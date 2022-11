DeStalk: Consorțiul european prezintă informații practice despre modalitățile de abordare a violenței digitale împotriva femeilor

Proiectul DeStalk a instruit până acum peste 350 de practicieni care analizează violența bazată pe gen, despre cum să abordeze în mod eficient stalkerware-ul și alte forme digitale de violență. De asemenea, pe data de 16 decembrie 2022, partenerii DeStalk, care combină expertiza comunității de securitate IT, a organizațiilor de cercetare și a societății civile și a autorităților publice, vor împărtăși perspective practice privind dobândirea de cunoștințe și abilități cu părțile interesate și practicienii, pentru a lupta împotriva violenței digitale bazate pe gen.

Proliferarea rapidă a tehnologiilor ce au la bază internetul pune femeile și fetele sub un risc crescut de a se confrunta cu violență digitală de gen, respectiv atât violență comisă online, cât și abuz bazat pe tehnologie.

Internetul și tehnologiile conexe pot contribui la controlul coercitiv, în special în acele relații în care violența este deja prezentă offline.

În Europa, 70% dintre femeile care s-au confruntat cu cyberstalking au suferit și cel puțin o formă de violență fizică sau sexuală din partea unui partener intim. Mai mult, cel mai recent raport de stalkerware al Kaspersky arată că, în Uniunea Europeană, Germania, Italia, Franța și Spania sunt printre țările cele mai afectate de stalkerware.

Ca răspuns la această criză în creștere, în ceea ce privește violența cibernetică împotriva femeilor, proiectul DeStalk, cofinanțat de Programul Rights, Equality, and Citizenship al Uniunii Europene, a contribuit la creșterea cunoștințelor și a capacității tehnice în rândul profesioniștilor și instituțiilor relevante, precum și la colaborarea lor, pentru a aborda stalkerware-ul și violența cibernetică.

„În timp ce tehnologiile digitale oferă femeilor și fetelor care au fost victime ale violenței bazate pe gen, o oportunitate fără precedent de a avea acces la ajutor și sprijin, paradoxul este că aceleași mijloace tehnologice sunt folosite greșit pentru a extinde controlul coercitiv. Suprapunerea evidentă între urmărirea cibernetică și violența și abuzul fizic arată că dimensiunea digitală a violenței bazate pe gen este o altă formă a violeței impotriva femeilor, întâlnită aproape peste tot în lume. Proiectul DeStalk abordează această provocare prin reunirea cunoștințelor despre tehnologia de ultimă oră cu dezvoltarea capacității de a preveni și de a răspunde dimensiunii digitale a violenței împotriva femeilor”, spune Dean Ajduković, președintele WWP European Network.

Consorțiul DeStalk a dezvoltat o platformă e-learning inovatoare pentru a pregăti profesioniști din aria serviciilor de sprijin pentru femei și din programele pentru agresori, precum și oficiali ai autorităților publice. Cursul de e-learning a fost popular la nivel larg, în rândul grupurilor țintă, și a atins numărul maxim de participanți: peste 130 de participanți au finalizat deja cursul cu succes, în timp ce peste 80 de profesioniști urmează să-l finalizeze în următoarele luni și să-și actualizeze informațiile prin participarea la curs în anul următor.

În plus, partenerii au dezvoltat noi instrumente și le-au modernizat pe cele deja disponibile pentru a sprijini activitatea programelor pentru agresori și a serviciilor de sprijin pentru victime, acestea fiind compilate într-un curs de formare. Peste 220 de practicieni care abordează violența bazată pe gen în munca lor de zi cu zi au urmat cursul de formare și au dobândit cunoștințe comune privind procedurile și instrumentele eficiente.

În cele din urmă, echipa DeStalk a elaborat aspecte de bază și șabloane pentru instituții și organizații, pentru a desfășura campanii regionale de conștientizare și pentru a opri violența digitală împotriva femeilor. DeStalk a sensibilizat publicul larg asupra impactului negativ al abuzului cibernetic și asupra modului de protejare.

Evenimentul online de diseminare al DeStalk – „Tackling the digital dimension of violence against women” – va reuni experți din domenii relevante de competență pentru a stimula dialogul și cooperarea transversală. Un grup de entități de cercetare și securitate cibernetică, autorități publice și agenții de aplicare a legii, experți în violența bazată pe gen și practicieni din aria serviciilor, își vor împărtăși experiența în legătură cu aceste aspecte, dar și modalitățile eficiente de abordare, interacționând, în același timp, cu participanții. În plus, partenerii proiectului vor prezenta rezultatele DeStalk, subliniind modul în care ecosistemele regionale pot implementa, în continuare, acțiuni legate de acest subiect, încorporând rezultatele în strategia lor locală împotriva violenței cibernetice.