Lenovo prezintă la MWC 2025 noi laptopuri AI

Lenovo a lansat la MWC 2025 cel mai recent portofoliu de dispozitive cu AI dedicate segmentului business, care include noua generație de laptopuri ThinkPad și ThinkBook, soluții software avansate și cele mai recente soluții de securitate ThinkShield™, precum și inovații proof-of-concept. Aceste noi dispozitive integrează soluții de calcul bazate pe inteligența artificială, factori de formă flexibili și soluții de securitate pentru companii, pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție ale profesioniștilor și angajaților care lucrează în regim hibrid.

Cele mai importante anunțuri de la MWC 2025:

Laptopul concept ThinkBook „nume de cod Flip” – unul dintre principalele puncte de atracție la MWC 2025, ThinkBook Flip AI PC include un ecran OLED pliabil spre exterior, care permite desfășurarea de activități versatile cu ajutorul AI, multitasking pe două ecrane și adaptarea inteligentă a spațiului de lucru.

– unul dintre principalele puncte de atracție la MWC 2025, ThinkBook Flip AI PC include un ecran OLED pliabil spre exterior, care permite desfășurarea de activități versatile cu ajutorul AI, multitasking pe două ecrane și adaptarea inteligentă a spațiului de lucru. Laptopuri de business mai inteligente – PC-urile cu inteligență artificială Lenovo ThinkPad și ThinkBook AI, inclusiv ThinkPad X13 Gen 6, ThinkPad T14s 2-in-1 și ThinkBook 16p Gen 6 , dispun de accelerare AI, securitate la nivel enterprise și flexibilitate în ceea ce privește lucrul hibrid, în timp ce anumite modele ThinkPad îndeplinesc condițiile pentru a deveni PC-uri Copilot+. De asemenea, Lenovo actualizează seriile ThinkPad T și E și ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5.

, dispun de accelerare AI, securitate la nivel enterprise și flexibilitate în ceea ce privește lucrul hibrid, în timp ce anumite modele ThinkPad îndeplinesc condițiile pentru a deveni PC-uri Copilot+. De asemenea, Lenovo actualizează seriile ThinkPad T și E și ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5. Dispozitive proof-of-concept bazate pe inteligența artificială – Lenovo inovează în materie de calcul modular cu ecosistemul Magic Bay , oferind accesorii atașabile precum dispozitivele Magic Bay Tiko și ecrane secundare modulare.

bazate pe inteligența artificială – Lenovo inovează în materie de calcul modular cu ecosistemul , oferind accesorii atașabile precum dispozitivele Magic Bay Tiko și ecrane secundare modulare. Inovații în domeniul computing-ului imersiv – Lenovo explorează noi frontiere în domeniul AI și al computing-ului imersiv cu laptopul concept ThinkBook 3D și dispozitivul concept Lenovo AI Ring. În plus, monitorul curbat Hybrid Dimensional de 34 inch vine în completarea acestor noi modele concept, create pentru fluxuri de lucru adaptive, interacțiune spațială și colaborare îmbunătățită.

„Inteligența artificială transformă fundamental modul în care funcționează companiile, iar Lenovo se angajează să ofere soluții mai inteligente, mai sigure și mai flexibile, care să le permită specialiștilor să beneficieze de avantajele oferite de un mediu de lucru modern. Cele mai recente inovații ThinkPad și ThinkBook valorifică tehnologia AI pentru a îmbunătăți productivitatea, a optimiza managementul IT și a oferi experiențe de lucru hibride mai sigure și mai fluide”, a declarat Eric Yu, SVP of SMB and Commercial Product Center, Lenovo Intelligent Devices Group. „Conceptul de AI PC ThinkBook cu nume de cod Flip este un exemplu al viziunii noastre pentru viitor – în care dispozitivele bazate pe inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, a gradului de personalizare și a activității de colaborare, într-un mod fără precedent. Datorită portofoliului nostru extins de dispozitive de business cu AI integrat și soluții IT inteligente, Lenovo ajută organizațiile să valorifice potențialul AI într-o lume în continuă schimbare.”

