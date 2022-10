SDC 2022: Cum a evoluat SmartThings

În cadrul ediției de anul acesta a evenimentului Samsung Developers Conference (SDC), organizată în San Francisco, Samsung a reunit programatori, creatori și designeri pasionați de tehnologie pentru a explora cele mai noi experiențe de conectivitate susținute de companie.

Pe durata evenimentului, Samsung a împărtășit mai multe detalii despre angajamentul său privind crearea de experiențe simplificate, care îmbunătățesc viața clienților săi, precum și noua sa viziune în ceea ce privește SmartThings, pe măsură ce aceasta evoluează de la o platformă de conectivitate la un facilitator al unor stiluri de viață mai inteligente. De la o integrare mai profundă cu Bixby până la o conectivitate perfectă cu dispozitivele compatibile, SmartThings crează o lume mai bogată și mai deschisă, care împuternicește utilizatorii să-și eficientizeze conexiunile și viața de zi cu zi.

Conectarea platformelor și dispozitivelor prin intermediul Calm Technology

Viziunea Samsung privind conectivitatea perfectă este inspirată de filozofia Calm Technology – în care dispozitivele lucrează instantaneu împreună, astfel încât consumatorii să poată economisi timp la configurare și să se bucure direct de experiență. Pentru a implementa această viziune, Samsung a regândit SmartThings, precum și serviciile și parteneriatele sale conectate, cum este de exemplu Samsung’s Hub Everywhere, extinzându-și capacitățile la întreaga casă inteligentă cu date audio și vizuale, așa cum este cazul SmartThings Energy, SmartThings Pet și SmartThings Cooking. De asemenea, Samsung a colaborat cu Philips Hue pentru a integra Philips Hue Sync direct în dispozitivele Galaxy, astfel încât iluminarea inteligentă a casei să se potrivească cu muzica.

Bixby a fost integrat mai profund cu ajutorul SmartThings, un instrument venit în ajutorul programatorilor, ca ei să poată construi experiențe de interfață vocală mai inteligente cu utilizatorul. Fiind platforma reprezentativă Samsung de asistent vocal, Bixby a evoluat pentru a deveni soluția AI disponibilă pe dispozitiv și capabilă să controleze dispozitivele Galaxy individuale, precum și experiența între dispozitive în întregul ecosistem Samsung. Cu noul Bixby Home Studio, programatorii pot acum construi experiențe diferențiate, personalizate pentru platforma SmartThings.

Pe măsură ce casa inteligentă devine din ce în ce mai avansată, Samsung introduce o nouă paradigmă de securitate, permițând dispozitivelor Samsung să se protejeze reciproc. Samsung Knox Matrix este o platformă privată bazată pe blockchain care transformă dispozitivele Samsung eligibile într-un scut pentru a proteja întregul ecosistem de dispozitive al utilizatorilor – de la dispozitive Galaxy la televizoare și electrocasnice. În plus, utilizatorii pot personaliza setările de confidențialitate cu noul tablou de bord pentru securitate și confidențialitate, care scanează vulnerabilitățile, recomandă actualizări de securitate și oferă utilizatorilor opțiuni de gestionare a datelor pentru a păstra confidențialitatea și securitatea în prim-plan.

Servicii Personalizate pentru Experiențe Îmbunătățite

După 10 ani de funcționare, sistemul de operare (OS) Tizen de la Samsung continuă să ofere cele mai bune experiențe pentru utilizatori. Tizen OS se extinde pentru a oferi suport NFT alături de parteneri precum Art Token, laCollection și Nifty Gateway. Pentru clienții și programatorii B2B, Samsung oferă API-uri B2B specifice industriilor și situațiilor de utilizare, precum Syncplay, care permite conținutului să fie sincronizat și redat pe mai multe panouri digitale. Tizen introduce, de asemenea, SALT, o nouă soluție de conversie a conținutului pentru a afișa conținut HDR10+ de cea mai înaltă calitate pe televizoarele acceptate.

Dispozitivul Tău Galaxy, Drumul Tău alături de One UI 5

Prin lansarea noului One UI 5, Samsung a împuternicit utilizatorii să își personalizeze cu ușurință dispozitivul, sporind în același timp productivitatea și oferind experiențe uimitoare pe toate dispozitivele și platformele. One UI 5 oferă experiențe îmbunătățite cu Moduri și Rutine personalizate și un ecran de Blocare Dinamică care afișează mai multe imagini pe telefon, pe Galaxy Watch și pe alte dispozitive cu One UI 5. Cu noua funcție Bixby Text Call, Bixby Voice va putea răspunde la apeluri în numele utilizatorilor și va putea să-i distribuie apelantului mesaje text pe care le poate converti în mesaje vocale, vorbind tare, exact ca și cum ar fi în locul acestora. One UI 5 introduce, de asemenea, noi soluții pentru monitorizarea zilnică a sănătății și a stării de bine, toate într-un singur loc. Aceasta include SDK-ul Samsung Privileged Health, care le permite programatorilor să creeze aplicații care folosesc senzorul BioActive de pe Galaxy Watch.

Investiții de viitor și cercetare

Samsung Research privește dincolo de orizontul zilei de astăzi pentru a contribui la un viitor mai bun, în care inovație continuă și colaborarea deschisă sunt pilonii principali. Samsung Research pune la dispoziție propriul cod de manipulare a brațului robotizat pe GitHub, permițând academicienilor, cercetătorilor și programatorilor să analizeze idei noi în manipularea robotică.

Echipa Samsung Research a fost inspirată și de noile funcții de wellness pe care Samsung le-a introdus, în special pe Galaxy Watch5. Pentru a găsi noi situații de utilizare pentru aceste funcții, Samsung Research colaborează cu universități și instituții de sănătate care vor explora domenii precum sănătatea inimii, stresul, tensiunea arterială, sănătatea plămânilor și neuroștiința. Drept urmare, Samsung oferă un SDK complet – Samsung Health Stack – care va demara cercetarea în domenii importante ale sănătății și va declanșa noi posibilități de dezvoltăre.