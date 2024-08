Life in Codes își consolidează poziția pe piață prin deschiderea birourilor în Londra și Dubai

Life in Codes, partener certificat în implementarea soluțiilor Atlassian, încheie anul 2023 cu vânzări de produse și servicii de 6,5 milioane de EUR. Cu experiență vastă în industria de produse și servicii IT, compania este specializată în consultanță, implementare, configurare de produse Atlassian precum Jira, Confluence sau Bitbucket, pentru a îmbunătăți colaborarea, managementul proiectelor și eficiența echipelor.

Life in Codes dispune de o expertiză aprofundată în întregul ecosistem Atlassian. Astfel, compania oferă consultanță strategică și recomandări personalizate, adaptate perfect cerințelor și obiectivelor specifice fiecărui client, demonstrând adaptabilitate și versatilitate pentru o gamă largă de activități.

În plus, Life in Codes își extinde portofoliul și prezența internațională prin inaugurarea birourilor în Londra și Dubai, două piețe strategice care permit companiei să acceseze noi baze de clienți.

„Ca parte a angajamentului nostru continuu de a ne extinde prezența internațională și în urma unei analize strategice minuțioase, anul acesta ne consolidăm poziția pe scena globală prin deschiderea birourilor în Londra și Dubai, două locații recunoscute pentru promovarea competenței și inovației, care vor facilita dezvoltarea și succesul companiei pe termen lung. Suntem încrezători că această expansiune strategică va consolida semnificativ poziția Life in Codes în industria IT, care oferă soluții inovatoare și personalizate, adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienților noștri globali. Această extindere nu doar că ne va permite să accesăm noi piețe și să construim relații de afaceri solide, dar va susține și misiunea noastră de a inova și de a livra excelență în tot ceea ce facem.”, declară Alexandru Luchian Constantinescu, CEO Life in Codes

În calitate de partener certificat în implementarea soluțiilor Atlassian, Life in Codes pune la dispoziție o gamă completă de produse Atlassian, menite să transforme modul în care echipele colaborează și gestionează proiectele. Printre aceste soluții se numără Jira, unul dintre cele mai cunoscute programe de software dedicate managementului proiectelor și sarcinilor, Trello un program intuitiv și vizual pentru planificarea și organizarea proiectelor, care permite echipelor să urmărească progresul sarcinilor prin intermediul tablourilor Kanban, Confluence un produs esențial din portofoliul Atlassian, special conceput pentru colaborare și documentare ce permite echipelor să creeze, și să gestioneze documentația proiectelor într-un mod accesibil, îmbunătățind comunicarea și transparența. De asemenea, din portofoliul Atlassian fac parte și Bitbucket, un sistem de control si versionare al codului, care facilitează colaborarea între dezvoltatori, permițându-le să gestioneze codul sursă, să revizuiască modificările și să integreze automat proiectele, și Jira Service Management, o soluție robustă pentru gestionarea serviciilor și incidentelor, care ajută echipele să răspundă rapid la cerințele și problemele utilizatorilor, îmbunătățind fluxurile de lucru ale echipelor de suport. Toate aceste produse beneficiază de capabilități AI dacă sunt achiziționate în varianta Cloud, și facilitează accesul la informații, clasificarea lor, crearea de rapoarte și conținut, dar și automatizarea fără cunoștințe avansate de limbaje de programare.

Produsele Atlassian achiziționate prin intermediul Life in Codes vin cu o serie de avantaje, inclusiv o ședință de consultanță inițială gratuită pentru înțelegerea nevoilor clientului, oferte de produse și servicii la prețuri competitive, servicii complete de migrare, integrare, implementare, personalizare, training și suport, contact proactiv pentru informații despre noi funcționalități, precum și invitații la evenimentele organizate de companie, cum ar fi Work Evolution Summit, organizat la București pe 25 și 26 septembrie.