Noul concept de AI PC – ThinkBook „nume de cod Flip”

PC-ul concept cu AI, ThinkBook „nume de cod Flip”, reprezintă o nouă evoluție în materie de factori de formă adaptivi, dotați cu inteligență artificială. Acesta redefinește modul în care profesioniștii interacționează cu fluxurile de lucru optimizate de AI și mediile de lucru dinamice.

Datorită ecranului OLED pliabil spre exterior de 18,1 inch, utilizatorii pot face tranziția de la un laptop compact de 13 inch la propriul spațiu de lucru extins pe verticală, ceea ce îmbunătățește productivitatea, multitasking-ul și colaborarea bazată pe AI. Acest design inovator le permite profesioniștilor să alterneze fără probleme între cinci moduri distincte, inclusiv modul Clamshell pentru activități tradiționale pe laptop, modul Vertical pentru revizuirea documentelor, modul Share pentru activități de colaborare cu două ecrane, modul Tabletă pentru fluxuri de lucru creative și modul Read pentru activități de lectură fără distragerea atenției.

Datorită faptului că multitasking-ul este îmbunătățit de AI, laptopul concept cu AI ThinkBook „nume de cod Flip” integrează funcționalitatea Workspace Split Screen, permițând utilizatorilor să ruleze mai multe aplicații una lângă alta, eliminând astfel nevoia de monitoare externe. Procesorul Intel® Core™ Ultra 7, memoria LPDDR5X de 32 GB1 și spațiul de stocare PCIe SSD contribuie la asigurarea unei performanțe fluide bazate pe AI, în timp ce Smart ForcePad integrează un dashboard iluminat pe trei nivele pentru a adăuga tastele numerice și comenzile media pe ForcePad pentru un control intuitiv. Cele patru porturi Thunderbolt™ și cititorul de amprente oferă conectivitate rapidă și securitate de nivel business.

PC-urile AI ThinkPad și ThinkBook de la Lenovo integrează accelerarea AI avansată, securitate la nivel enterprise și facilitează managementul IT pentru o mai mare personalizare, productivitate și protecție. În plus, anumite modele ThinkPad sunt PC-uri Copilot+, echipate cu procesoare Intel Core Ultra 200V sau cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300, ceea ce le face să fie printre cele mai rapide, mai inteligente și mai sigure PC-uri cu Windows de până acum, fiind de până la 5 ori mai rapide decât cele mai populare PC-uri cu Windows cu vârsta de 5 ani încă utilizate în prezent*.

*Bazat pe benchmark-ul Cinebench 24 Multi-Core. A se vedea aka.ms/cpclaims

ThinkPad T14s 2-in-1: Primul laptop convertibil din seria T pentru profesioniști

Lenovo prezintă ThinkPad T14s 2-in-1, primul laptop convertibil din seria ThinkPad T, care asigură o performanță optimizată și accelerare AI într-un factor de formă flexibil. Construit pentru profesioniștii care lucrează în regim hibrid, design-ul său cu balama dublă de 360° face tranziția între modurile laptop, cort, stand și tabletă. Lenovo Yoga Pen (opțional) cu prindere magnetică permite adnotări precise, scrierea de mână și sesiuni de brainstorming, făcându-l ideal pentru directori, consultanți și profesioniști care au nevoie mare de adaptabilitate.

Echipat cu procesoare Intel Core Ultra și Intel vPro®, ThinkPad T14s 2 în 1 permite fluxuri de lucru cu AI, de la sarcini de productivitate automatizate la anularea zgomotului pentru întâlnirile virtuale, optimizată de AI. Ecranul tactil cu consum redus de energie de 500 nit sau opțiunea tactilă WUXGA de 400 nit furnizează imagini mai vii și mai puțin consumatoare de energie, în timp ce conectivitatea de până la Wi-Fi 72 și 5G3 opțională oferă o mobilitate continuă. O baterie CRU de 58Wh oferă performanțe de lungă durată cu posibilitatea de reparare. Tastatura ThinkPad TrackPoint cu îmbunătățiri ergonomice tactile asigură un confort ridicat pe tot parcursul zilei pentru profesioniștii care au nevoie de productivitate neîntreruptă.

