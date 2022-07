PARTENERIAT: Wizrom Software facilitează accesul clienților săi la soluțiile de management al livrărilor Postis, prin integrarea acestora în propriul sistem ERP

Wizrom Software, important dezvoltator și integrator de software de business din România, anunță încheierea unui parteneriat privind integrarea platformei digitale Postis în propriul sistem ERP, pentru a oferi clienților săi acces la un sistem complet de management și livrare a comenzilor online și al distribuției B2B.

Începând din luna mai, funcționalitățile Postis sunt integrate în WizPro – sistemul ERP dezvoltat de Wizrom – și, astfel, în funcție de nevoile lor, clienții pot beneficia de întregul set de servicii de integrare și diversificare a soluțiilor de transport și livrare, management, automatizare și optimizare a livrărilor.

Companiile de distribuție, retail sau e-commerce pot beneficia de o abordare one-stop-shop, cu includerea tuturor serviciilor de care au nevoie într-un singur contract, pe o singură factură. În prezent, Wizrom numără peste 4.250 de clienți activi – atât organizații foarte mari, cât și întreprinderi mici și mijlocii -, din aproape toate sectoarele de activitate.

Prin utilizarea soluțiilor de optimizare a livrărilor ca parte a ecosistemului IT oferit de Wizrom, companiile de distribuție, retail sau e-commerce beneficiază de toate avantajele oferite de platforma Postis. Printre acestea se numără reducerea costurilor de transport cu până la 25%, reducerea refuzurilor la livrare și a retururilor cu până la 20%, reducerea livrărilor în afara timpului promis cu până la 25%, creșterea eficienței operaționale (depozitare, selecție, ambalare, comenzi, livrare) cu până la 15%, reducerea sesizărilor din call center cu până la 25%, creșterea satisfacției clienților cu până la 25%, reducerea ratei de abandon în shopping cart cu până la 20%, reducerea timpului și a costurilor de dezvoltare IT pentru diversificarea opțiunilor de livrare etc.

Wizrom își extinde astfel portofoliul de servicii oferite clienților săi, prin integrarea în ecosistemul său de aplicații de business a celor mai avansate tehnologii (machine learning, inteligență artificială, automatizarea proceselor) disponibile pe piață, pentru optimizarea livrărilor.

Postis beneficiază, la rândul său, de experiența acumulată de Wizrom în cei peste 24 ani de prezență pe piața de servicii B2B și facilitează accesul la serviciile sale companiilor de distribuție, retail și comerț online ce utilizează suita de soluții Wizrom.

Clienții pot beneficia de întreg setul de soluții Postis, dintre care cele mai importante sunt: integrare/diversificare curieri și transportatori; managementul integrat, automatizarea si optimizarea livrărilor prin utilizarea tehnologiilor avansate AI pentru alegerea celei mai bune variante de transport; optimizarea experienței clienților prin utilizarea mecanismelor de interacțiune înaintea, pe parcursul și după livrare; control total asupra proceselor de livrare, analize, rapoarte și decizii bazate pe date prin urmărirea performanței, eficienței, experienței percepute de clienți și a cashflow-ului.