RebelDot deschide, la Cluj-Napoca, al treilea birou din România și sediul central al companiei, optimizat sistemului de lucru hibrid

RebelDot, companie de dezvoltare software din Cluj, deschide al treilea birou în țară și sediul principal al companiei, la Cluj-Napoca, în cadrul Buftea Business Center, adaptat modului de lucru hibrid. Majoritatea celor 160 de angajați ai RebelDot lucrează, în prezent, în sistem hibrid.

Compania are în total patru birouri fizice, în Cluj-Napoca, unde are două sedii, Oradea și Copenhaga (Danemarca).

Anul acesta, RebelDot are în plan și reamenajarea spațiului din Oradea, pentru a-l adapta lucrului hibrid. Cel de-al doilea birou deschis în Cluj-Napoca, sediul secundar al companiei, a fost deja optimizat muncii hibride și transformat, recent, într-un spațiu pet-friendly.

„Nu există nicio îndoială că viitorul muncii în IT este hibrid, iar angajații au așteptări tot mai asumate cu privire la flexibilitatea pe care angajatorul le-o oferă. Dacă o companie în IT ar reveni la un aranjament de lucru exclusiv la birou, ar risca să piardă majoritatea talentelor, pentru care, în ultimii doi ani, nu au mai existat bariere geografice. Industria de IT din România este tânără și mulți dintre angajați se simt confortabil cu WFH – avem colegi care și-au terminat studiile și au intrat în lumea muncii în timpul pandemiei, lucrând exclusiv remote.

În același timp, pentru Generația Z și Mileniali reîntoarcerea la birou înseamnă continuarea relațiilor personale, în care au investit prepandemie. Însă nu își doresc să revină în vechile spații de lucru și vor căuta acei angajatori care le oferă spații de lucru confortabile. Nevoile acestor angajați au un impact major asupra deciziilor referitoare la regândirea spațiilor de birouri și oportunitățile de dezvoltare ale companiilor”, spune Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot.

Cafenea cu circuit închis pentru angajații RebelDot și invitații acestora

Pornind de la această nevoie de flexibilitate, RebelDot a revenit în Buftea Business Center, acolo unde a funcționat primul sediul al companiei, relocat, în timpul pandemiei, într-un spațiu care oferea mai multă intimitate și respecta restricțiile impuse în acea perioadă. Noul sediu a fost amenajat, de data aceasta, adaptat la nevoile noului mod în care se desfășoară munca. În timpul pandemiei, în ultimii doi ani, mulți oameni au lucrat din cafenele din țară sau din întreaga lume, pe lângă birourile de acasă. Echipa Rebel a decis să aducă cafeneaua în spațiul de birou și să ofere acel sentiment unic de a avea un loc social care stimulează creativitatea și te face să te simți departe de spațiul clasic de birou. RebelCafé este o cafenea cu circuit închis, accesibilă angajaților RebelDot și invitaților acestora, iar consumația este gratuită.

Pentru a contribui la sentimentul de apartenență la echipă și a încuraja asumarea culturii RebelDot, pe lângă cafeneaua RebelCafé, angajații pot petrece timp în lounge-ul spațios și se pot relaxa în sala de jocuri dedicată.

Dacă membrii echipei RebelDot au nevoie de mai multă intimitate sau doresc să programeze sesiuni de brainstorming cu echipele lor, să aibă întâlniri cu clienții, pot rezerva o sală de ședințe sau o sală de proiect din cele 10 zone desemnate din noul sediu.