ThinkPad X13 Gen 6: echilibrul optim între performanță și portabilitate

Noul ThinkPad X13 Gen 6 este destinat profesioniștilor care au nevoie de performanțe ridicate într-un format ultra-mobil. Unul dintre cele mai ușoare modele ThinkPad de până acum, având o greutate care pornește de la doar 0,933 kg, asigură o eficiență ridicată cu ajutorul AI, securitate de nivel enterprise și productivitate pe tot parcursul zilei.

Optimizat pentru activitățile de lucru hibride moderne, este dotat cu un Communication Bar cu o cameră de 5MP + IR care îmbunătățește întâlnirile virtuale oferind claritate și securitate sporite și reduce dimensiunile marginii. Conectivitatea de până la Wi-Fi 72 și 5G3 opțional contribuie la asigurarea unei conexiuni rapide și stabile în birouri și în mediile aflate la distanță. Echipat cu procesoare Intel Core Ultra și procesoare Intel vPro sau AMD Ryzen™ AI PRO configurabile cu până la 64GB1 LPDDR5x, ThinkPad X13 Gen 6 accelerează fluxurile de lucru bazate pe AI, inclusiv analizele predictive, automatizările inteligente și instrumentele de colaborare avansate.

Dispozitivul dispune, de asemenea, de opțiuni de baterii CRU de 41Wh sau 54,7Wh pentru o mai mare mobilitate și o durată de viață sporită a bateriei, fiind ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare. Cu un șasiu din fibră de carbon bio, un capac C din magneziu reciclat în proporție de 90% și un capac D din aluminiu reciclat în proporție de 55%, acesta respectă, de asemenea, eforturile în materie de economie circulară depuse de Lenovo, sporind în același timp durabilitatea fără a crește volumul.

ThinkBook 16p Gen 6: performanță AI pentru profesioniștii de business și creativi

ThinkBook 16p Gen 6 este conceput pentru utilizatorii profesioniști, creatorii de conținut și specialiștii care au nevoie de accelerare AI de înaltă performanță, grafică de precizie și multitasking inteligent. Echipat cu procesoare Intel Core Ultra (HX-SKU), acest laptop oferă o putere de calcul excepțională pentru sarcini de lucru complexe.

Modulul discret NPU (Neural Processing Unit) alimentează asistentul personal Lenovo AI Now pentru a îmbunătăți continuu productivitatea și automatizarea fluxului de lucru. În acest fel, GPU-ul NVIDIA® GeForce RTX™ rămâne activ pentru a efectua sarcini mai complexe, cum ar fi accelerarea în timp real la nivel de studio pentru randare 3D, modelare și vizualizare a proiectelor complexe.

Cu un TDP de sistem mai mare de 180 W (până la 200 W în modul Geek), creatorii pot beneficia de performanță și stabilitate îmbunătățite pentru sarcinile solicitante. Acest lucru asigură un multitasking mai fluent și timpi de redare mai rapizi.

Ecranul 3.2K de 16 inch, cu calibrare a culorilor X-Rite și protecție împotriva luminii albastre, asigură imagini precise pentru profesioniștii creativi, contribuind în același timp la reducerea oboselii ochilor. Conexiunile Wi-Fi 72, USB-C® și HDMI permit fluxuri de lucru fără întreruperi cu mai multe dispozitive, în timp ce un sistem avansat de răcire cu două ventilatoare menține performanța maximă în condiții de încărcare intensă.

Noi game ThinkPad și ThinkBook bazate pe inteligența artificială

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6 și T16 Gen 4, disponibile cu procesoare Intel Core Ultra și procesoare Intel vPro sau AMD Ryzen AI PRO, oferă o performanță de nivel enterprise, securitate și eficiență îmbunătățite cu AI. În același timp, ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 oferă o flexibilitate de top datorită designului convertibil și funcțiilor optimizate pentru AI pentru profesioniștii din IMM-uri. ThinkPad E14 Gen 7 și ThinkPad E16 Gen 3 extind și mai mult ofertele Lenovo optimizate pentru AI, punând la dispoziție laptopuri fiabile și rentabile, cu performanțe robuste și funcții de securitate esențiale pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Lenovo AI Now furnizează un AI personalizat pentru productivitate sporită

Pe măsură ce inteligența artificială continuă să modeleze viitorul calculatoarelor de business, Lenovo AI Now, lansat pentru prima dată în noiembrie 20244, oferă un asistent AI performant pe dispozitiv, care sporește productivitatea și eficientizează fluxurile de lucru.

