în timpul vizionării serialelor și filmelor preferate. Dotat cu o cameră frontală ultra-wide de 8 MP și unghi de 105° și tehnologia FocusFrame, dispozitivul este calibrat perfect pentru utilizarea în timpul video-conferințelor.

Redmi Pad este alimentat de o baterie de 8.000 mAh, care se încarcă la 18W și are inclus în cutie un încărcător de 22.5W. Astfel, tableta poate fi folosită fără întrerupere pentru perioade îndelungate, fie pentru gaming, navigare sau filme.

Redmi Pad are prețul recomandat de vânzare începând de la 279 de euro, pe canalele oficiale Xiaomi. Disponibilitatea și prețurile din România vor fi anunțate în curând.