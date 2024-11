WE AS WEB: Afaceri de 32 milioane Euro și profit net de 5 milioane Euro în 2024; miza pe AI și Cybersecurity

WE AS WEB, companie de dezvoltare software, estimează o cifră de afaceri de 32 milioane de Euro și un profit net de 5 milioane de Euro la finele anului 2024, efect al creșterii numărului de clienți români și internaționali și al deschiderii noilor birouri, în special în Germania și Marea Britanie.

„Închidem încă un an de creștere solidă, bazata atât pe consolidarea parteneriatelor cu clienții existenți, cât si pe clienti noi, dar și pe extinderea zonei de servicii în arii care favorizează inovația. În plus, prezența birourilor pe piețele externe ne ajută să menținem ritmul propus de creștere”, declară Gabriel Zahan, CEO, WE AS WEB.

Compania a încheiat anul 2023 cu afaceri de peste 25 milioane de Euro și 500 de angajați.

La finalul acestui an, reprezentanții companiei estimează că WE AS WEB va ajunge la o echipă ce depășește 600 de profesioniști, în creștere semnificativă față de cei 500 de la finele lui 2023.

„În plus, din acest an, integrăm, alături de echipele noastre de profesioniști, Inteligența Artificială într-o varietate de produse și servicii menite să îmbunătățească eficiența, personalizarea și capacitatea clienților noștri de a răspunde nevoilor utilizatorilor. Nu suntem doar un integrator de AI, ci și un inovator în AI și, echipele noastre concep și livrează soluții personalizate unice în mai multe piețe, de la Noua Zeelandă, până în SUA”, adaugă Nume.

Compania își dezvoltă în continuare portofoliul de servicii cu soluții personalizate din ariile AI, SAP, AMS (Application Management Services), Cybersecurity și Product Strategy & Development.

Noile servicii oferite de WE AS WEB sunt destinate atât start-up-urilor, cât și companiilor mari, cu prezență deja consolidată. Echipa este pregătită să le ofere partenerilor săi, de la servicii de evaluare inițială și consultanță, până la implementare, suport și training.

WE AS WEB, una dintre cele mai mari companii de servicii software cu acționariat exclusiv românesc, își continuă extinderea prezenței globale și în 2024, în Elveția și Israel, dar și în Noua Zeelandă.

În prezent, compania are birouri în Marea Britanie, Germania, Austria și Olanda, alături de Statele Unite ale Americii, unde se planifică expansiunea și în cursul acestui an.

În noile birouri, WE AS WEB are personal ce îmbină atât expertiză tehnică, dar și buna înțelegere a culturii locale și a nevoilor specifice ale business-urilor din țările respective. Echipele înțeleg și analizează cerințele tehnice, preiau părți ale proiectelor, iar componentele majore de dezvoltare sunt realizate de experții din România, Moldova sau Albania.