Lenovo AI Now lansează și perfecționează în mod constant caracteristici menite să îmbunătățească experiențele de lucru de zi cu zi.

Prezentate la MWC, PC-urile Lenovo și smartphone-urile Motorola pot lucra acum împreună fără probleme – este suficient să utilizați un telefon compatibil pentru a pune în acțiune propriul PC. Utilizatorii pot valorifica AI Now pentru a utiliza modele (LAM) de acțiune de mari dimensiuni pentru gestionarea agendei zilnice, rezervarea de bilete, efectuarea de recrutări și facilitarea conversațiilor. În plus, o fereastră mini AI Now îmbunătățită contribuie la optimizarea experienței utilizatorului. Cele mai recente funcționalități Lenovo AI Now vor fi disponibile pentru descărcare în cursul acestui an.

Securitate extinsă și management IT inteligent

Liderii IT se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește securizarea și gestionarea dispozitivelor de afaceri cu AI în rândul angajaților care lucrează atât de la birou, cât și în regim hibrid. Companiile adoptă tot mai mult tehnologia AI, de aceea asigurarea integrității dispozitivelor, a securității și a operațiunilor IT este mai importantă ca niciodată. ThinkShield Firmware Assurance5 și Lenovo Device Orchestration5 (LDO) sunt două soluții care răspund acestor provocări.

ThinkShield Firmware Assurance, recent anunțat, oferă securitate de tip „root of trust” la nivel de platformă, utilizând un controler încorporat (EC) pentru a verifica și securiza integritatea firmware-ului în timpul boot-ului, oferind protecție împotriva modificărilor neautorizate ale sistemului și a vulnerabilităților firmware-ului. Cu ajutorul acestei noi soluții de securitate, organizațiile pot evita instalarea de componente software și firmware care nu sunt însoțite de certificate recunoscute și aprobate. În plus, modificările neautorizate ale politicilor BIOS pot fi prevenite, oferind în același timp recuperarea automată a politicilor BIOS.

LDO oferă echipelor IT analize predictive, actualizări automate de securitate și optimizări inteligente privind performanța, reducând perioadele de nefuncționare și simplificând managementul flotei de dispozitive. Pentru a obține informații mai detaliate bazate pe AI, Lenovo IT Assist5 extinde capabilitățile LDO cu ajutorul asistenței AI în cloud, oferind monitorizare în timp real a dispozitivelor, recomandări de performanță și optimizări automate ale sistemului. Datorită integrării instrumentelor avansate de securitate și management IT, Lenovo le permite companiilor să instaleze în siguranță dispozitive bazate pe AI, care sunt protejate, performante și pregătite pentru evoluția mediului digital.

Inovații Lenovo „proof of concept” care pregătesc terenul pentru un viitor nou în materie de sisteme informatice

Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 este conceput pentru extensibilitate și modularitate. Lenovo continuă să-și consolideze poziția de lider în materie de inovații prin intermediul inovațiilor proof-of-concept ale ecosistemului Magic Bay, o serie de accesorii atașabile cu AI concepute pentru a spori productivitatea, multitasking-ul și colaborarea pentru profesioniștii care utilizează ThinkBook 16p Gen 6. Aceste inovații modulare se integrează perfect cu ecosistemul Lenovo Magic Bay, aducând îmbunătățiri personalizate fluxurilor de lucru de business:

Magic Bay Dual Display Concept – un ecran secundar dublu de 13,3 inch atașabil, care extinde ThinkBook 16p într-o stație de lucru multi-screen. Ideal pentru vizualizarea datelor, editarea conținutului și pentru proiectele colaborative, acesta permite utilizatorilor să vizualizeze mai multe aplicații simultan, fără a avea nevoie de un monitor extern.

