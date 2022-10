Startup-ul Footprints demarează prima rundă de finanțare și țintește atragerea unei investiții de 500.000 de euro

Compania românească Footprints for Retail, ce operează una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume, demarează prima rundă de finanțare. Footprints for Retail țintește atragerea unei investiții de 500.000 de euro, la o evaluare pre-money de 5 milioane de euro.

Footprints For Retail este singura companie românească inclusă în Microsoft Pegasus, programul Microsoft desfășurat la nivel global care include 12 companii pe care pariază că vor remodela businessul și modul de operare al comerțului clasic.

Compania românească a atras deja fonduri pentru investiții în valoare de 275.000 de euro, de la 8 investitori, și urmărește, în paralel, un parteneriat cu un fond de investiții activ pe piața de venture capital. Acționarii se așteaptă ca mixul investitori și fond de venture capital să asigure cea mai bună dezvoltare singurei companii de Retail Media din România.

Ce este Retail Media

Demararea acestei runde de finanțare are loc într-un moment de creștere semnificativă a pieței de Retail Media – o nouă formă de advertising care închide bucla dintre afișările media și tranzacțiile comerciale pentru a îmbunătăți targetarea, a oferi noi informații despre public și pentru a livra experiențe mai relevante și mai valoroase pentru consumatori. La nivel global, această piață este estimată să atingă la finalul lui 2022 venituri de 50 de miliarde de dolari, în creștere cu peste 30% față de anul trecut.

Nevoia de finanțare pentru dezvoltarea accelerată a Footprints for Retail și deschiderea primei runde vin într-un context în care marii retaileri sunt constrânși să identifice noi clienți potențiali, să îi întâmpine în cât mai multe locuri și să le cunoască nevoile și dorințele de achiziție ale acestora, concomitent cu anticiparea comportamentului de consum, în încercarea de a identifica noi surse de venit și de a crește marjele de profit.

Tehnologie unică

Soluția Footprints are la bază o tehnologie unică ce le oferă companiilor din retailul offline posibilitatea de conversie a traficului anonim în clienți profitabili, cu un comportament de achiziție predictibil, analizând în mod unitar datele comportamentale din offline și online, cu ajutorul inteligenței artificiale și automatizării algoritmice.

În prezent, complexitatea interacțiunilor dintre clienți și produsele și serviciile companiilor nu este înțeleasă complet de către modelele de date ale retailerilor și ale platformelor cu care lucrează, iar investițiile de media ale retailerilor se concentrează pe câte un canal de interacțiune (Google, Facebook etc.) în mod izolat. Iar acest lucru, dacă funcționează pentru retailerii pur online, nu funcționează pentru retailerii cu prezență în offline (pentru că nu pot atribui investiția de media din online cu rezultatele din offline).

Mai mult, potrivit analizei Footprints, dacă, în cazul retailerilor online, proporția dintre investiția de media în achiziția unui client nou sau în generarea unei tranzacții noi și rezultate este de 15-25% (Return on Ad Spend), în cazul retailerilor fizici această pondere este de doar 3,5-5%.

„În acest context, în care brandurile cu prezență în retailul fizic și magazinele offline care comercializează produsele brandurilor au nevoie de un Return on Ad Spend mai bun, intervine Footprints, soluție unică pe piața din România, care le oferă retailerilor, în mai puțin de 3 luni, creșterea profiturilor pe metru pătrat de până la 3 ori, costuri de achiziție a clienților mai mici cu 25% și un Return on Ad Spend de până la 8 ori mai bun”, spune Dan Mărculescu, fondator și CEO Footprints For Retail, menționând că cel mai mare activ al companiilor este dat de informațiile pe care le au despre clienții lor.

5 ani de lucru și 2 milioane de euro investite deja

Platforma și soluția Footprints au la bază experiența solidă a unei echipe de 15 oameni și este rezultatul a 5 ani de lucru și a unei investiții, până în prezent, de 2 milioane de euro.

În prezent, soluția Footprints este folosită de retaileri mari din România, Dubai, Serbia, Bulgaria și Spania. Finanțarea atrasă va permite extinderea în mai multe țări, obiectivul companiei fiind la ca la finalul anului viitor soluția dezvoltată să fie folosită și de retaileri din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania. Totodată, va permite și dezvoltarea platformei și a algoritmilor AI în direcția îmbunătățirii predicțiilor comportamentului de consum în retailul fizic.

Runda de finanțare este susținută de 8 investitori privați, printre care Sandu Băbășan, partener Robin Good și unul dintre cei mai recunoscuți antreprenori din online-ul românesc, cu o vastă experiență de business, rezultată din proiecte care au inovat industria comerțului digital, și Florin M. Pop, membru al grupului de investitori Transylvania Angels Network, și unul dintre cei mai activi investitori din România, cu investiții în peste 15 proiecte de start-up, în diferite domenii.

„M-am alăturat ca investitor în Footprints prin prisma potențialului acestui proiect, bazat pe o tehnologie unică, dezvoltată de la zero, în ultimii 5 ani. Este, probabil, proiectul cu cea mai mare capacitate de scalare în care am investit. Soluția propusă are un mare potențial de internaționalizare, rezolvă unele dintre cele mai mari probleme ale retailului, în contextul digitalizării acestei industrii, și este într-un domeniu cu un ritm de creștere foarte alert”, spune Sandu Băbășan, investitor și partener Robin Good.

Printre clienții Footprints For Retail se află: INGKA Holding B.V. (operator al magazinelor IKEA), Majid Al Futtaim (conglomerat în industria imobiliară și de retail din EAU), NEPI, Vienna Insurance Group, Jaguar, Hyundai, Land Rover, Erste Group și First Bank.