Magic Bay 2nd Display Concept – un ecran compact de 8 inch care servește drept interfață AI dedicată, oferind acces rapid la instrumente de productivitate, aplicații de mesagerie și date generate de AI. Ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare, acest dispozitiv permite accesul permanent la informații esențiale.

– un ecran compact de 8 inch care servește drept interfață AI dedicată, oferind acces rapid la instrumente de productivitate, aplicații de mesagerie și date generate de AI. Ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare, acest dispozitiv permite accesul permanent la informații esențiale. Magic Bay „nume de cod Tiko” Concept – un companion AI compact pentru interacțiune emoțională care afișează starea în timp real sub formă de emoji, furnizează răspunsuri interactive bazate pe gesturi și oferă notificări emoji personalizate. Cu ajutorul interfeței AI expresive, acesta ajută utilizatorii să rămână informați și implicați pe tot parcursul zilei de lucru.

– un companion AI compact pentru interacțiune emoțională care afișează starea în timp real sub formă de emoji, furnizează răspunsuri interactive bazate pe gesturi și oferă notificări emoji personalizate. Cu ajutorul interfeței AI expresive, acesta ajută utilizatorii să rămână informați și implicați pe tot parcursul zilei de lucru. Magic Bay „nume de cod Tiko Pro” Concept – un ecran dedicat bazat pe AI, care oferă o interfață widget în timp real și integrarea cu Lenovo AI Now. Conceput pentru profesioniștii care efectuează activități multiple și gestionează mai multe fluxuri de lucru, acesta acționează ca un asistent mereu activ care ajută la optimizarea informațiilor.

Laptopul concept ThinkBook 3D și dispozitivul conceptul Lenovo AI Ring oferă o nouă dimensiune în materie de interacțiune

Laptopul concept ThinkBook 3D oferă profesioniștilor din mediul de business și din cel creativ posibilitatea de a folosi tehnologia de calcul 3D imersivă prin intermediul unui ecran hibrid fără ochelari. Soluția inovatoare Directional Backlight 3D permite utilizatorilor să comute fără probleme între modurile 2D și 3D, facilitând o adâncime și o precizie realiste în modelarea digitală, în crearea de conținut și în colaborarea virtuală. Ecranul cu rezoluție 3.2K (3200×2000, 100% DCI-P3) oferă o claritate și o acuratețe uimitoare a culorilor, fiind un instrument ideal pentru designeri, ingineri și profesioniști media care lucrează cu proiecte vizuale complexe.

Dispozitivul concept Lenovo AI Ring lansează controlul cu ajutorul gesturilor, permițând navigarea fără atingere, manipularea modelelor 3D și ajustări interactive ale interfeței de utilizator. Construit cu senzori de înaltă precizie și un sistem de urmărire a mișcărilor bazat pe inteligența artificială, AI Ring le permite utilizatorilor să rotească obiecte, să facă zoom și să interacționeze cu medii 3D prin simple mișcări ale mâinii, oferind o metodă intuitivă și naturală pentru calculul spațial.

Monitor curbat Hybrid Dimensional de 34 inch – monitor 2D/3D unic

Ducând calculul 3D la nivelul următor, monitorul concept curbat Lenovo Hybrid Dimensional de 34 de inch permite o experiență mixtă 2D și 3D fără ochelari, în timp real, fără a fi nevoie să ajustați setările sau să comutați între moduri. Monitorul proof-of-concept ultrawide poate afișa fără întreruperi și fără dificultăți conținut 2D și 3D în același timp, de oriunde de pe ecran, fără pierderi de rezoluție. Ideal pentru profesioniștii moderni și pentru persoanele multitasking, monitorul ultrawide 21:9 oferă o experiență imersivă 3D în cazul întâlnirilor, permite proiectarea simultană în diferite dimensiuni și conferă un nou sens divertismentului imersiv, fie că este vorba de vizionarea de filme sau de jocuri.

Pentru mai multe detalii despre noile dispozitive, soluții și echipamente proof-of-concept Lenovo anunțate la MWC 2025, vizitați Lenovo MWC 2025 Press Kit.

Prețuri și disponibilitate în EMEA6